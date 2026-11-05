Різдвяний піст 2026: коли починається Пилипівка за новим календарем і скільки триватиме

Наприкінці осені в українських церквах розпочнеться Різдвяний піст, який також називають Пилипівкою. Він передує святкуванню Різдва Христового та триває 40 днів. У 2026 році за новим церковним календарем початок посту припадає на середину листопада, а завершиться він напередодні Різдва.

Styler розповідає, коли саме постити у 2026 році, чому цей період називають Пилипівкою та в чому полягає його духовний сенс.

Коли починається і закінчується Різдвяний піст у 2026 році

За новим церковним календарем Різдвяний піст у 2026 році розпочнеться 15 листопада, у неділю, і триватиме до 24 грудня включно, четверга.

Отже, віряни матимуть 40 днів для підготовки до Різдва Христового, яке за новим стилем відзначатимуть 25 грудня, у п'ятницю.

Ці дати підтверджують офіційні календарі Православної церкви України та Української греко-католицької церкви. Зокрема, у календарі ПЦУ на 2026 рік Різдвяний (Пилипів) піст зазначений із 15 листопада до 24 грудня. Аналогічні дати вказані й у церковному календарі УГКЦ на 2026 рік.

Чому Різдвяний піст називають Пилипівкою

Народна назва посту пов'язана з днем пам'яті святого апостола Пилипа, який за новим календарем припадає на 14 листопада. Наступного дня, 15 листопада, розпочинається піст, тому його й називають Пилипівкою.

Цей період у християнській традиції має особливе значення. Він символізує духовну підготовку до народження Ісуса Христа. Упродовж 40 днів віряни налаштовуються на свято через молитву, стриманість, добрі вчинки та турботу про ближніх.

У роз'ясненні УГКЦ про Різдвяний піст наголошують, що його сенс полягає не лише в обмеженнях у харчуванні, а й у духовній роботі над собою.

Яких правил харчування дотримуються під час посту

Різдвяний піст передбачає стриманість у їжі, однак конкретні приписи залежать від церковної традиції.

Наприклад, в Українській греко-католицькій церкві відповідно до чинних правил у всі середи та п'ятниці Різдвяного посту віряни утримуються від м'ясних продуктів і страв. В інші дні дозволені всі види їжі.

Також церква закликає в цей період відмовитися від гучних розваг, весіль, танців та подібних заходів. Водночас від обов'язку постити звільнені, зокрема, діти до 14 років, люди віком від 60 років, вагітні, важкохворі та матері після пологів і ті, хто годує грудьми.

Важливо пам'ятати, що піст - це не дієта чи змагання в суворості обмежень. Його головна мета - духовне очищення, молитва та підготовка до Різдва Христового.

Чому Різдвяний піст триває саме 40 днів: що відомо з історії

Різдвяний піст має давню історію, а його традиція формувалася поступово. Перші згадки про підготовку до святкування Різдва через утримання від їжі та інші обмеження сягають IV-V століть.

Цікаво, що спочатку цей піст був значно коротшим. За історичними відомостями, у деяких християнських громадах він тривав лише шість днів, в інших - довше. На Сході тривалий час не було єдиної думки щодо його тривалості.

На сайті Львівської Архиєпархії УГКЦ зазначають, що важливий етап настав у 1166 році, коли Константинопольський собор затвердив сорокаденний Різдвяний піст для багатьох церков. Його прирівняли за тривалістю до Великого посту перед Великоднем.

Число 40 має особливе біблійне значення. Воно нагадує про сорокаденний піст Мойсея перед отриманням Божих заповідей. Також цей період символізує духовну підготовку до великої події - народження Ісуса Христа.

Різдвяний піст навіть отримав назву Малої чотиридесятниці, тоді як Великий піст перед Великоднем називають Великою чотиридесятницею.

Як українці готувалися до Різдва під час Пилипівки

Різдвяний піст в українській традиції був не лише періодом харчових обмежень, а й часом активної підготовки до свята.

За відомостями Великої української енциклопедії, упродовж Пилипівки господині та господарі поступово впорядковували оселі: білили хати, прикрашали кімнати розписами, діставали найкращі вишиті рушники та килими.

На Покутті особливе місце відводили оздобленій свічці або лампадці, а також дідуху - одному з найдавніших символів українського Різдва.

Не менш важливою була підготовка до колядування. Люди заздалегідь шили та лагодили костюми, готувалися до різдвяних обходів і святкових обрядів.

Тож Пилипівка була для українців не просто часом очікування Різдва, а цілим періодом домашніх клопотів, родинної підготовки та збереження традицій.