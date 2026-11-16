Теневые периоды Венеры и Меркурия: астролог Катерина Соловьева дала прогноз на 16-22 ноября

До конца недели астрологический фон будет оставаться непростым: большие покупки , финансовые решения и изменения в личной жизни лучше отложить. Особо внимательными следует быть 17 ноября, а 21-го - благоприятное время для новых начинаний.

Эксклюзивно для Styler астролог Катерина Соловьева рассказала, чего ждать с 16 по 22 ноября.

Какие астрологические периоды будут влиять на неделю

В течение недели продлится теневой период ретроградной Венеры - с 14 по 21 ноября. Эта планета в астрологии связана с гармонией, красотой, деньгами, творчеством, искусством и партнерством.

По рекомендации Катерины Соловьевой, в это время не стоит планировать важные изменения в личной жизни и внешности, в частности, начало новых отношений, переход на следующий этап уже имеющихся взаимоотношений, регистрацию брака или прекращение отношений. Также астролог рекомендует отложить косметологические процедуры, пластические операции, обновление стиля и дизайна жилища.

Среди других дел, которые лучше перенести - оформление кредитов, регистрация бизнеса, начало масштабных финансовых проектов, заключение важных договоров и приобретение дорогой одежды, украшений и предметов искусства. Даже покупку нового кошелька астролог не советует планировать на этот период.

Вместо этого теневой период Венеры можно использовать для анализа романтических, дружеских и деловых отношений, работы с прошлыми обидами, пересмотра гардероба и аксессуаров, упорядочения кошелька и творчества. Соловьева отмечает, что один из главных уроков этого периода - научиться принимать себя и любить без эгоизма.

Еще одно важное влияние - теневой период ретроградного Меркурия, который продлится с 13 по 20 ноября. В это время астролог советует не назначать важные переговоры, не заключать новые договоры, не покупать технику, не планировать важные командировки и платежи, а также не выяснять отношения с соседями.

В то же время этот период благоприятен для возвращения к предыдущим проектам, возобновления общения со старыми знакомыми, повторной сдачи экзаменов, поиска потерянных вещей и возвращения бывших клиентов. Также можно собирать информацию, анализировать ситуации и исследовать вопросы, к которым раньше не было возможности вернуться.

16 ноября

Понедельник - неблагоприятный день для начала новых дел и важных решений. По прогнозу Соловьевой лучше отложить хирургические и стоматологические вмешательства, а также визит в парикмахерскую.

Особенно осторожными астролог советует быть людям, работа которых связана с изобретательством, наукой, исследованиями, государственной и политической деятельностью. Это касается также технической, механической, электронной, радио- и телевизионной, авиационной и космической отраслей.

17 ноября

Вторник, 17 ноября, станет одним из самых напряженных дней недели. Соловьева называет его критическим из-за смены фазы Луны и общего энергетического фона. По ее прогнозу, возможны неудачи и неприятные новости, поэтому важно внимательно проверять получаемую информацию.

В этот день не рекомендуется начинать новые дела, принимать важные решения, планировать хирургические и стоматологические вмешательства или посещать парикмахерскую. Также лучше не инициировать оформление на новую работу, покупку или ремонт автомобиля и бытовой техники, дальние путешествия и дополнительные нагрузки на работе. Астролог рекомендует завершать текущие дела и заниматься рутинным трудом. Домашние дела в этот день она тоже не рекомендует.

Отдельно Соловьева обращает внимание на период Луны без курса. 17 ноября он продлится с 16:26 до 23:19 по киевскому времени.

В астрологии такое положение связано с невнимательностью, растерянностью и риском ошибочного выбора. В этот промежуток не стоит начинать или менять что-то важное, делать значимые покупки и обращаться за помощью. Также астролог советует не полагаться на новые идеи и предложения, которые появятся именно в это время: они могут оказаться неперспективными и потребовать больше усилий, чем те результаты, которые они принесут.

Для символической балансировки энергии Луны Соловьева рекомендует белый цвет, серебро, молочные продукты и отдых у водоема.

18 ноября

В среду, 18 ноября, также не следует начинать важные дела и принимать ответственные решения. Из-за теневых периодов Венеры и Меркурия астролог советует отложить оформление договоров, приобретение техники, важные платежи и большие изменения в личной жизни.

Кроме того, Соловьева предостерегает от лишних разговоров, сплетен и дезинформации. Следует внимательнее следить за собственными вещами, поскольку, по ее прогнозу, возможны обман и мошенничество.

В то же время день можно посвятить семье и жилью: укреплению взаимоотношений с близкими, домашним делам и благоустройству дома. Благоприятным астролог также называет время для урегулирования конфликтов и завершения судебных разбирательств.

19 ноября

Четверг остается неблагоприятным для новых начинаний, важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств и посещения парикмахерской.

Из-за общего астрологического фона Соловьева советует не начинать новые проекты в сферах бизнеса, юриспруденции, путешествий, образования и науки. Осторожность также необходима во всем, что связано с иностранными языками, зарубежными контактами и международным сотрудничеством.

Можно продолжать уже начатые дела, возвращаться к предварительным договоренностям, собирать информацию и анализировать ситуации.

20 ноября

В пятницу астролог также не рекомендует начинать новые дела, принимать важные решения, планировать хирургические и стоматологические вмешательства или посещать парикмахерскую. Кроме того, лучше не нагружать себя лишней интеллектуальной и физической работой.

Этот день можно посвятить искусству и творческим занятиям. Соловьева советует посетить концерт классической музыки, художественный музей или театральное представление. Также уместны пение, рисование, танцы, игра на музыкальных инструментах, написание стихов или книги, каллиграфия и икебана.

Астролог отдельно рекомендует воздержаться от начала романтических отношений и сосредоточиться на занятиях, развивающих творческие способности.

21 ноября

Суббота, 21 ноября, станет первым после длительного неблагоприятного периода днем, который Катерина Соловьева считает удачным для начала новых дел и принятия важных решений. Также это подходящее время для оформления брака.

Однако хирургические и стоматологические вмешательства, а также посещение парикмахерской астролог советует перенести.

В этот день важно не погружаться в саможалость и не жаловаться на обстоятельства: по прогнозу Соловьевой такое состояние может затянуться. Она также советует уделить внимание домашним делам, самосовершенствованию, соблюдать режим и уважать собственное и чужое время.

Отдельное предостережение касается нагрузок на сердечно-сосудистую систему - их астролог рекомендует избегать.

22 ноября: Солнце переходит в знак Стрельца

22 ноября после 12:10 по киевскому времени начнется более благоприятный период для новых дел, важных решений и творческих начинаний. По прогнозу Соловьевой, после этого времени можно планировать посещение парикмахерской, хирургические и стоматологические вмешательства.

Благоприятными астролог называет дела, связанные с досугом, детьми, развлечениями, выступлениями перед аудиторией и романтическими приключениями. Она также советует уделить внимание решению старых проблем, групповой работе, обсуждению общих вопросов и обмену информацией.

В то же время с 09:38 до 12:10 по киевскому времени Луна будет без курса. Поэтому на этот промежуток лучше не назначать важные начинания, значимые покупки и решения. Идеи и предложения, которые появятся в это время, по астрологической интерпретации, могут оказаться неперспективными.

Главным астрологическим событием дня станет переход Солнца в знак Стрельца. Это произойдет 22 ноября, и в этом знаке Солнце будет находиться до 21 декабря 2026 года.

По словам Соловьевой, положительное влияние этого периода могут ощутить Овны, Львы, Стрельцы, Весы и Водолеи. А вот Рыбам, Близнецам и Девам, напротив, стоит быть внимательнее.

Астролог характеризует положение Солнца в Стрельце как нейтральное, но усиливающее дар предвидения, предпринимательские способности, лидерские качества, энтузиазм и оптимизм, а также расширяет возможности и горизонты.

Изменения могут затронуть сферы романтических отношений, хобби, детей, развлечений, азарта, предметов роскоши, творчества и руководящих и престижных должностей. Также в новую плоскость могут перейти дела, связанные с юриспруденцией, образованием, наукой, путешествиями, иностранными языками, зарубежными контактами и международным сотрудничеством.

Таким образом, вторая половина недели будет постепенно открывать больше возможностей для новых шагов. Самые благоприятные промежутки для важных начинаний по прогнозу астролога - 21 ноября и 22 ноября после 12:10.