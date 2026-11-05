Чим відрізняються планові, аварійні та графікові відключення світла: пояснення для українців

Українці можуть залишатися без електроенергії з різних причин: через ремонт електромереж, дефіцит потужності в енергосистемі або аварійні ситуації. При цьому одні відключення можна передбачити заздалегідь, а інші вводять екстрено, без попередження та чіткого часу повернення світла.

Розбираємося разом зі Styler, чим вони відрізняються, хто ухвалює рішення про знеструмлення та чому правила можуть мати особливості в різних областях України.

Планові відключення: коли про відсутність світла попереджають заздалегідь

Планові відключення проводять для ремонту, технічного обслуговування або модернізації електромереж та обладнання. Такі роботи потрібні, щоб підтримувати інфраструктуру в належному стані та запобігати несправностям.

На відміну від обмежень через дефіцит електроенергії, планове знеструмлення не означає, що в енергосистемі бракує потужності. Причина полягає саме в необхідності виконати технічні роботи.

Про такі відключення оператор системи розподілу зазвичай повідомляє заздалегідь. Споживачам вказують адресу або перелік населених пунктів, дату та орієнтовний час проведення робіт. Наприклад, якщо енергетики планують замінити обладнання на підстанції або відремонтувати лінію, електропостачання можуть тимчасово припинити на кілька годин.

Аварійні відключення: коли причиною стає пошкодження мережі

Аварійні відключення виникають через несправності або пошкодження електрообладнання, ліній електропередач та інших елементів інфраструктури.

Причинами можуть бути технологічні порушення, несприятливі погодні умови, пошкодження мереж або наслідки обстрілів енергетичних об'єктів.

Такі відключення не можна запланувати заздалегідь, адже момент виникнення несправності неможливо передбачити. Енергетики спочатку мають визначити причину проблеми, оцінити масштаби пошкодження та організувати ремонт або перемикання на резервну схему живлення.

Тривалість залежить від характеру несправності. Якщо пошкоджено окрему ділянку мережі, без світла можуть залишитися кілька будинків або вулиця. Якщо проблема масштабніша, знеструмлення може охопити більшу територію.

Важливо не плутати локальну аварію з графіком аварійних відключень (ГАВ). Це різні ситуації: у першому випадку йдеться про несправність конкретної ділянки мережі, а в другому - про примусове обмеження споживання за командою диспетчера для стабілізації енергосистеми.

Графік погодинних відключень (ГПВ): коли електроенергії не вистачає всім

ГПВ застосовують, коли в енергосистемі виникає дефіцит потужності й необхідно обмежити споживання, щоб зберегти баланс між виробництвом та використанням електроенергії.

У такому разі НЕК "Укренерго" визначає необхідний обсяг обмежень, а оператори систем розподілу формують графіки для споживачів своїх регіонів.

Для цього споживачів розподіляють на черги та підчерги. Кожна має визначені проміжки часу, коли електроенергію можуть вимикати та повертати.

Головна особливість ГПВ - можливість завчасно дізнатися про заплановані обмеження. Оператори систем розподілу публікують графіки на своїх офіційних сайтах та в інших інформаційних каналах.

Водночас розклад не завжди залишається незмінним. Якщо ситуація в енергосистемі погіршується або покращується, НЕК "Укренерго" може змінити обсяг обмежень, а оператори розподілу оновлюють графіки.

Відповідно до Інструкції про складання і застосування графіків погодинного відключення електроенергії , під час воєнного стану одноразова перерва в електропостачанні за ГПВ не повинна перевищувати шість годин із можливим відхиленням до однієї години. Після цього має бути щонайменше дві години електропостачання без урахування часу на перемикання. Час перемикання не повинен перевищувати 30 хвилин.

Графік аварійних відключень (ГАВ): коли чекати за графіком уже не виходить

ГАВ застосовують у разі раптового виникнення дефіциту потужності або загрози порушення стабільної роботи енергосистеми. Це екстрений механізм, який дає змогу швидко зменшити навантаження на мережу.

Рішення про застосування ГАВ ухвалює диспетчер НЕК "Укренерго". Оператор системи розподілу отримує відповідну команду та відключає визначені лінії або трансформатори.

На відміну від ГПВ, ГАВ не передбачає звичного розкладу з конкретними годинами початку та завершення знеструмлення. Тому споживачі можуть залишитися без світла раптово, навіть якщо їхня черга не була зазначена в актуальному погодинному графіку.

Зазвичай перерва в електропостачанні під час застосування ГАВ не повинна перевищувати двох годин. Водночас у разі складної ситуації в енергосистемі цей період може бути довшим. Тривалість відключення залежить від ліквідації аварійної ситуації та команд диспетчера.

Спеціальний графік аварійних відключень (СГАВ): екстрений захід для критичних ситуацій

СГАВ використовують у випадках, коли звичайних заходів обмеження споживання недостатньо для збереження стабільності енергосистеми.

Це спеціальний механізм, який дає змогу оперативно відключити значні обсяги навантаження. Його застосовують за командою диспетчера НЕК "Укренерго" у разі критичної ситуації.

Особливість СГАВ полягає у швидкості виконання команди. Наприклад, у роз'ясненнях Львівобленерго та Чернігівобленерго зазначають, що на реалізацію таких обмежень можуть відводити лише кілька хвилин. У чернігівській інфографіці вказано до трьох хвилин.

Споживачів заздалегідь про такі відключення не попереджають. Також немає гарантованого часу відновлення електропостачання, оскільки все залежить від розвитку ситуації в енергосистемі.

Чи однакові графіки відключень у всіх областях України

Основні принципи застосування ГПВ, ГАВ та СГАВ визначаються на загальнодержавному рівні. Проте фактична організація відключень може відрізнятися залежно від регіону, стану електромереж та технічних можливостей оператора системи розподілу.

Наприклад, у Львівській області " Львівобленерго " публікує інформацію про застосування ГПВ, ГАВ та СГАВ на своєму сайті й у соціальних мережах. Через короткий час на виконання аварійних команд споживачі можуть дізнатися про відключення вже після їх запровадження.

У Чернігівській області " Чернігівобленерго " окремо пояснює різницю між видами знеструмлень. Зокрема, в інфографіці підприємства наведено шість черг ГПВ, десять черг ГАВ та три черги СГАВ. Це інформація про організацію графіків у конкретного оператора, а не універсальна схема для кожної області.

Окремий приклад - Київ. Через значні пошкодження енергетичної інфраструктури столиці ДТЕК запровадив індивідуальні графіки включень для кожної адреси. Звичний поділ на шість черг у межах цієї системи не застосовується. Навіть сусідні будинки можуть отримувати електроенергію за різним розкладом через особливості підключення до мережі.

Тому мешканцям різних регіонів не варто орієнтуватися на графіки інших областей або переносити їхні черги на власну адресу.

Де перевіряти причину відключення та час повернення світла

Найнадійніше джерело інформації - офіційні ресурси оператора системи розподілу, який обслуговує конкретну адресу.

Зокрема, перевірити інформацію можна:

на сайті місцевого обленерго або оператора системи розподілу;

в офіційних Telegram-каналах та чат-ботах енергетичної компанії;

у персональному кабінеті споживача;

за телефоном контактного центру оператора.

Якщо світло зникло, а в оприлюдненому ГПВ відключення не передбачене, це ще не означає, що сталася локальна аварія. Можливо, диспетчер запровадив ГАВ або СГАВ, а інформацію про це ще не встигли опублікувати.