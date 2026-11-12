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Тренди 12 листопада 2026 · 12:43

"У пальто холодно? Додайте манішку": стилістка Шевченко показала, як носити вовняний верхній одяг у мороз

Не варто в холод відмовлятися від елегантного верхнього одягу на користь пуховика достатньо спробувати так званий "прийом багатошаровості"
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
"У пальто холодно? Додайте манішку": стилістка Шевченко показала, як носити вовняний верхній одяг у мороз

Стилістка порівняла образ із курткою та вовняним пальтом із манішкою (колаж: Styler)

У дні, коли температура повітря опускається нижче, багато хто відкладає пальта й обирає куртки або пуховики, мовляв, вони тепліші. Проте відмовлятися від улюбленого елегантного одягу не варто: стилістка Олена Шевченко показала, як лише один додатковий елемент здатен адаптувати вовняне пальто до холодної погоди.

Styler з посиланням на допис з Instagram-сторінки фешен-блогерки розповість про два образи та стилістичний прийом, який допоможе поєднати комфорт і гарний вигляд.

Куртка чи вовняне пальто: два образи для холодної погоди

У першому варіанті фахвчиня демонструє звичне рішення для прохолодних днів - об'ємну куртку рожевого кольору. Вона має вільний крій, гарно вписується в повсякденний гардероб і не потребує складної стилізації. У поєднанні з темними широкими штанами та бордовою шапкою виходить доволі комфортний образ, який підійде для щоденних справ.

Другий варіант - довге вовняне пальто теплого карамельного кольору. Його стилістка доповнила манішкою, яка закриває шию та верхню частину грудей. Саме цей додатковий шар робить поєднання практичнішим у холодну погоду.

До пальта підібрані бордовий головний убір і шарф або манішка в тон. Завдяки цьому аксесуари не виглядають випадковими, а підтримують єдину кольорову гаму образу.

Обидва комплекти доповнені темними вільними штанами та взуттям без зайвого декору. Але якщо куртка створює більш невимушений повсякденний настрій, то пальто додає образу зібраності й елегантності.

Навіщо носити манішку під пальто

Свою ідею стилістка пояснила на власному прикладі. За її словами, проблема часто не в самому пальті, а в тому, з чим його носять і наскільки добре захищені від холоду відкриті ділянки тіла.

"А вовняне пальто в компанії з манішкою - інша історія. Манішка закриває шию і груди, саме там, де продуває. Шикарне поєднання, тестую на собі", - поділилася Олена Шевченко.



Такий прийом особливо зручний для тих, хто не хоче ховати пальто в шафу з настанням холодів. Манішка може стати альтернативою об'ємному шарфу: вона закриває потрібну ділянку, не створюючи зайвого об'єму біля коміра.

Водночас важливо враховувати температуру, вітер, склад тканини та інші шари одягу. Саме по собі вовняне пальто з манішкою не гарантує комфорту в будь-який мороз, але може стати вдалим рішенням для прохолодної погоди.

Нагадаємо, які речі можуть додати об'єму вашій фігурі.

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