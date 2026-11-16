Возвращение "Танцюють всі" с Дорофеевой и Квитковой: названа дата премьеры нового сезона

Новый сезон " Танцюють всі " стартует уже в декабре. Надя Дорофеева станет одной из судей, а победитель получит 500 тысяч гривен.

Кто будет оценивать танцовщиков и какие испытания подготовили для участников, рассказывает Styler.

Когда и где смотреть "Танцюють всі"

Премьера нового сезона состоится 18 декабря на SWEET.TV . Зрителей ждут кастинги, знакомство с участниками и выступления в разных танцевальных стилях.

По словам руководителя SWEET.TV Originals, Big Entertainment Shows Владимира Завадюка, возвращение проекта должно дать возможность новому поколению украинских танцовщиков заявить о себе.

"Танцуют все" – это целая эпоха в истории украинского телевидения и танцевальной культуры. Проект открыл Украине невероятное количество талантливых танцовщиков, подарил настоящих танцевальных звезд и помог популяризировать танец среди молодежи", - отметил он.

Завадюк добавил, что команда стремится создать платформу, где молодые исполнители смогут раскрыть свой талант и быть увиденными.

Судьи шоу "Танцюють всі" (фото: пресс-служба)

Кто станет ведущими и судьями

Будут вести новый сезон инфлюэнсер Даша Квиткова и ведущий и автор YouTube-канала "Точка сбора" Роман Мищеряков.

Выступления участников будут оценивать четверо судей:

Надя Дорофеева - певица,

Максим Оробец - танцовщик,

Руслан Махов - хореограф-постановщик, режиссер и клипмейкер, создававший шоу для Макса Барских, Jerry Heil, MONATIK, DOROFEEVA, Roxolana и TVORCHI,

Марина Кущева - хореографиня-постановщица, которая сотрудничает со звездами мирового уровня.

Как будут соревноваться участники

Танцоры пройдут несколько этапов отбора. После масштабных кастингов их ждет интенсивный тренировочный этап boot camp, а дальше - серия прямых эфиров.

Отдельной составляющей сезона станет сотрудничество с Superhumans Center. По замыслу организаторов проект должен напомнить, что танец не имеет ограничений, а возможность проявить себя и выйти на большую сцену имеет каждый.

Судьи шоу и ведущие (фото: пресс-служба)

Что известно о формате "Танцюють всі"

"Танцюють всі" - украинская адаптация международного шоу So You Think You Can Dance, созданного продюсером Найджелом Литгоу и компанией 19 Entertainment.

По информации SWEET.TV , формат адаптировали более чем в 30 странах, в том числе в США, Великобритании, Канаде, Германии, Польше, Австралии и Китае. Оригинальное шоу получало награды и номинации Primetime Emmy Awards, в том числе за хореографию.

Участники проекта впоследствии работали в кино, на Бродвее, в мировых турне и с известными музыкальными артистами.