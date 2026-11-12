Чому кухонний ніж швидко тупиться: правила миття, використання та зберігання

Кухонні ножі можуть швидко втрачати гостроту через звичайні побутові звички . Неправильне миття, використання скляних обробних дощок і зберігання разом з іншими приборами поступово пошкоджують різальну крайку леза.

Як правильно користуватися ножами, мити їх і зберігати, щоб вони довше залишалися гострими, розповідає Styler.

Чому кухонні ножі швидко тупляться

Навіть за звичайного використання ніж поступово зношується. Але деякі дії можуть значно прискорювати цей процес.

За рекомендаціями швейцарського виробника Victorinox , на стан леза впливають матеріал обробної дошки, спосіб миття та умови зберігання.

Наприклад, якщо ніж регулярно контактує з дуже твердими поверхнями, його тонка різальна крайка може швидше деформуватися або зношуватися. А під час неправильного зберігання лезо може пошкоджуватися через зіткнення з іншими металевими предметами.

Тому навіть дорогий ніж потребує правильного догляду.

Які обробні дошки можуть швидше тупити ножі

Одна з поширених причин передчасного затуплення - використання занадто твердих поверхонь для нарізання продуктів.

У рекомендаціях ZWILLING щодо догляду за ножами зазначено, що скло, порцеляна та метал можуть швидко затуплювати леза.

Такі матеріали майже не поступаються під натиском ножа. Через це різальна крайка зазнає більшого навантаження під час кожного контакту з поверхнею.

Для щоденного використання краще обирати:

Дерев'яні дошки з рівною поверхнею.

Пластикові дошки, призначені для контакту з харчовими продуктами.

Дошки, які не ковзають під час нарізання.

Скляні та кам'яні дошки можна використовувати для подавання їжі, але для регулярного нарізання вони не найкращий вибір.

Є ще одна звичка, яка впливає на гостроту ножа. Після нарізання овочів багато хто згрібає шматочки з дошки гострою стороною леза.

У Victorinox радять перевертати ніж і використовувати для цього його обух - тупу верхню частину. Це допомагає уникати зайвого тертя різальної крайки об дошку.

Чому ножі краще не мити в посудомийній машині

Деякі виробники дозволяють мити окремі моделі ножів у посудомийці. Але навіть у таких випадках ручне миття часто залишається кращим способом догляду.

Як пояснює ZWILLING , під час такого миття на ніж можуть впливати одразу кілька чинників:

Висока температура води.

Агресивні компоненти мийних засобів.

Тривалий контакт із вологою.

Удари об інші столові прибори під час циклу миття.

Найбільшу небезпеку для гостроти становлять механічні контакти, які можуть пошкоджувати різальну крайку. Мийні засоби та волога також здатні негативно впливати на поверхню сталі й матеріал ручки.

Особливо обережно потрібно поводитися з ножами, які мають дерев'яні ручки. Їх не рекомендують мити в посудомийній машині, оскільки тривалий вплив вологи та температури може пошкодити деревину.

Як правильно мити кухонний ніж

Фахівці WÜSTHOF рекомендують очищувати ножі вручну одразу після використання.

Для цього достатньо теплої води, невеликої кількості м'якого засобу для миття посуду та звичайної губки.

Щоб не пошкодити ніж, варто дотримуватися кількох правил:

Не використовувати металеві губки та абразивні засоби.

Не залишати ніж надовго у воді або наповненій мийці.

Не відкладати миття після контакту з кислими чи солоними продуктами.

Після очищення відразу витирати лезо насухо м'яким рушником.

Під час миття потрібно тримати ніж за ручку та обережно очищувати бокові поверхні леза, не проводячи пальцями вздовж гострої крайки.

Окремої уваги потребують залишки лимонного соку, помідорів та інших кислих продуктів. Якщо вони тривалий час залишаються на сталі, можуть з'являтися плями або сліди корозії.

Важливо розуміти, що корозія та затуплення - різні види пошкодження. Але обидва можуть негативно впливати на стан ножа.

Де зберігати ножі, щоб вони довше залишалися гострими

Ще одна поширена помилка - складати кухонні ножі в одну шухляду разом із виделками, ложками та іншими металевими приборами.

Коли предмети постійно контактують між собою, різальна крайка ножа може пошкоджуватися.

У Victorinox радять використовувати спеціальні системи зберігання, які захищають леза від випадкових ударів.

Для цього підійдуть:

Підставка для ножів з окремими відділеннями.

Спеціальний органайзер для кухонної шухляди.

Захисні чохли на леза.

Магнітний тримач, встановлений у безпечному місці.

Якщо використовуєте магнітну планку, ніж потрібно обережно прикладати до неї та знімати, не дряпаючи різальною крайкою металеву поверхню.

Також не варто прибирати на зберігання вологий ніж. Перед цим лезо та ручка повинні повністю висохнути.