Пані Бабловська про шоубіз, гроші й нову пісню "Буси": "Я прийшла не на один сезон!"

У жартівливому бліц-інтерв’ю Styler Степаненко відповів на запитання в образі Пані Бабловської. Поговорили про перші враження від шоубізнесу, чоловіків, на яких можна зекономити, та поради бути скромнішою, які не варто слухати.

– Пані Бабловська, що вас найбільше здивувало в шоубізнесі після перших релізів? Уже було відчуття: "Куди я потрапила"?

– Ой, дитино, я думала, що найважче в житті вже позаду. А тут виявляється, що пісню записати - то ще півсправи. Потім кліп, фотосесія, інтерв'ю, усім відповісти, ще й при цьому мати пристойний вигляд.

Але мені подобається! Я все життя хотіла, щоб воно було цікавим, а не тільки каструлі, базар і розмови про погоду. Тепер у мене пісні, зйомки, концерти. Каструліт теж нікуди не ділися, не хвилюйтеся.

– Коли ваші пісні називають просто приколом, вас це зачіпає? Чи готові випустити щось настільки особисте, щоб усім стало не до жартів?

– Знаєте, що цікаво? Люди сміються з пісні, а потім ідуть і співають її цілий день. То, може, не такий уже й прикол? А щодо особистого… У мене таких історій на цілий альбом, і не на один. Але все одразу я не викладу. Треба ж, щоб людям було цікаво, що там далі.

– "Дама при грошах" - це ще й привід для чужих підрахунків. На що Пані Бабловська ніколи не пошкодує грошей?

– На подорожі! Я стільки років сиділа вдома, що тепер, як тільки бачу квиток, рука сама тягнеться до гаманця. І на гостей. Якщо вже накривати стіл, то щоб людям було що згадати, а не три канапки на тарілці. Ну і на онуків, звісно. Хоча вони й без мого дозволу вміють витягнути з бабусі все, що треба. (сміється)

Я так думаю: гроші мають приносити радість. Що це за життя, коли все відкладаєш на потім? "Потім" може й не настати.

– А на чому можна легко зекономити?

– На чоловіках, які обіцяють золоті гори, а потім не можуть заплатити за каву! (сміється) Мені ще одного онука виховувати не треба, своїх вистачає.

А якщо серйозно, то на понтах. Купити дорогу річ, бо вона тобі подобається, будь ласка. А витрачати купу грошей, щоб сусідці щось довести, то вже без мене.

– У кліпі "Lady on the Beach" знявся Арам Арзуманян. Чому обрали саме його?

– Бо з ним смішно! Арам харизматичний, добре відчуває гумор і перед камерою не губиться. А мені був потрібен партнер, з яким можна розіграти цілу історію, а не просто постояти поруч, усміхнутися й розійтися. Я люблю, коли в кадрі є з ким пожартувати.

– Яким має бути сучасний чоловік, щоб із ним захотілося познайомитися?

– Ой, тут я можу довго! (сміється) По-перше, щоб не був скупий. Я не кажу, що він має одразу купити палац. Але якщо вже прийшли в ресторан, не треба діставати калькулятор і ділити рахунок до копійки.

По-друге, щоб мав почуття гумору. З людиною, яка не розуміє жартів, довго не всидиш. І щоб тримав слово. Сказав, що прийде о шостій, то о шостій і приходить, а не в п'ятницю наступного тижня.

– А жінка?

– А жінка хай буде з характером. Щоб і пожартувати могла, і за себе постояти, і не розгубилася, коли життя підкине сюрприз. А воно підкидає, особливо коли ти вже нічого не просиш!

І головне: не треба переробляти себе під когось. Сьогодні йому подобається одне, завтра інше, а післязавтра він узагалі на рибалку поїхав. І що, нам щоразу себе перекроювати?

– Пані Бабловська вірить у дружбу з чоловіками? А в жіночу дружбу?

– Звісно, вірю! Тільки не в ту, що до першої сварки чи до першої позиченої каструлі. Я вірю в міцну дружбу. Це коли можна подзвонити серед ночі, і людина не питає "Що сталося?", а питає "Куди їхати?".

І мені байдуже, чоловік це чи жінка. Головне, щоб без заздрості й без підрахунків, хто кому скільки разів дзвонив і хто кому що винен.

Таких людей у мене небагато, але я їх ціную більше за будь-які гроші. А я ж дама при грошах, тож це щось та значить!

– Що вас більше дратує: коли повчають, як жінці виглядати, чи коли пояснюють, як їй поводитися? Яку "добру пораду" ви можете назвати найдурнішою?

– Мене дратує, коли починають рахувати мій вік і пояснювати, що мені вже можна, а що ні. Співати не можна, по сцені бігати не можна, яскраво вдягатися теж не можна. А хто це вирішив? Покажіть мені цю людину, я з нею поговорю.

Найдурніша порада - "треба бути скромнішою". Навіщо? Щоб мене менше помічали? Я стільки років прожила, щоб тепер ховатися за фіранкою? Ні, дорогенькі. Як уже виходити, то так, щоб потім довго згадували!

– Який коментар про себе ви прочитали й подумали: "А ось це вже боляче"? Показуєте, коли вас щось зачіпає, чи віджартовуєтеся?

– Пишуть усяке. Хтось пише, що я смішна, хтось, що дивна, а хтось не розуміє, навіщо я взагалі співаю. Не всім же мати смак. (сміється)

І я помітила: тільки-но ти за щось берешся, одразу знаходяться ті, хто пояснює, чому нічого не вийде. А коли виходить, вони першими приходять подивитися.

– Ви справляєте враження людини, яку важко збентежити. Коли востаннє розгубилися й не знали, що відповісти?

– Коли мені показали перші ескізи сценічних костюмів! Дивлюся й думаю: "Це все мені? Може, ви ще когось запросили?" (сміється) А взагалі найчастіше мене збивають з пантелику онуки й онучки. У них бувають такі ідеї, що мені спочатку хочеться перехреститися, а вже потім пробувати. Але добре, що вони не дають мені засидітися. Якби я завжди знала, що буде далі, нащо мені тоді той шоу-бізнес?

– З ким з українських артистів хотіли б записати дует?

– Ой, карти я поки не розкриваю! Мені подобаються артисти, які мають свій стиль і не бояться бути смішними. Заспівати з кимось красиву пісню й розійтися мені нецікаво. Хочеться, щоб була історія, і щоб люди дивилися й казали: "Оце вони дали!".

– А з ким не стали б працювати, навіть якби вам обіцяли хіт?

– З людиною, яка не поважає інших. Я багато чого можу пробачити, але зверхність не люблю. Байдуже, скільки в тебе хітів і скільки разів тебе показували по телевізору. Якщо ти не вмієш нормально говорити з людьми, мені з тобою нецікаво.

І ще не люблю, коли людина весь час намагається бути кимось іншим. Хай кожен буде собою. Однієї Пані Бабловської, між іншим, цілком достатньо!

– Що варто знати про Пані Бабловську тим, хто вперше чує ваші пісні?

– Що я прийшла не на один сезон! (сміється) Плани в мене великі. Ми з командою Faust Production робимо цілий "Бабловський Всесвіт": зі своїми героями, історіями, піснями, кліпами, альбомом. Там є й мої онуки та онучки, які часом краще за мене знають, що зараз модно, але бабусю все одно слухаються.

Починалося все з одного образу, а тепер хочеться, щоб люди чекали, що я знову вигадала, яку пісню випустила і в яку пригоду вскочила. Щоб приходили, сміялися, впізнавали когось зі своїх знайомих, а може, й трохи себе.