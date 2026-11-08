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Холостяк 08 листопада 2026 · 10:17

Діана Зотова з "Холостяка" показала особливий подарунок вартістю понад мільйон гривень (фото)

Святкові фото моделі викликали цікавість до однієї деталі її образу
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Діана Зотова з "Холостяка" показала особливий подарунок вартістю понад мільйон гривень (фото)

Діана Зотова похизувалася каблучкою з білого золота з діамантами від Graff (колаж: Styler)

Модель Діана Зотова, яка стала новою учасницею 15-го сезону "Холостяка" з В'ячеславом Кравцовим, опублікувала в соцмережах свіжі фото з нагоди дня народження. На них вона засвітила розкішні прикраси від ультралюксового ювелірного бренду Graff - вироби з білого золота, оздоблені діамантами.

Styler розповість про це детальніше.

Які прикраси Graff показала Діана Зотова і скільки вони коштують

На фото, опубліковані на сторінці в Instagram, Зотова показала одразу дві прикраси від ультралюксового ювелірного бренду Graff.

Одна з них - каблучка Graff Triple Butterfly Silhouette Diamond Ring із білого золота. Вона прикрашена трьома фірмовими силуетами метеликів, оздобленими діамантовим паве.

На офіційному європейському сайті бренду її вартість становить 9200 євро.

Діана Зотова з &quot;Холостяка&quot; показала особливий подарунок вартістю понад мільйон гривень (фото)
Вартість каблучки на офіційному сайті Graff (скриншот)

Водночас в Україні в офіційного представника Crystal Group Ukraine - близько 502 661 гривні.

Діана Зотова з &quot;Холостяка&quot; показала особливий подарунок вартістю понад мільйон гривень (фото)
Ціна каблучки на сайті офіційного представника Graff в Україні (скриншот)

У комплекті з каблучкою модель показала підвіску Graff Multi Butterfly Silhouette Diamond Pendant, також із білого золота. Її ціна на міжнародному ринку - 10 300 доларів.

Діана Зотова з &quot;Холостяка&quot; показала особливий подарунок вартістю понад мільйон гривень (фото)
Ціна підвіски на офіційному порталі люксового бренду (скриншот)

Що ж стосується українського ринку, то тут прикрасу можна придбати за близько 616 358 гривень.

Діана Зотова з &quot;Холостяка&quot; показала особливий подарунок вартістю понад мільйон гривень (фото)
Українські ціни на прикрасу від Graff (скриншот)

Таким чином, загальна вартість двох прикрас за українськими цінами становить майже 1,12 мільйона гривень.

Хто саме подарував Зотовій ці коштовності, невідомо. Сама модель не стала розкривати подробиць і лише зазначила, що святкує день народження вже цілий тиждень.

"Святкую день народження вже тиждень", - підписала вона публікацію.

Діана Зотова з &quot;Холостяка&quot; показала особливий подарунок вартістю понад мільйон гривень (фото)
Зотова показала нові прикраси від Graff (колаж: Styler)

Як Діана Зотова вдруге потрапила на "Холостяк"

Діана вже знайома глядачам романтичного реаліті. Вона брала участь у 14-му сезоні, головним героєм якого був актор Тарас Цимбалюк. Тоді модель сама залишила проєкт, оскільки не змогла відпустити почуття до колишнього хлопця - футболіста Миколи Кухаревича.

Після шоу пара відновила стосунки, однак у червні 2026 року Зотова повідомила про розрив. На момент повернення моделі на телебачення процес розлучення ще тривав.

Другий шанс на "Холостяку" Діана отримала у четвертому випуску 15-го сезону. Вона разом з Анастасією Юзьвак, фіналісткою 13-го сезону, прийшла на благодійний баскетбольний матч, де учасниці змагалися із зірковою командою.

Після гри В'ячеслав Кравцов поспілкувався з колишніми героїнями шоу. Діана відверто розповіла про невдалий шлюб і зміни в особистому житті. Її історія зацікавила холостяка: він подарував моделі троянду та запропонував приєднатися до нового сезону. Зотова погодилася, тож тепер знову шукає кохання на очах у глядачів.

Раніше ми розповідали, як колишні учасниці "Холостяка" відреагували на свій виліт із шоу - що у своїх соцмережах написали Заінчуковська, Петренко та Дандік.

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