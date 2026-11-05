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Корисне 05 листопада 2026 · 16:31

Ціни на продукти у листопаді 2026: де дешевше купувати гречку, яйця та молоко

Ми перевірили вартість хліба, гречки, яєць, молока та соняшникової олії й з'ясували, у яких магазинах можна заощадити
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Ціни на продукти у листопаді 2026: де дешевше купувати гречку, яйця та молоко

Де дешевше купувати продукти (колаж: Styler)

Навіть базові продукти можуть суттєво відрізнятися за ціною залежно від супермаркету. Ми порівняли найдоступніші пропозиції чотирьох торговельних мереж і з'ясували, де дешевше купувати хліб, гречку, яйця, молоко та соняшникову олію.

Styler проаналізував ціни в онлайн-каталогах АТБ, "Сільпо", Novus та "Ашан" станом на 5 листопада 2026 року.

Для порівняння обирали найдоступніші знайдені товари в кожній категорії, враховуючи фасування та акційні знижки. Ціни наведено без вартості доставки та персональних знижок. Продукти можуть відрізнятися за виробником та характеристиками.

Ціни на продукти у листопаді 2026: де дешевше купувати гречку, яйця та молоко
Ціни на продукти в супермаркетах станом на 5 листопада (колаж: Styler)

Хліб

Під час порівняння цін на хліб ми враховували вартість готової упаковки, а не ціну за 100 грамів випічки. Серед відібраних пропозицій опинилися житній хліб, батон, тостовий і бездріжджовий хліб.

Найдоступніші знайдені варіанти:

  • "Сільпо": хліб "Добрий" Традиційний житній, половина нарізана, 300 г - 15,59 грн.

  • Novus: батон Marka Promo, половина нарізана, 225 г - 19,08 грн.

  • АТБ: хліб "Кристинопіль Хліб" Тостовий ніжний, 300 г - 24,80 грн.

  • "Ашан": хліб "Формула Смаку" Корисний бездріжджовий нарізаний, 300 г - 30,80 грн.

Гречка

Для порівняння гречки обрали пропозиції з розрахунку на один кілограм.

Ціни в супермаркетах:

  • "Сільпо": крупа гречана "Премія" ядриця швидкорозварювана, 1 кг - 54,99 грн за акцією, звичайна ціна - 64,99 грн.

  • Novus: крупа гречана Marka Promo, 1 кг - 81,49 грн.

  • АТБ: крупа гречана "Розумний вибір", 1 кг - 85,90 грн.

  • "Ашан": крупа гречана ядриця вагова, 1 кг - 98,70 грн.

Яйця

Для порівняння обрали упаковки по 10 курячих яєць.

Серед перевірених пропозицій:

  • Novus: яйця курячі Marka Promo першої категорії, 10 шт. - 58,99 грн.

  • "Ашан": яйця курячі Auchan першої категорії, 10 шт. - 62,90 грн.

  • "Сільпо": яйця курячі "Ситий двір" другої категорії, 10 шт. - 62,99 грн.

  • АТБ: яйця курячі "Квочка" першої категорії, 10 шт. - 68,90 грн за акцією.

Молоко

Ціни в супермаркетах:

  • АТБ: молоко "Своя лінія" - 39,90 грн.

  • "Сільпо": молоко "Рудь" - 43,69 грн.

  • "Ашан": молоко "Яготинське" - 44,90 грн за акцією, звичайна ціна - 67,40 грн.

  • Novus: молоко "Яготинське" - 46,99 грн за акцією, звичайна ціна - 61,99 грн.

Соняшникова олія

Для порівняння соняшникової олії обрали пляшки об'ємом 500 мл.

Найдоступніші пропозиції:

  • "Ашан": олія Auchan рафінована, 500 мл - 49,40 грн.

  • АТБ: олія "Своя лінія" рафінована, 500 мл - 53,13 грн.

  • Novus: олія "Щедрий Дар" рафінована, 500 мл - 64,62 грн.

  • "Сільпо": олія "Щедрий Дар", 500 мл - 65,99 грн.

У якому супермаркеті дешевше купувати продукти

Порівняння показало, що найнижчі ціни на базові продукти не зосереджені в одній торговельній мережі.

Серед перевірених пропозицій:

  • "Сільпо" має найнижчі ціни на фасований хліб і гречку.

  • Novus пропонує найдешевшу упаковку з 10 курячих яєць.

  • АТБ має найнижчу ціну за упаковку молока.

  • "Ашан" пропонує найдешевші 500 мл соняшникової олії.

Найбільшу різницю в гривнях зафіксували для гречки - 43,71 грн за кілограм. Для соняшникової олії вона становила 16,59 грн за 500 мл, для хліба - 15,21 грн за упаковку, для яєць - 9,91 грн за десяток, а для молока - 7,09 грн за упаковку.

Перед покупкою варто перевіряти ціни в онлайн-каталогах, оскільки вони можуть відрізнятися залежно від міста, обраного магазину та дати замовлення.

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