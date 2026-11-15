UA / RU
rbc.ua
Последние новости
15:29 Люди
Соломия Витвицкая впервые показала лицо новорожденного сына после его крестин
14:44 Полезное
Туя поменяла цвет: основные причины и правила ухода осенью
13:37 Вкусно
Яблочный пирог на сыворотке без сложного замешивания: домашний рецепт (фото)
12:49 Полезное
Кухонная вытяжка не тянет воздух: причины неисправности и способы устранения
12:02 Гороскопы
Дева, Козерог и Телец не бросят в беде: кто самый надежный знак Зодиака
10:59 Полезное
Сколько стоят гречка и хлеб в Украине: сравнение цен на 15 ноября
09:33 Полезное
Уход за орешником в ноябре: обрезка, полив и подготовка к зиме
08:47 Тренды
С чем носить джинсы зимой: стильный образ от Кристины Горняк (фото)
08:04 Гороскопы
Снится нападение собаки: что означает укус и стая агрессивных псов по соннику Миллера и подходу Юнга
07:18 Люди
Деньги за заботу о родителях: как украинцам оформить государственную компенсацию и каков размер выплат
Все новости
Главная Люди Соломия Витвицкая впервые показала лицо новорожденного сына после его крестин
Люди 15 ноября 2026 · 15:29

Соломия Витвицкая впервые показала лицо новорожденного сына после его крестин

Звездная мама поделилась особым моментом из жизни семьи, а под ее публикацией появились теплые поздравления от известных коллег
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Соломия Витвицкая впервые показала лицо новорожденного сына после его крестин

Соломия Витвицкая впервые показала лицо сына Устима (коллаж: Styler)

Украинская телеведущая Соломия Витвицкая впервые показала лицо своего сына Устима. Она опубликовала фотографии с крестин мальчика, которые прошли в одном из киевских монастырей, а его крестные родители поделились собственными кадрами по церемонии.

Об этом пишет Styler со ссылкой на публикацию Соломии Витвицкой в Instagram.

Соломия Витвицкая впервые показала лицо сына

Соломия Витвицкая опубликовала видео с крещения маленького Устима, на котором впервые показала лицо мальчика. В ролике телеведущая собрала моменты церемонии, состоявшейся в кругу родных и ближайших друзей семьи.

Крещение прошло в Свято-Михайловском Выдубицком мужском монастыре в Киеве.

Она также поблагодарила близких людей, которые разделили с семьей этот день, и обратилась к крестным родителям сына.

"Рядом были самые родные люди и самые близкие друзья. А теперь у него есть еще и замечательные крестные, которые будут любить, поддерживать и оберегать его. Мы счастливы, что именно вы рядом!" - отметила телеведущая.

Кто стал крестными родителями Устима

Крестной мамой мальчика стала Евгения Барилко, а крестным отцом - Александр Колесник.

После церемонии они также поделились моментами крещения у своих Instagram Stories.

"Спасибо за доверие быть крещенным нашего Устимчика и Вашей кумой", - написала Евгения.

Соломия Витвицкая впервые показала лицо новорожденного сына после его крестин
Instagram Stories Евгении (фото: скриншот)

"Спасибо, что имею честь быть твоим кумом во второй раз", - отметил Александр.

Соломия Витвицкая впервые показала лицо новорожденного сына после его крестин
Instagram Stories Александра (фото: скриншот)

Как звездные коллеги поздравили Соломию Витвицкую

Публикация телеведущей собрала поздравления от коллег, друзей и подписчиков. В комментариях они пожелали маленькому Устиму счастливой судьбы, а его родителям - радости и семейному благополучию.

Среди тех, кто отреагировал на видео, была телеведущая Маричка Падалко.

"Приветствую Вас", - написала она.

Соломия Витвицкая впервые показала лицо новорожденного сына после его крестин
скриншот под сообщением

К поздравлениям присоединилась и Алла Мазур, пожелавшая семье Божьей защиты.

"Приветствую, Солечка! Пусть бережет Бог всю вашу семью", - написала телеведущая.

Соломия Витвицкая впервые показала лицо новорожденного сына после его крестин
скриншот под сообщением

Крестная мама Устима Евгения Барилко также оставила комментарий под сообщением Соломии.

"Спасибо за такое доверие! Пусть Господь ведет его по счастливой дороге!" - написала она.

Соломия Витвицкая впервые показала лицо новорожденного сына после его крестин
скриншот под сообщением

Что известно о семье Соломии Витвицкой

Супруги официально поженились в июне 2026 года.

Соломия Витвицкая впервые стала мамой в сентябре 2026 года. У телеведущей и ее мужа, военнослужащего Алексея Ситайло, родился сын, которого назвали Устимом.

Ранее ведущая рассказывала, что они с мужем исповедуют христианство, но принадлежат к разным конфессиям. Телеведущая является греко-католичкой, а ее муж Алексей - православным. Именно поэтому супругам пришлось отдельно определяться с местом проведения крещения сына.

Ранее Styler также рассказывал, что блоггер Архипова второй раз стала мамой.

Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями
FB TG X VB
ТОП Дева, Козерог и Телец не бросят в беде: кто самый надежный знак Зодиака Гороскопы Дева, Козерог и Телец не бросят в беде: кто самый надежный знак Зодиака
Сколько стоят гречка и хлеб в Украине: сравнение цен на 15 ноября
Сколько стоят гречка и хлеб в Украине: сравнение цен на 15 ноября Полезное
С чем носить джинсы зимой: стильный образ от Кристины Горняк (фото)
С чем носить джинсы зимой: стильный образ от Кристины Горняк (фото) Тренды
Больше интересного
Деньги за заботу о родителях: как украинцам оформить государственную компенсацию и каков размер выплат Деньги за заботу о родителях: как украинцам оформить государственную компенсацию и каков размер выплат Наталия Крижановская · 15 ноября 2026, 07:18
Девы, Близнецы и Скорпионы забудут о проблемах: прогноз астролога Бробек с 15 ноября Девы, Близнецы и Скорпионы забудут о проблемах: прогноз астролога Бробек с 15 ноября Катерина Собкова · 14 ноября 2026, 20:03
Теплые романтические комедии для холодного вечернего просмотра: "Бриджит Джонс", "Реальная любовь" и не только Теплые романтические комедии для холодного вечернего просмотра: "Бриджит Джонс", "Реальная любовь" и не только Наталия Крижановская · 14 ноября 2026, 19:25
Туя поменяла цвет: основные причины и правила ухода осенью Туя поменяла цвет: основные причины и правила ухода осенью Юлія Люшньова · 15 ноября 2026, 14:44