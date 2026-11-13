Чи можна перенести невикористані дні відпустки через хворобу: що передбачає КЗпП України

Хвороба може припасти на дні запланованого відпочинку, через що працівник фактично не встигає скористатися відпусткою. У таких випадках українське законодавство передбачає можливість перенести невикористані дні або продовжити відпустку.

Коли це дозволено та як правильно оформити перенесення, розповідає Styler.

Чи можна перенести відпустку через лікарняний

Українське законодавство передбачає таку можливість. Але правило стосується саме щорічної відпустки, а хвороба повинна бути підтверджена належним чином.

Відповідно до статті 78 Кодексу законів про працю України, дні тимчасової непрацездатності, засвідченої у встановленому порядку, не включаються до щорічної відпустки.

А стаття 80 КЗпП України передбачає, що в разі підтвердженої тимчасової непрацездатності щорічна відпустка повинна бути продовжена або перенесена на інший період.

Це означає, що працівник не втрачає дні відпочинку, які збіглися з лікарняним. Аналогічні положення містить стаття 11 Закону України "Про відпустки".

Як продовжити або перенести невикористані дні

Як пояснює Державна служба України з питань праці, працівник може скористатися одним із двох варіантів.

Продовжити відпустку. Після завершення лікарняного працівник використовує дні щорічної відпустки, які збіглися з періодом хвороби.

Перенести невикористані дні. Працівник узгоджує з роботодавцем інший період, коли зможе скористатися відповідною частиною відпустки.

Наприклад, працівник оформив щорічну відпустку на 14 календарних днів, але протягом чотирьох із них перебував на лікарняному.

Якщо всі чотири дні хвороби припали на період відпустки та були належним чином підтверджені, ці дні не вважаються використаною щорічною відпусткою. Їх можна надати після одужання або перенести на погоджений період.

При цьому нові дати відпустки потрібно узгодити з роботодавцем. Самостійно змінювати дату виходу на роботу без належного оформлення не варто.

Які документи потрібні для перенесення відпустки

Самого повідомлення про погане самопочуття недостатньо. Для перенесення або продовження щорічної відпустки необхідно підтвердити тимчасову непрацездатність.

Держпраці зазначає, що підставами для оформлення відповідного наказу є листок непрацездатності та заява працівника.

Порядок дій такий:

Звернутися до лікаря. Якщо під час відпустки виникла хвороба, необхідно отримати медичну допомогу та оформити тимчасову непрацездатність у встановленому порядку. Повідомити роботодавця. Варто зробити це якомога раніше, не чекаючи завершення відпустки. Подати заяву. У ній потрібно зазначити, чи працівник хоче продовжити відпустку після одужання, чи перенести невикористані дні на інший період. Узгодити дати. Якщо обрано перенесення, новий період відпочинку визначають за домовленістю сторін. Дочекатися оформлення наказу. Роботодавець повинен документально оформити продовження або перенесення відпустки.

За роз'ясненням Держпраці, перенесені дні мають бути використані в межах 12 місяців після закінчення робочого року, за який надано відповідну відпустку.

Чи оплачують лікарняний під час відпустки

Так, якщо працівник захворів під час щорічної основної або додаткової відпустки, допомога по тимчасовій непрацездатності надається відповідно до законодавства про соціальне страхування.

У роз'ясненні Держпраці від 27 жовтня 2025 року пояснюється, що порядок розрахунків залежить від того, чи продовжують відпустку, чи переносять її.

Якщо відпустку продовжують, раніше виплачені відпускні за дні хвороби зараховують як оплату продовженої частини відпустки. За підтверджений період непрацездатності нараховують лікарняні.

Якщо дні переносять на інший період, відпускні за дні, що збіглися з хворобою, підлягають перерахунку. Натомість за період непрацездатності нараховують лікарняні, а оплату перенесеної відпустки розраховують під час її фактичного надання.

Тому суми у розрахунковому листі можуть змінитися навіть тоді, коли загальна кількість днів щорічної відпустки залишається незмінною.

Чи діють ці правила під час воєнного стану

Під час воєнного стану в Україні діють окремі особливості надання відпусток. Їх визначає стаття 12 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".

Але сам факт дії воєнного стану не скасовує загального правила про перенесення або продовження щорічної відпустки у зв'язку з належним чином підтвердженою тимчасовою непрацездатністю.

При цьому роботодавці можуть застосовувати передбачені законом обмеження щодо тривалості та порядку надання відпусток. Окремі правила також діють для працівників, залучених до виконання робіт на об'єктах критичної інфраструктури та інших визначених законом завдань.

Чи можна перенести будь-яку відпустку через хворобу

Ні. Правила статті 80 КЗпП щодо продовження або перенесення через тимчасову непрацездатність стосуються щорічних відпусток.

Якщо людина перебуває, наприклад, у відпустці без збереження заробітної плати, автоматично застосовувати до неї той самий порядок не можна.

Для різних видів відпусток законодавство передбачає окремі умови, тому перед оформленням лікарняного та зміною дат відпочинку варто уточнити, який саме вид відпустки зазначений у наказі роботодавця.