Кухонна витяжка не тягне повітря: причини несправності та способи усунення

Витяжка може працювати зі звичним гулом, але пара та запахи залишаються на кухні. Це не завжди означає поломку двигуна. Причиною можуть бути забруднені фільтри, проблеми з повітроводом або недостатній приплив повітря.

Styler розповідає, що можна перевірити самостійно та коли потрібно звернутися до майстра.

Чому витяжка гудить, але не втягує повітря

Навіть справний вентилятор може погано втягувати повітря через такі причини:

Забруднений жировий фільтр. Накопичений жир ускладнює проходження повітря та знижує ефективність витяжки.

Засмічений повітропровід. Жирові відкладення, сторонні предмети або перегини каналу можуть зменшувати тягу.

Закритий зворотний клапан. Якщо заслінка застрягла та не відкривається, повітря не може нормально виходити назовні.

Несправний вентилятор. Двигун може гудіти, хоча крильчатка не обертається або працює неправильно.

Виробник NEFF серед причин слабкої тяги також називає неправильно підібрану швидкість вентилятора, проблеми з монтажем повітропроводу та механічні несправності.

Що можна перевірити самостійно

1. Перевірте швидкість вентилятора

Увімкніть витяжку на вищу швидкість і перевірте, чи посилилося втягування повітря. Низьких обертів може бути недостатньо під час інтенсивного приготування їжі.

Якщо навіть на максимальній швидкості витяжка майже не втягує повітря, переходьте до наступних перевірок.

2. Очистьте жировий фільтр

Вимкніть витяжку та від'єднайте її від електромережі. Зніміть металевий фільтр відповідно до інструкції, промийте теплою водою з нейтральним мийним засобом і повністю висушіть перед встановленням.

На сайті Samsung рекомендують очищувати металеві жирові фільтри приблизно раз на місяць. Частота залежить від інтенсивності користування витяжкою.

3. Перевірте тип витяжки

Не всі витяжки виводять повітря назовні. Рециркуляційні моделі затримують жир і частину запахів за допомогою фільтрів, після чого повертають повітря до приміщення. Вони не видаляють вологу назовні, тому кухню потрібно додатково провітрювати.

Як пояснює Electrolux, звичайні вугільні фільтри потрібно періодично замінювати. Деякі багаторазові моделі можна очищувати та відновлювати відповідно до інструкції виробника.

4. Перевірте приплив повітря

Якщо витяжка відводить повітря назовні, але в кухню майже не надходить свіже, її ефективність може знижуватися.

Виробник Wolf називає недостатній приплив повітря однією з можливих причин слабкої тяги.

Спробуйте ненадовго прочинити вікно та перевірити, чи покращилася робота витяжки. Якщо різниця помітна, варто перевірити вентиляцію приміщення.

5. Огляньте повітропровід

Якщо витяжка підключена до вентиляційного каналу, огляньте його доступну частину. Зверніть увагу на перегини, пошкодження та роз'єднані стики.

Слабка тяга також може виникати через заблокований повітропровід або зворотний клапан, який не відкривається повністю. Не намагайтеся самостійно розбирати прихований повітропровід або втручатися у вентиляційну шахту.

Коли витяжці потрібен ремонт

Якщо витяжка гуде, але майже не створює повітряного потоку, причиною може бути заклинювання крильчатки або несправність двигуна.

За інформацією Victory Range Hoods, гул двигуна без обертання вентилятора може свідчити про механічну несправність.

Припиніть користуватися витяжкою, якщо вона:

сильно вібрує або видає скрегіт;

надмірно нагрівається;

має запах горілої ізоляції;

продовжує гудіти, але не забезпечує тяги навіть після очищення фільтрів.

У разі перегрівання або запаху горілого від'єднайте прилад від електромережі, якщо це безпечно. Не торкайтеся гарячої чи пошкодженої вилки.

Не намагайтеся прокручувати крильчатку або розбирати двигун, поки витяжка підключена до живлення. Якщо прості перевірки не допомогли, зверніться до сервісного спеціаліста.