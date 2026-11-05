Ціни на продукти у листопаді 2026: де дешевше купувати гречку, яйця та молоко

Навіть базові продукти можуть суттєво відрізнятися за ціною залежно від супермаркету. Ми порівняли найдоступніші пропозиції чотирьох торговельних мереж і з'ясували, де дешевше купувати хліб, гречку, яйця, молоко та соняшникову олію.
Styler проаналізував ціни в онлайн-каталогах АТБ, "Сільпо", Novus та "Ашан" станом на 5 листопада 2026 року.
Для порівняння обирали найдоступніші знайдені товари в кожній категорії, враховуючи фасування та акційні знижки. Ціни наведено без вартості доставки та персональних знижок. Продукти можуть відрізнятися за виробником та характеристиками.
Хліб
Під час порівняння цін на хліб ми враховували вартість готової упаковки, а не ціну за 100 грамів випічки. Серед відібраних пропозицій опинилися житній хліб, батон, тостовий і бездріжджовий хліб.
Найдоступніші знайдені варіанти:
-
"Сільпо": хліб "Добрий" Традиційний житній, половина нарізана, 300 г - 15,59 грн.
-
Novus: батон Marka Promo, половина нарізана, 225 г - 19,08 грн.
-
АТБ: хліб "Кристинопіль Хліб" Тостовий ніжний, 300 г - 24,80 грн.
-
"Ашан": хліб "Формула Смаку" Корисний бездріжджовий нарізаний, 300 г - 30,80 грн.
Гречка
Для порівняння гречки обрали пропозиції з розрахунку на один кілограм.
Ціни в супермаркетах:
-
"Сільпо": крупа гречана "Премія" ядриця швидкорозварювана, 1 кг - 54,99 грн за акцією, звичайна ціна - 64,99 грн.
-
Novus: крупа гречана Marka Promo, 1 кг - 81,49 грн.
-
АТБ: крупа гречана "Розумний вибір", 1 кг - 85,90 грн.
-
"Ашан": крупа гречана ядриця вагова, 1 кг - 98,70 грн.
Яйця
Для порівняння обрали упаковки по 10 курячих яєць.
Серед перевірених пропозицій:
-
Novus: яйця курячі Marka Promo першої категорії, 10 шт. - 58,99 грн.
-
"Ашан": яйця курячі Auchan першої категорії, 10 шт. - 62,90 грн.
-
"Сільпо": яйця курячі "Ситий двір" другої категорії, 10 шт. - 62,99 грн.
-
АТБ: яйця курячі "Квочка" першої категорії, 10 шт. - 68,90 грн за акцією.
Молоко
Ціни в супермаркетах:
-
АТБ: молоко "Своя лінія" - 39,90 грн.
-
"Сільпо": молоко "Рудь" - 43,69 грн.
-
"Ашан": молоко "Яготинське" - 44,90 грн за акцією, звичайна ціна - 67,40 грн.
-
Novus: молоко "Яготинське" - 46,99 грн за акцією, звичайна ціна - 61,99 грн.
Соняшникова олія
Для порівняння соняшникової олії обрали пляшки об'ємом 500 мл.
Найдоступніші пропозиції:
-
"Ашан": олія Auchan рафінована, 500 мл - 49,40 грн.
-
АТБ: олія "Своя лінія" рафінована, 500 мл - 53,13 грн.
-
Novus: олія "Щедрий Дар" рафінована, 500 мл - 64,62 грн.
-
"Сільпо": олія "Щедрий Дар", 500 мл - 65,99 грн.
У якому супермаркеті дешевше купувати продукти
Порівняння показало, що найнижчі ціни на базові продукти не зосереджені в одній торговельній мережі.
Серед перевірених пропозицій:
-
"Сільпо" має найнижчі ціни на фасований хліб і гречку.
-
Novus пропонує найдешевшу упаковку з 10 курячих яєць.
-
АТБ має найнижчу ціну за упаковку молока.
-
"Ашан" пропонує найдешевші 500 мл соняшникової олії.
Найбільшу різницю в гривнях зафіксували для гречки - 43,71 грн за кілограм. Для соняшникової олії вона становила 16,59 грн за 500 мл, для хліба - 15,21 грн за упаковку, для яєць - 9,91 грн за десяток, а для молока - 7,09 грн за упаковку.
Перед покупкою варто перевіряти ціни в онлайн-каталогах, оскільки вони можуть відрізнятися залежно від міста, обраного магазину та дати замовлення.
Раніше ми розповідали, як відрізнити справжні знижки від маркетингових хитрощів під час Чорної п'ятниці.