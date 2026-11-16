Таро-гороскоп на 16 ноября: что стоит сделать Девам, Скорпионам и другим знакам Зодиака

Астрологи подготовили прогноз по картам Таро на 16 ноября для всех знаков Зодиака . Для кого-то это возможность проявить инициативу, а кому-то стоит пересмотреть привычные решения и приоритеты.

Овен

Карта Таро: Тройка Жезлов (прямая)

Овнам 16 ноября следует подумать о профессиональных перспективах. Если вы работаете в компании, найдите 20 минут, чтобы просмотреть вакансии или возможности карьерного роста в своей сфере. Не обязательно сразу менять работу - сначала определите, чего вам не хватает на нынешнем месте. Если у вас есть собственное дело или работаете на фрилансе, свяжитесь с одним потенциальным партнером или клиентом. Тройка Жезлов символизирует расширение горизонтов и напоминает: перспективы появляются, когда вы сами ищете новые возможности.

Телец

Карта Таро: Шестерка Пентаклей (прямая)

Тельцам следует обратить внимание на баланс между тем, сколько вы отдаете другим и сколько получаете взамен. В отношениях не отказывайтесь от помощи партнера только по привычке все делать самостоятельно. Попросите конкретную поддержку, которая вам сейчас нужна. Если вы без пары, позвольте человеку, проявляющему к вам симпатию, сделать приятный жест. Не чувствуйте себя обязанными немедленно отвечать тем самым. Шестерка Пентаклей напоминает о взаимности, щедрости и здоровом обмене вниманием.

Близнецы

Карта Таро: Паж Пентаклей (прямая)

Близнецам следует уделить время обучению и практическим навыкам. Если работаете в компании, выберите одну программу, инструмент или профессиональный навык, которым вы давно хотели овладеть, и пройдите первый урок. Фрилансерам и предпринимателям следует потратить минимум пол часа на изучение нового инструмента для работы или проанализировать предложения конкурентов. Не пытайтесь сразу стать экспертами. Паж Пентаклей символизирует любознательность, дисциплину и готовность учиться, поэтому сегодня важнее сделать первый практический шаг, чем получить идеальный результат.

Рак

Карта Таро: Десятка Кубков (прямая)

Ракам следует уделить внимание близким, но не забывать о собственных желаниях. Если вы в отношениях, предложите партнеру провести вечер без телефонов и рабочих дел. Обсудите общие планы или просто найдите время для приятного разговора. Если вы одиноки, не отказывайтесь от приглашения друзей или семейной встречи. В то же время найдите хотя бы 30 минут на занятие, которое доставляет удовольствие лично вам. Десятка Кубков связана с семейным уютом, эмоциональной близостью и ощущением счастья рядом с важными людьми.

Лев

Карта Таро: Маг (прямая)

У Львов уже есть немало ресурсов для реализации замысла, давно не дающего покоя. Если вы работаете в найме, предложите руководству конкретное решение для улучшения рабочего процесса. Подготовьте краткий список из трех аргументов в его пользу. Если у вас есть собственное дело, сегодня запустите небольшой тест нового продукта, услуги или рекламной идеи. Не вкладывайте сразу много денег в непроверенный замысел. Маг символизирует инициативность, изобретательность и умение использовать доступные возможности для достижения целей.

Дева

Карта Таро: Восьмерка Пентаклей (прямая)

Девы, ваша внимательность к деталям сегодня может помочь достичь ощутимого результата. Если работаете в компании, завершите одну задачу, которая требует особой концентрации, и сохраните пример проделанной работы для будущего разговора о повышении. Если вы имеете собственное дело или работаете на фрилансе, пересмотрите качество одной услуги или продукта и определите, что можно усовершенствовать. Не требуйте от себя безупречности во всем. Восьмерка Пентаклей символизирует мастерство, последовательный труд и профессиональный рост благодаря регулярным усилиям.

Весы

Карта Таро: Справедливость (прямая)

Весам сегодня важно честно оценить ситуацию, в которой вы чувствуете несправедливость. Если возникли недоразумения с партнером, обсудите конкретный поступок, который вас задел, и объясните, чего ожидаете в дальнейшем. Если вы без пары, пересмотрите собственные требования к потенциальному партнеру: запишите три принципиальных для вас качества и не соглашайтесь на противоположное ради внимания. Карта Справедливость напоминает об ответственности, честности и равновесии. Сегодня следует оценивать людей по их реальным действиям, а не обещаниям.

Скорпион

Карта Таро: Смерть (перевернутая)

Скорпионы, перевернутая карта Смерти указывает на сопротивление изменениям и нежеланию отказываться от привычного, даже если оно уже не работает. На работе определите одну привычку, которая мешает эффективно выполнять задачи, и попробуйте сегодня обойтись без нее. Если имеете собственное дело, просмотрите один процесс, регулярно создающий трудности, и найдите способ его усовершенствовать. Не пытайтесь изменить все одновременно. Карта подсказывает, что вернуть контроль над ситуацией можно, если признать проблему и перестать откладывать необходимые шаги.

Стрелец

Карта Таро: Колесо Фортуны (прямая)

Стрельцам 16 ноября следует быть внимательными к возможностям, возникающим вне привычного распорядка. Если работаете в компании, отзовитесь на предложение присоединиться к новому заданию или проекту, даже если раньше не рассматривали такое направление. Предпринимателям и фрилансерам следует написать одному потенциальному клиенту или партнеру, с которым раньше не решались связаться. Не полагайтесь только на везение: используйте благоприятные обстоятельства, чтобы действовать. Колесо Фортуны символизирует цикличность, изменения и возможности, которые важно заметить вовремя.

Козерог

Карта Таро: Король Пентаклей (прямая)

Козероги, сегодня обратите внимание на собственную финансовую дисциплину. Просмотрите расходы за последнюю неделю и определите одну категорию, на которой можно сэкономить без ущерба для необходимых нужд. Если планируете крупную покупку или кредит, не принимайте решения только по привлекательному предложению: сравните по меньшей мере три варианта и посчитайте полную сумму расходов. Король Пентаклей символизирует практичность, стабильность и ответственное отношение к ресурсам. Сегодня особенно важно думать не только о желаемом, но и о долгосрочных последствиях своих решений.

Водолей

Карта Таро: Туз Мечей (прямая)

Водолеи 16 ноября смогут найти ответ на долго остававшийся непонятным вопрос. Если на работе возникла проблема, выпишите все известные факты и сформулируйте один вопрос коллеге или руководителю. Если работаете на себе, проверьте недостающую информацию для принятия решения относительно клиента или проекта. Не тратьте время на догадки, когда можно получить четкое пояснение. Туз Мечей символизирует ясность мышления, правду и интеллектуальную решительность. Сегодня полезно прямо озвучивать свою позицию и аргументировать ее фактами.

Рыбы

Карта Таро: Девятка Кубков (прямая)

Рыбы следует обратить внимание на собственные желания и эмоциональное удовольствие от отношений. Если вы в паре, скажите партнеру, чего вам не хватает, и предложите что-нибудь сделать вместе. Если вы одиноки, не отказывайтесь от знакомства с человеком, который вам симпатичен. Сделайте первый шаг: напишите сообщение или поддержите разговор. Девятка Кубков символизирует удовольствие, исполнение желаний и умение ценить то, что уже есть. Не откладывайте приятные моменты до какого-то особого случая.