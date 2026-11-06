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Холостяк 06 листопада 2026 · 20:52

Діана Зотова знову на "Холостяку": Кравцов запросив модель на реаліті й розізлив учасниць

Учасниця сезону з Цимбалюком несподівано отримала троянду від баскетболіста
Юлія Шиканова Юлія Шиканова Редактор-стажер Styler
Діана Зотова знову на "Холостяку": Кравцов запросив модель на реаліті й розізлив учасниць

Діана Зотова та В’ячеслав Кравцов (колаж: Styler)

У новому випуску "Холостяка" за 6 листопада з’явилася героїня минулого сезону. Модель Діана Зотова прийшла на реаліті та розповіла, чи шкодує про участь в шоу і розлучення з обранцем.

Що сказала Діана Зотова про свою участь у Холостяку та стосунки з футболістом, заради якого пішла з проекту, та як вона знову потрапила на проєкт, розповідає Styler.

Діана Зотова з’явилась на Холостяку

Холостяк запропонував учасницям познайомитись з його життям ближче і провести благодійний матч з баскетболу. Команда учасниць грала проти команди зірок, серед яких була ще одна зірка "Холостяка" - Анастасія Юзьвак.

Також до зіркової команди доєдналися:

  • Наталка Денисенко
  • Дмитро Томашевський
  • Ілля Парфенюк
  • Павло Текучев
  • Олексій Суровцев
  • Амадор Лопес
  • Марк Куцевалов
  • Артур Томашевський.
Діана Зотова знову на &quot;Холостяку&quot;: Кравцов запросив модель на реаліті й розізлив учасниць
Тренування перед матчем (скриншот)

Коли до зали увішли Зотова і Юзьвак, учасниці нового сезону з Кравцовим були здивовані. Діана розповіла, як склалася її доля після "Холостяка".

"Я просто була щирою... Навіть не встигла закохатися. Я взагалі не пошкодувала, що залишила проєкт... Але все склалося не так, як я мріяла собі, ми перебуваємо на етапі розлучення", - зізналася Зотова.

За словами моделі, вона зовсім не шкодує про те, як відбувалися події на "Холостяку". Тоді вона чесно зізналася Цимбалюку, що не може будувати з ним нову історію, адже трималася за стару - стосунки з футболістом Миколою Кухаревичем.

Тарас відпустив модель, після проєкту вона одружилася з обранцем. Але влітку 2026 року стало відомо, що Зотова розлучається зі своїм чоловіком, заради якого пішла з "Холостяка".

"Все сталося так, як мало бути", - зауважила Діана.

Після гри, в якій перемогла команда учасниць нового сезону з Кравцовим, відбувся аукціон. Зотова і Юзьвак хотіли купити м’яч з відбитком долоні Слави. Діана планувала виграти й подарувати лот братові. Але більшу ставку зробила Настя.

Також Решетник запропонував ще один лот - зустріч з Кравцовим одразу після матчу.

Дівчата робили ставки, але коли Слава зрозумів, що вони готові віддати за розмову з ним великі суми, то ухвалив несподіване рішення. Кравцов оголосив, що дасть за цей лот потрійну суму, а учасниці "торгів" зможуть із ним поспілкуватися.

Діана ставила Славі питання про спорт, а також зауважила, що Анастасія заграє до Кравцова.

"Вона прям кокетує до нього" - сказала Зотова.

Також Діана розповіла, чому розлучається зі своїм чоловіком. Вони укладали шлюб за кордоном, тому розірвати стосунки офіційно нині не так просто. За словами Зотової, вона була розчарована, коли відновила стосунки з футболістом, бо він не дотримувався обіцянок, про які казав до цього.

"Зараз ми точно розійшлися", - наголосила Діана.

Діана Зотова у 4 випуску Холостяк-15
Діана Зотова у новому випуску "Холостяк-15" (скриншот)

Кравцов відмітив відкритість та відвертість Зотової, щодо її розповіді про колишній шлюб.

Згодом зайшла розмова за дітей і Зотова поділилась тим, що з багатодітної сім’ї, а також, що її родина дуже дружня. Після цього Кравцов попросив дівчат трохи зачекати та повернувся до них з трояндою.

Холостяк подарував її саме Діані та запросив її до проєкту. Дівчина погодилась, хоча зазначила, що це навряд чи обдумане рішення і вона впевнена, що перший час їй буде важко.

"Я відчув з нею особливий контакт" - пояснив своє рішення Слава.

Учасниці "Холостяка" навіть не підозрювали, що в них з’явилася ще одна конкурентка. Коли героїні вирушили у Карпати, то поява Зотової все ще трималася у таємниці.

Лише пізніше Діана зайшла до кімнати з дівчатами, а ті вже не приховували емоцій. Вчинок Слави розізлив учасниць, що вже показали в анонсі напередодні прем’єри.


Хто така Діана Зотова

Діана Зотова - українська фотомодель із Миколаєва, учасниця конкурсу краси "Міс Україна 2021" та чемпіонка України зі спортивно-бальних танців. Вона також займалася художньою гімнастикою та розвиває модельну кар'єру, співпрацюючи з міжнародними брендами.

У 2025 році Діана взяла участь у 14-му сезоні "Холостяка", головним героєм якого був актор Тарас Цимбалюк. Виявилося, що вони вже були знайомі: вперше перетнулися у 2021 році на конкурсі "Міс Україна", де Тарас був ведучим. Згодом вони спілкувалися в соцмережах, але до особистої зустрічі справа тоді не дійшла.

У пост-шоу "Холостяк-14" вона заявила про заручини з футболістом Миколою Кухаревичем, але нині відомо, що пара розлучається.

"Я не люблю виносити особисте на публіку. Але я втомилася приховувати. Втомилася щодня отримувати одні й ті самі питання. Втомилася брехати людям у вічі. Втомилася робити вигляд, що нічого не сталося. Втомилася пояснювати чужі вчинки", - висловилась про розлучення вона.

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