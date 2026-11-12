Скільки коштують гречка та яйця в Україні: порівняння цін на 12 листопада

Ціни на продукти в українських супермаркетах відрізняються залежно від торгової марки, виробника та чинних акцій. Станом на 12 листопада ми перевірили вартість п'яти повсякденних товарів в АТБ, "Сільпо", NOVUS та "Ашані", щоб з'ясувати, скільки коштуватиме однаковий за кількістю та фасуванням набір.

Які ціни пропонують торговельні мережі та скільки доведеться витратити на покупку, розповідає Styler.

Молоко

Для порівняння обрали молоко жирністю 2,5-2,6% у фасуванні по 900 г. У магазинах представлені товари різних виробників, які також відрізняються способом термічної обробки.

Ціни на молоко станом на 12 листопада:

АТБ - молоко "Своя Лінія", ультрапастеризоване, 2,5%, 900 г - 42,90 грн . На товар діє знижка 20%, звичайна ціна становить 53,70 грн.

Сільпо - молоко "Галичина" "З чистих Карпат", ультрапастеризоване, 2,5%, 900 г - 39,99 грн . Акційна знижка становить 37%, звичайна ціна - 63,49 грн.

NOVUS - молоко пастеризоване, 2,6%, 900 г - 41,99 грн .

Ашан - молоко "Лукавиця", пастеризоване, 2,6%, 900 г - 41,50 грн.

Ціни на продукти в супермаркетах станом на 11 листопада (колаж: Styler)

Курячі яйця

У цій категорії порівнювали яйця першої категорії С1 в упаковках по 10 штук. За однакової кількості та категорії вартість залежить від виробника й конкретної пропозиції магазину.

Ціни на десяток яєць:

АТБ - яйця "Квочка", категорія С1, 10 шт. - 68,90 грн . Зараз діє знижка 12%, попередня ціна - 78,90 грн.

Сільпо - яйця "Від доброї курки" торгової марки "Свіжість", категорія С1, 10 шт. - 39,19 грн .

NOVUS - яйця Marka Promo, категорія С1, 10 шт. - 58,99 грн .

Ашан - яйця Auchan, категорія С1, 10 шт. - 62,70 грн.

Соняшникової олія

Для огляду взяли рафіновану соняшникову олію об'ємом 500 мл.

У супермаркетах зафіксували такі ціни:

АТБ - олія "Своя Лінія", рафінована соняшникова, 500 мл - 53,13 грн .

Сільпо - олія "Премія", рафінована соняшникова, 500 мл - 56,99 грн .

NOVUS - олія "Щедрий Дар", рафінована дезодорована соняшникова, 500 мл - 64,62 грн .

Ашан - олія Auchan, рафінована соняшникова, 500 мл - 49,40 грн.

Гречка

Для порівняння обрали гречану крупу в пакуванні по 1 кг.

Ціни на гречку в торговельних мережах:

АТБ - гречана крупа "Розумний вибір", 1 кг - 89,90 грн .

Сільпо - гречана крупа "Премія", ядриця швидкорозварювана, 1 кг - 54,99 грн . На товар діє знижка 15%, попередня ціна становить 64,99 грн.

NOVUS - гречана крупа Marka Promo, 1 кг - 80,99 грн .

Ашан - гречана крупа Auchan, ядриця швидкорозварювана, 1 кг - 81,30 грн.

Ціни на хліб у супермаркетах

У хлібній категорії порівнювали фасовані вироби масою 350 г.

Вартість хліба:

АТБ - хліб "Кулиничі" "Геркулес", тостовий із висівками, 350 г - 33,60 грн .

Сільпо - хліб "Цар-хліб" "Президентський", столичний, 350 г - 18,01 грн .

NOVUS - хліб "Цар Хліб" "Паланга", нарізаний, 350 г - 28,49 грн .

Ашан - хліб "Формула смаку", білий пшеничний нарізаний, 350 г - 15,10 грн.

Хоча всі упаковки мають однакову масу, хліб відрізняється складом і рецептурою. Тому таке порівняння показує вартість конкретних виробів, а не цінову різницю між повністю ідентичними товарами.

Скільки коштує набір із п'яти продуктів

Щоб визначити загальні витрати, ми підрахували вартість одного набору для кожної торговельної мережі. До нього увійшли молоко 900 г, десяток яєць, соняшникова олія 500 мл, гречана крупа 1 кг та хліб 350 г.

За цінами станом на 12 листопада сума покупки становить:

АТБ - 288,43 грн

Сільпо - 209,17 грн

NOVUS - 275,08 грн

Ашан - 250,00 грн

Отже, вартість сформованого продуктового набору коливається від 209,17 до 288,43 грн. Різниця між найменшою та найбільшою сумами становить 79,26 грн.

На підсумковий результат впливають ціни окремих торгових марок і чинні знижки.

Що потрібно враховувати під час порівняння

Для матеріалу використали ціни з онлайн-каталогів АТБ, Сільпо та сервісу Zakaz.ua, де представлені пропозиції NOVUS і "Ашану".

Для всіх супермаркетів застосували однакові критерії відбору за категорією товару та масою або об'ємом упаковки. Це дозволяє порівняти вартість конкретного набору продуктів.

При цьому товари можуть відрізнятися виробником, складом, способом обробки та іншими характеристиками. Частина наведених цін також передбачає тимчасові акційні знижки.

Результати порівняння не означають, що продукти загалом в одній торговельній мережі дорожчі або дешевші, ніж в іншій. Критерії відбору залишатимуться єдиними для всіх.

Ціни зафіксовано 12 листопада 2026 року. Вони можуть відрізнятися залежно від міста, конкретного магазину, наявності товарів та строків проведення акцій.