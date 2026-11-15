Соломия Витвицкая впервые показала лицо новорожденного сына после его крестин

Украинская телеведущая Соломия Витвицкая впервые показала лицо своего сына Устима. Она опубликовала фотографии с крестин мальчика, которые прошли в одном из киевских монастырей, а его крестные родители поделились собственными кадрами по церемонии.

Об этом пишет Styler со ссылкой на публикацию Соломии Витвицкой в Instagram.

Соломия Витвицкая впервые показала лицо сына

Соломия Витвицкая опубликовала видео с крещения маленького Устима, на котором впервые показала лицо мальчика. В ролике телеведущая собрала моменты церемонии, состоявшейся в кругу родных и ближайших друзей семьи.

Крещение прошло в Свято-Михайловском Выдубицком мужском монастыре в Киеве.

Она также поблагодарила близких людей, которые разделили с семьей этот день, и обратилась к крестным родителям сына.

"Рядом были самые родные люди и самые близкие друзья. А теперь у него есть еще и замечательные крестные, которые будут любить, поддерживать и оберегать его. Мы счастливы, что именно вы рядом!" - отметила телеведущая.

Кто стал крестными родителями Устима

Крестной мамой мальчика стала Евгения Барилко, а крестным отцом - Александр Колесник.

После церемонии они также поделились моментами крещения у своих Instagram Stories.

"Спасибо за доверие быть крещенным нашего Устимчика и Вашей кумой", - написала Евгения.

Instagram Stories Евгении (фото: скриншот)

"Спасибо, что имею честь быть твоим кумом во второй раз", - отметил Александр.

Instagram Stories Александра (фото: скриншот)

Как звездные коллеги поздравили Соломию Витвицкую

Публикация телеведущей собрала поздравления от коллег, друзей и подписчиков. В комментариях они пожелали маленькому Устиму счастливой судьбы, а его родителям - радости и семейному благополучию.

Среди тех, кто отреагировал на видео, была телеведущая Маричка Падалко.

"Приветствую Вас", - написала она.

скриншот под сообщением

К поздравлениям присоединилась и Алла Мазур, пожелавшая семье Божьей защиты.

"Приветствую, Солечка! Пусть бережет Бог всю вашу семью", - написала телеведущая.

скриншот под сообщением

Крестная мама Устима Евгения Барилко также оставила комментарий под сообщением Соломии.

"Спасибо за такое доверие! Пусть Господь ведет его по счастливой дороге!" - написала она.

скриншот под сообщением

Что известно о семье Соломии Витвицкой

Супруги официально поженились в июне 2026 года.

Соломия Витвицкая впервые стала мамой в сентябре 2026 года. У телеведущей и ее мужа, военнослужащего Алексея Ситайло, родился сын, которого назвали Устимом.

Ранее ведущая рассказывала, что они с мужем исповедуют христианство, но принадлежат к разным конфессиям. Телеведущая является греко-католичкой, а ее муж Алексей - православным. Именно поэтому супругам пришлось отдельно определяться с местом проведения крещения сына.