Марія Захватова про "Холостяк", сварки поза камерами, Горняк і Кравцова: "Було дуже негарно"

Марія Захватова залишила "Холостяк-15" після побачення з В’ячеславом Кравцовим у випуску за 30 жовтня , але частина її історії залишилася за кадром. Учасниця вважає, що головний герой неправильно зрозумів її розповідь про минулі стосунки, а глядачі побачили далеко не все, що відбувалося між дівчатами.

В інтерв’ю Styler Марія пояснила, що її зачепило в поведінці Кравцова, розповіла свою версію конфліктів з учасницями та поділилася подробицями побуту на проєкті - від закупів продуктів і добових до зйомок, після яких на сон іноді залишалося півтори години. Також Захватова розповіла, хто пише їй після шоу та чи готова вона до нових побачень.

– Ви йшли на "Холостяк" саме до В’ячеслава Кравцова? Що вас у ньому привабило ще до особистого знайомства?

– Так, звісно, я йшла саме до Кравцова, тому що його оголосили "Холостяком". Привабило, мабуть, що у нього спокійний характер. Він мені здався такий спокійний чоловік. І, ну, скоріше за все, що він теж спортсмен. Більше я нічого не знала. Все інше я хотіла дізнатися на проєкті.

– Після виходу з проєкту ви писали, що маєте доводити власну цінність. В який саме момент ви так себе відчули?

– Під час побачення, в другій частині. Тому що перша половина побачення на яхті пройшла чудово. Я розумію, що дуже багато вирізали приємних моментів, багато вирізали нашого контакту з В'ячеславом насправді.

А відчула, що мушу доводити, коли я сиділа з ним і спілкувалася. Він розповідав про минулі стосунки, я розповідала про свої. І я абсолютно щирою була: в плані того, чому я пішла, і в плані грошей. І тоді мені здалося, що він не розуміє, що я йому хочу сказати. Я йому хочу довести, що я пішла від чоловіка, в якого були гроші, але не було цінності саме мене...

І коли він підійшов до нас з дівчатами, сказав, що у нього настрій зник, що він не хоче далі ні з ким спілкуватися… Це було насправді дуже негарно з його боку.

– А чого вам бракувало у словах Слави та його поведінці?

– Я думаю, що щирості, але я розумію, що багато дівчат і він не може розпилятися на всіх.

– Коли Холостяк попрощався з вами, коли він не дав вам троянду, в той момент ви розуміли його рішення, чи у вас все ж залишилося відчуття, що справжньої причини ви так і не почули?

– Ну, там насправді було два моменти. Я, чесно кажучи, думала, що це все через Аню, тому що я не зрозуміла, що можна ситуацію мою з колишнім сприйняти саме так. Хоча я зовсім не так говорила.

Він подумав з того, що я сказала, що я пішла від хлопця через те, що закінчились гроші. Але я ж не пішла, бо гроші закінчились. Я пішла від дуже заможного чоловіка і не взяла гроші. І пішла через те, що мене вже ніхто там не любив, взагалі не рахував за дівчину. Це дуже різні речі.

Я не думала, що це такі елементарні речі, а він не зрозумів. Тому я подумала, що це все через Аню.

Мені вже дуже набридла ця історія з Анею. Тому що я з нею в одній кімнаті жила, постійно це обговорювалося. Оці всі штуки з її сторони, воно мені вже так набридло! Потім вивели це на екран, це ж не просто так, що я вирішила пожалітися. Потім не просто ж так я це В'ячеславу сказала. І воно ось так вийшло.

Марія Захватова (фото надане Марією Захватовою)

– Що було перед тим між вами з Анною, як вона сказала ці слова з погрозою?

– Ми познайомились ще до Першої вечірки. Вона дивилася Інстаграм, і я. Тобто ми вже розуміли, хто є хто. І я подивилась на її сторінку. Всюди в неї були фотки, де вона майже гола. Всюди, повністю сторінка була забита цим. Тобто вона презентувала себе як вдова, що її має бути шкода і все таке. А там виявилось все інакше. І хтось розказував також про ці фотки. Але ми не зважали. Всім, чесно кажучи, було байдуже.

Тому перед тим, як нас збирали на Першу вечірку, я не знала нікого. Знала лише Христину Горняк, ще Аню і Віку.

І оскільки я зайшла на Церемонію знайомств остання, там гра почалась, мені треба було заробити бали. Коли з’явилося питання про підписників (хто прийшов на проєкт за популярністю), я розуміла, що це скоріше за все Аня. Бо в неї історії з різними чоловіками, вона розповідала, що з половиною шоубіза переспала. У щирість її намірів, що вона йде знайомитися та будувати стосунки, я не вірила. Ну і дивлячись на її сторінку, там точно не про дрони розповідалось. Тому це дуже логічно.

І я думаю, що була абсолютно чесною в цій відповіді. Після першого вечора, я підійшла до Христини, ми з нею поговорили, вона сказала, що я все класно відповіла. Потім я підійшла до Ані, і ми з нею почали говорити про це. Я сказала: "Якщо я тебе образила, вибач, але мені треба було бали заробити". І це було все при дівчатах. І потім Аня почала сходити з розуму.

Ще на Першій вечірці вона почала всім дівчатам давати прізвиська жахливі, всіх називала ескортницями. Мені вона почала в обличчя кричати, нападати, погрожувати, мовляв, я тебе знищу. І всі чули, що тим, кого не було в кімнаті на той момент, вона давала різні прізвиська. Дівчата ще в готелі після Першої вечірки, перед тим, як ми поїхали в будинок, з нею поговорили жорстко, і вона затихла.

Але коли ми переїхали вже в будинок, вона там на два дні лише затихла, А потім вже з Дариною Заінчуковською вони разом з розуму сходили. Дарина провокувала Горняк, Аня на мене нападала. Аня намагалась виїхати за рахунок дівчат, бо коли камери вмикались, вона мовчала завжди, два слова сказала і все. А Заінчуковська - коли камери вмикались, то мовчала, а як вимикались, то вона намагалась за чийсь рахунок десь гадості сказати.

Коли ми поїхали на побачення, дівчата в будинку обговорювали цю тему, що Аня дуже багато бруду вимагала. Це була неминуча ситуація, бо з ранку і до ночі обговорювалося те, що чудить Аня, а потім вже те, що чудить Дарина.

– Увесь цей конфлікт, який зараз вже вийшов за межі ефіру та перейшов в Threads - що про нього думаєте зараз? Дівчата просто хочуть хайпувати?

– Так. Аня, наскільки мені відомо, зараз мало говорить. А якщо ми візьмемо Дарину, то вона вже і мені погрожує, вже було дуже багато повідомлень. Дарина знає, що я знаю про жорсткий компромат на неї. Звідки в неї все її майно, з якими чоловіками вона тусується, тому що в неї не один чоловік- я знаю. І всю її брехню я також знаю. І вона дуже хвилюється, що це вийде наружу.

І вона зрозуміла, що я вступилась за Христю Горняк. Чому? Тому що на Церемонії, коли я покинула проєкт, Христина почала за мене заступатися. Христина мене на побачення проводжала і казала: "Господи, ти там Ані нічого не скажи". Насправді серед дівчат було багато поваги, відчувалася конкуренція, але не така, щоб робити щось погане або погрожувати. Окрім Дарини і Ані.

А Дарина, в неї була ціль - прийти на проєкт, щоб похайпитися. От вона й обрала таку тактику - хайпитися за рахунок Горняк, тому що у Христини підписників багато. Вона думала, що вона собі також набере.

І тому перед ефіром, коли третю серію показали, Дарина у себе почала виставляти якісь пости. Потім Христині прислали, що вона проросійська, і ще деякі речі повипливали, тоді Дарина вже трошки забоялась, вона всім моїм знайомим почала виписувати, щоб вони мені закрили рот. Блогерам почала виписувати, що вона щось на мене знайде.

Це смішно. Бо вона дуже боїться, що я щось розкажу. Те, через що вона може втратити всі свої "поршів", точно не зароблені. Тому зараз вона трошки притихла. Але вона розраховувала, що дуже нахайпиться за рахунок Горняк.

Потім вже перейшла до мене. І особисті погрози пішли.

– Ви згадали про Христину Горняк. Можна знайти чимало коментарів про її минуле, про те, що вона колишня дружина Остапчука. На вашу думку, згадки про Остапчука доречні?

– Якось Дарина навіть в ефірі говорила, що в неї був план топити Христину через Остапчука. Я до проєкту не була підписана, але знала, що є Христина Горняк і є Остапчук, що вони там через щось сваряться. Але від неї я цього не чула, вона мені тільки сказала, що іноді варто не говорити, з ким ти зустрічаєшся, щоб потім не вилазило на роки вперед.

Взагалі, мене вона не задовбувала з Остапчуком, не говорила нам про нього. Мені здається, що вона прийшла будувати свої стосунки, і нікого з дівчат вона цим не доставала.

Захватова та Горняк (фото: instagram.com/zakhvatova_mari)

– З ким з дівчат, окрім Христини, ви підтримували чи не підтримували гарні стосунки на проєкті, можливо, після? І кого б з них ви щиро хотіли бачити у фіналі?

– Не підтримувала стосунки з Лією. Бо в нас були конфлікти, коли ми разом спали, їй було зі мною незручно спати, я її постійно доставала. В принципі, я не з ким не сварилася, коли я вийшла з проєкту - з усіма гарно спілкувалась. Навіть у перший тиждень з Дариною, поки я не дізналась, що вона купу поганого про мене сказала. І я не спілкувалася тільки з Анею, це точно, і все.

– А кому б з дівчат ви щиро бажали опинитись у фіналі?

– Я думаю, що це Христина Горняк і Лія Янголенко. Лія просто хоче заміж вийти. Я би хотіла, щоб взагалі Катя перемогла. Ну, за зростом йому підходить. Точно!

І вона така щира, хороша дівчина, яка дуже багато постраждала. І точно прийшла за стосунками.

– Що думаєте про те, що на проєкт повернулся Діана Зотова?

– Я думаю, що це цирк, що вона прийде. Їй точно не В'ячеслав потрібен, не проєкт, нічого їй не треба. Це друга Дарина в цьому плані.

– Яке правило чи заборона вас вразило найбільше?

– Що зараз не можна нічого викладати. А заборони, які були на самому проєкті, типу без телефонів, я вважаю, що це нормально. Бо всі все би злили, а так ми розуміли, куди ми прийшли. Коли ми підписували контракт, ми ж розуміли, що є ці правила. Тобто ти або підписуєш, або ні.

– Яким був побут у будиночку з дівчатами? Ви чергувалися, хто прибирає, хто готує? Чи були люди, які допомагали вам це робити?

– Ну, по-перше, нас заселили в будинок, де, рахуйте, було 15 дівчат, було багато людей з команди. Вивозили нас раз в декілька днів в супермаркет, щоб ми собі купили їжу. Я розумію, що це через те, що було багато зйомок. І ми не встигали нормально поїсти, попити і все таке.

Наприклад, Горняк варила там пельмені, ми швиденько їли і далі йшли зніматися, тому що не було ані часу, ані можливості купити їжу.

Але нас завозили в магазин, коли нас вивозили на якісь побачення, ми могли собі купити їжу. Я думаю, що треба б їм організувати, щоб якась доставка була.

Як ми прибирали? Кожна за собою, сварок через це не було. Ми жили на валізах. У нас є ліжка, відкрита валіза, ми речі навіть не викладали.

Марія Захватова (фото надано Марією Захватовою)

– Чи платять дівчатам платять за зйомки у проєкті?

– А я не знаю, чи це можна говорити, але нам такі собі добові видавали.

Насправді, чесно, не так складно було жити в таких умовах. Звісно, у когось там башню рвало, що повітряні тривоги, що кожен день з батьками не дають поспілкуватися.

– Згадайте момент, коли Кравцов із вами попрощався й ви поїхали додому. Що ви зробили найпершим, коли повернулись?

– Я спала тиждень. Тому що в мене була хронічна втома від того, що ми дуже мало спали. Було таке, що ми спали півтори години на добу. Тому що у нас закінчилися зйомки, потім поки ми доїдемо в готель, поки ми помиємося, у нас є 2-3 години на сон. А потім ми далі встаємо, у нас грим, ми їдемо і далі знімаємося. Ми чекали, доки всі синхрони запишуть, тому доба перетікала в добу і байдуже було, що це 4 ранку або 4 вечора.

Насправді в цьому плані було дуже складно. Нам говорили, що коли дівчат буде менше, буде легше. Але я той час не застала.

– Ви згадали про Першу вечірку. У вас була дуже ефектна поява. Це була ваша ідея, важко було її реалізувати?

– Я думаю, що мене з самого початку і взяли через те, що я повітряна гімнастка, що я можу зробити щось незвичайне. Потім ми почали думати, а в чому я буду? Тому що в звичайній сукні це неможливо. Точно не хотіла бути в костюмі гімнастики. І я собі знайшла образ, сама підібрала і просто затверджувала це все зі стилістом.

– До речі, про повітряну гімнастику. Чи є якесь кліше про повітряна гімнастику, яке вам вже набридло?

– Ні, немає. Просто в моєму житті є студія, я дітей навчаю, сама займаюся. В моєму житті повітряної гімнастики дуже багато. Але ж я різностороння, і тим займаюся, і тим. Чому постійно повітряна гімнастика? Мені просто це вже трішки набридло. Але я розумію, що для інших людей це щось нове і цікаве.

Я і зараз займаюся повітряною гімнастикою, далі треную. Просто хочу ще щось цікаве знайти в житті, щоб це була не тільки студія, не тільки повітряна гімнастика.

– Що можете сказати про себе, чого не знають глядачі, аби краще вас зрозуміли і з іншого боку побачили?

– Мене дуже образило, що всюди після другого випуску пишуть, що я меркантильна. Мовляв мені не треба було цього говорити, не треба було згадувати стосунки.

Але я вважаю, що я чогось досягаю у житті тільки тому, що максимально щира і правдива. Якби я була на сто відсотків меркантильна, мені здається, я б відкрито про це говорила. А так я пішла зі стосунків, не взяла ані гроші, ані машини. Я сама чудово заробляю. Я сама собі оплачую своє, я вважаю, гарне життя.

Тому я не жалкую про те, що я сказала, ні в якому випадку. То чоловік не зрозумів цього. Це вже не мої проблеми. Тому я пишаю собою, що я завжди максимально щира і правдива.

– Після виходу з проєкту вам вже почали писати чоловіки, можливо, кликати на побачення?

– Так, в мене забитий директ. Я дивлюсь, всім пишу, що мені дуже приємно, але поки я не готова до побачень. Навіть вже після Першої вечірки мені писало дуже багато чоловіків, що їм дуже сподобався мій вихід. Дуже багато хто писав, що я фаворитка.

Навіть відомі чоловіки вже писали. Тому я не хвилююся. Думаю, що і до цього не хвилювалася, я ніколи не була обділена увагою. Просто саме свою людину знайти мені дуже складно.

– Взагалі реально з вами познайомитись в Інстаграм? Ви відреагуєте на запрошення, якщо вас зацікавить профіль чоловіка?

– Звісно. Я взагалі все читаю, на все реагую. Просто сторінки бувають пустими, коли чоловіки не ведуть соцмережі, і не видно навіть, хто за ними сидить. Тому на це, звісно, я не реагую. Я хоча б маю розуміти, з ким спілкуюсь.

– Були якісь вже хейтери, які намагалися вас образити?

– Ні, дуже багато приємних повідомлень приходило. Прям не було якогось трешу, нічого такого. От тільки Дарина мені писала бруд.

– Назвіть головні "червоні прапорці" у чоловіках.

– Це точно жадібність. І ще зверхність. Я не люблю зверхніх людей, зверхніх чоловіків.

– А тепер назвіть зелені.

– Це чесність, це щирість і це щедрість.