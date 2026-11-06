Ірина Сопонару назвала справжню причину, чому пішла з "Кварталу" після майже 10 років роботи

Після майже десяти років роботи в "Кварталі-95" Ірина Сопонару наважилася на серйозні зміни у професійному житті. Рішення далося їй непросто, і на те були свої причини.

Про те, як довго акторка наважувалася на цей крок і хто підтримав її у важливий момент, вона розповіла в інтерв'ю програмі "Ожинове морозиво". Styler переповідає подробиці.

Важке рішення щодо важливих змін

Артистка зізналася, що після майже десяти років у шоу їй захотілося спробувати себе в чомусь новому. Водночас вона розуміла: поки залишається на звичному місці, навряд чи наважиться почати власну справу.

"Ну, ви самі відповіли на це запитання. Майже 10 років. Я хотіла робити щось своє. Але розуміла: поки я там, у своїй так званій зоні комфорту, я не почну нічого робити, тому що я дуже лінива. Мені треба себе "пушити". А коли з'являється стільки часу і ти розумієш: "Так, треба щось робити" - вже і сили десь беруться, і енергія", - пояснила Ірина.

За словами Сопонару, рішення не було спонтанним. Вона обдумувала його приблизно рік, а можливо, навіть довше.

Реакція близьких

Перед тим як остаточно піти з шоу, акторка радилася з чоловіком і мамою. Вони підтримали її, але не намагалися переконати залишитися.

"З чоловіком радилася. Він підтримував, звичайно. З мамою радилася. Не пригадую, щоб хтось прямо відмовляв. Усі мені казали: "Сама вирішуй. Це твоє рішення. Ми тебе підтримаємо в будь-якому випадку", - розповіла комікеса.

Першими про свій намір залишити "Квартал" вона повідомила дівчатам із колективу. Однак наважитися на остаточний крок було непросто: робота в шоу стала для неї звичною частиною життя.

"Я не знаю, чи вони мене розуміли, чи не розуміли. Але я довго не могла наважитися. Тому що це для мене звично, зрозуміло. Але звично і зрозуміло - це наче як нічого іншого не відбувається в моєму житті, знаєте. А хотілося чогось новенького. Якогось челенджу", - поділилася Ірина.

Про своє рішення артистка повідомила наприкінці року, після фінального концерту.

Чи шкодує Ірина Сопонару про своє рішення

Акторка запевнила, що не шкодувала про свій вибір. Ба більше, вона вирішила не просто піти з "Кварталу", а повністю змінити звичний робочий ритм: залишила також усі вистави, у яких грала.

"Ні. Я пішла звідусіль. Я пішла не тільки з "Кварталу". Я пішла з усіх вистав. Це було якесь бажання обнулитися. Я вже не отримувала задоволення. Хотілося якогось нового матеріалу. Ну, якихось змін хотілося", - зізналася Сопонару.

Що відомо про акторську кар'єру Ірини Сопонару

Ірина Сопонару починала свій шлях у гумористичних проєктах і КВК, зокрема виступала у складі команди "Вінницькі перці". Широку популярність їй принесла роль Яринки в комедійних серіалах "Країна У" та "Одного разу під Полтавою". Також акторка працювала в театрі "Чорний квадрат", брала участь у шоу "Ліга сміху" та "Ігри приколів".

Згодом Сопонару стала однією з учасниць "Жіночого кварталу", де виступала майже вісім років. Серед її робіт у кіно - комедії "Корпорат" і "Песики". Таким чином, за роки кар'єри Ірина спробувала себе в різних жанрах - від театральних постановок і телевізійного гумору до повнометражного кіно.