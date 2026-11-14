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Тренди 14 листопада 2026 · 09:31

Gangstar New Orleans, Dude Theft Wars та Los Angeles Crimes: ігри-альтернативи GTA для смартфона

Власні банди, нічні перегони, дорогі автомобілі та свобода досліджувати велике місто
Юлія Шиканова Юлія Шиканова Редактор-стажер Styler
Gangstar New Orleans, Dude Theft Wars та Los Angeles Crimes: ігри-альтернативи GTA для смартфона

Ігри на телефон в стилі GTA (колаж: Styler)

Атмосферу Grand Theft Auto можна відчути й на екрані смартфона. Мобільні ігри пропонують відкриті міста, кримінальні сюжети, автомобільні пригоди та можливість самостійно обирати заняття. Деякі з них нагадують класичну GTA, інші роблять ставку на багатокористувацький режим або повну свободу дій.

В які ігри з атмосферою GTA можна пограти на телефоні, розповідає Styler.

Gangstar Vegas

Gangstar Vegas - один із найближчих до GTA мобільних проєктів. Події розгортаються у віртуальному Лас-Вегасі, де гравець опиняється в центрі кримінальних пригод.

Місто наповнене автомобілями, розважальними закладами, різними районами та персонажами. На гравців чекають сюжетні завдання, автомобільні перегони, численні випробування та можливість вільно пересуватися картою.

Gangstar New Orleans, Dude Theft Wars та Los Angeles Crimes: ігри-альтернативи GTA для смартфона
Графіка гри (скриншот)

Особливість Gangstar Vegas - поєднання кримінального сюжету з великою кількістю додаткових активностей. Не обов'язково постійно рухатися за основною історією: можна досліджувати місто, змінювати транспорт і знаходити заняття поза сюжетними місіями.

MadOut2 BigCityOnline

MadOut2 BigCityOnline робить ставку на свободу пересування та взаємодію між гравцями. Тут можна досліджувати великий відкритий світ, керувати різними автомобілями, брати участь у перегонах і зустрічати інших користувачів.

Gangstar New Orleans, Dude Theft Wars та Los Angeles Crimes: ігри-альтернативи GTA для смартфона
Геймплей (скриншот)

За концепцією гра нагадує багатокористувацьку версію GTA, де не обов'язково дотримуватися одного сценарію. Можна самостійно обирати, чим займатися, досліджувати локації та випробовувати різні можливості ігрового світу.

Важлива частина MadOut2 - транспорт. Автомобілі тут не просто засіб пересування, а один із головних елементів ігрового процесу.

Payback 2

Payback 2 відрізняється від традиційних ігор із відкритим світом. Замість великої кримінальної історії вона пропонує набір різноманітних сценаріїв.

Gangstar New Orleans, Dude Theft Wars та Los Angeles Crimes: ігри-альтернативи GTA для смартфона
Один з моментів гри (скриншот)

Серед них - автомобільні перегони, вуличні протистояння, завдання з використанням різної техніки та багатокористувацькі змагання. Гравець може швидко переходити від одного режиму до іншого, не витрачаючи багато часу на проходження сюжету.

За атмосферою Payback 2 нагадує найбільш хаотичні моменти GTA, коли на вулицях постійно щось відбувається. Проте це радше збірка екшен-випробувань, ніж повноцінна гра про кримінальне життя великого міста.

Dude Theft Wars

Не кожна гра з відкритим світом повинна бути серйозною кримінальною драмою. Dude Theft Wars використовує знайомі механіки GTA, але подає їх у мультяшному та комедійному стилі.

Gangstar New Orleans, Dude Theft Wars та Los Angeles Crimes: ігри-альтернативи GTA для смартфона
Графіка гри (скриншот)

Тут є місто, автомобілі, персонажі, різноманітні активності та можливість вільно досліджувати навколишній простір. Гра заохочує експериментувати й знаходити власні способи розважитися.

Головна відмінність - гумористична подача. Замість реалістичної кримінальної атмосфери гравець отримує кумедні ситуації, перебільшену фізику та навмисно спрощену графіку.

Los Angeles Crimes

Los Angeles Crimes пропонує ще один варіант знайомої формули: міське середовище, автомобілі, різні режими та можливість самостійно визначати, що робити далі.

Gangstar New Orleans, Dude Theft Wars та Los Angeles Crimes: ігри-альтернативи GTA для смартфона
Геймплей (скриншот)

У грі доступні вільне пересування, взаємодія з іншими користувачами та різноманітні сценарії. Особливий інтерес становлять багатокористувацькі можливості, завдяки яким ігрові ситуації не обмежуються лише заздалегідь підготовленими завданнями.

Los Angeles Crimes не намагається повністю повторити структуру GTA. Її головна перевага - можливість експериментувати з ігровим світом і створювати власні пригоди.

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