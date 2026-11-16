Куриные ленивые отбивные без молотка: простой рецепт за 20 минут (фото)

Для приготовления не нужно отбивать мясо, а копченая паприка придает блюду особую пряность

Куриные отбивные можно приготовить гораздо проще, чем по классическому рецепту. Для этого достаточно нарезать филе, смешать его с яйцом, майонезом, мукой и специями, затем обжарить небольшими порциями на сковороде.

Рецептом ленивых отбивных из курицы делится редактор Styler Юлия Люшнева.

Ленивые отбивные из куриного филе Ингредиенты Куриное филе - 200 г;

яйцо - 1 шт.;

майонез - 30 г (2 ст. л.);

пшеничная цельнозерновая мука - 20 г (2 ст. л.);

копченая паприка - по вкусу;

соль - по вкусу;

масло - для жарки (примерно 10 г). Время приготовления: 20 мин. Количество порций: 2. Приготовление Подготовка курицы. Куриное филе нарезаю небольшими кусочками. Постараюсь делать их примерно одинакового размера, чтобы мясо равномерно прожарилось. Готовлю основу. Перекладываю нарезанное филе в миску, добавляю яйцо и майонез. Тщательно перемешиваю, чтобы все кусочки курицы покрылись смесью. Добавляю специи. Всыпаю копченую паприку и соль. Именно копченая паприка придает отражающим выразительный аромат. Добавляю муку. Всыпаю две столовых ложки муки и еще раз хорошо перемешиваю. Масса должна быть густой, но оставаться достаточно мягкой, чтобы ее можно было выкладывать ложкой. Жарю отбивные. На сковороде разогреваю небольшое количество растительного масла. Столовой ложкой выкладываю на сковороду, формируя небольшие отбивные. Слегка разравниваю их, чтобы они не были слишком толстыми. Довожу до готовности. Обжариваю на среднем огне примерно по 3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. По рекомендациям FoodSafety.gov безопасная внутренняя температура готовой курятины составляет не менее 74 градусов. Проверить ее можно с помощью кухонного термометра, вставив его в центр самой толстой отражающей части. Куриные ленивые отбивные, которые я готовила дома (фото: Юлия Люшнева) Свои готовые отбивные я подавала с запеченным картофелем. Также они хорошо смешиваются со свежими овощами и легким соусом. Аллергены: яйца, глютен, возможны аллергены в составе майонеза, в частности, горчица.