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Полезное 15 ноября 2026 · 12:49

Кухонная вытяжка не тянет воздух: причины неисправности и способы устранения

Когда достаточно очистить фильтр, а когда нужно проверять двигатель
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Кухонная вытяжка не тянет воздух: причины неисправности и способы устранения

Женщина разбирает неисправную вытяжку (коллаж: Styler)

Вытяжка может работать с привычным гулом, но пара и запахи остаются на кухне. Это не всегда означает поломку двигателя. Причиной могут быть загрязненные фильтры, проблемы с воздуховодом или недостаточный приток воздуха.

Styler рассказывает, что можно проверить самостоятельно и когда нужно обратиться к мастеру.

Почему вытяжка гудит, но не втягивает воздух

Даже исправный вентилятор может плохо втягивать воздух по следующим причинам:

  • Загрязненный жировой фильтр. Накопленный жир затрудняет прохождение воздуха и снижает эффективность вытяжки.
  • Засорен воздуховод. Жировые отложения, посторонние предметы или перегибы канала могут уменьшать тягу.
  • Закрытый обратный клапан. Если заслонка застряла и не открывается, воздух не может нормально выходить наружу.
  • Неисправный вентилятор. Двигатель может жужжать, хотя крыльчатка не вращается или работает неправильно.

Производитель NEFF среди причин слабой тяги называет также неправильно подобранную скорость вентилятора, проблемы с монтажом воздуховода и механические неисправности.

Что можно проверить самостоятельно

1. Проверьте скорость вентилятора

Включите вытяжку на более высокую скорость и проверьте, усилилось ли втягивание воздуха. Низких оборотов может быть недостаточно при интенсивном приготовлении пищи.

Если даже на максимальной скорости вытяжка почти не втягивает воздух, переходите к следующим проверкам.

2. Очистите жировой фильтр

Выключите вытяжку и отсоедините ее от электросети. Снимите металлический фильтр в соответствии с инструкцией, промойте теплой водой с нейтральным моющим средством и полностью высушите перед установкой.

На сайте Samsung рекомендуют очищать металлические жировые фильтры примерно раз в месяц. Частота зависит от интенсивности использования вытяжки.

3. Проверьте тип вытяжки

Не все вытяжки выводят воздух наружу. Рециркуляционные модели задерживают жир и часть запахов с помощью фильтров, после чего возвращают воздух в помещение. Они не удаляют влагу наружу, поэтому кухню нужно дополнительно проветривать.

Как объясняет Electrolux, обычные угольные фильтры нужно периодически заменять. Некоторые многоразовые модели можно очищать и восстанавливать в соответствии с инструкцией производителя.

4. Проверьте приток воздуха

Если вытяжка отводит воздух наружу, но на кухню почти не поступает свежий, ее эффективность может снижаться.

Производитель Wolf называет недостаточный приток воздуха одной из возможных причин слабой тяги.

Попытайтесь ненадолго приоткрыть окно и проверить, улучшилась ли работа вытяжки. Если разница заметна, следует проверить вентиляцию помещения.

5. Осмотрите воздуховод

Если вытяжка подключена к каналу вентиляции, осмотрите его доступную часть. Обратите внимание на перегибы, повреждения и разъединенные стыки.

Слабая тяга также может возникать из-за заблокированного воздуховода или обратного клапана, который не открывается полностью. Не пытайтесь самостоятельно разбирать скрытый воздуховод или вмешиваться в вентиляционную шахту.

Когда вытяжке требуется ремонт

Если вытяжка гудит, но почти не создает воздушный поток, причиной может быть заклинивание крыльчатки или неисправность двигателя.

По информации Victory Range Hoods, гул двигателя без вращения вентилятора может свидетельствовать о механической неисправности.

Перестаньте пользоваться вытяжкой, если она:

  • сильно вибрирует или выдает скрежет;
  • чрезмерно нагревается;
  • имеет запах горелой изоляции;
  • продолжает жужжать, но не обеспечивает тяги даже после очистки фильтров.

При перегреве или запахе горелого отключите прибор от электросети, если это безопасно. Не прикасайтесь к горячей или поврежденной вилке.

Не пытайтесь прокручивать крыльчатку или разбирать двигатель, пока вытяжка не подключена к питанию. Если простые проверки не помогли, обратитесь к сервисному специалисту.

Раньше мы рассказывали, что делать, если греется удлинитель.

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