Як приготувати гарячу їжу без світла: перевірені способи та важливі правила безпеки

Коли зникає електрика , власники електричних плит залишаються без можливості звично приготувати обід або розігріти вечерю. Та гарячу їжу можна отримати й без електромережі, якщо правильно обрати обладнання та не порушувати правила безпеки.

Styler розповідає, як приготувати гарячу їжу під час відключень світла, чим можна замінити електричну плиту та яких способів нагрівання варто уникати.

Туристична плитка та газовий пальник

Портативні газові плитки й туристичні пальники дозволяють закип'ятити воду, розігріти готову страву або приготувати простий обід без електрики.

Зазвичай вони працюють від змінних газових балонів і не потребують підключення до електромережі. Проте це не означає, що будь-яку туристичну плитку можна використовувати на домашній кухні.

За рекомендаціями Федерального відомства цивільного захисту Німеччини (BBK), газові плитки з картриджами, призначені для кемпінгу, слід використовувати надворі. Для приміщень підходить лише обладнання, яке має відповідний дозвіл виробника. Причиною є небезпека накопичення чадного газу, а також ризик пожежі та витоку палива.

Якщо пристрій призначений для використання надворі, його не можна встановлювати в кімнаті, підвалі, гаражі чи на заскленому балконі.

Під час приготування їжі на дозволеному для цього обладнанні необхідно:

дотримуватися інструкції виробника;

встановлювати плитку на стійкій негорючій поверхні;

не ставити поруч легкозаймисті предмети;

використовувати лише сумісні газові балони;

не залишати працюючий пальник без нагляду.

Не варто купувати туристичну плитку для використання у квартирі, якщо виробник прямо не дозволяє такого застосування.

Зарядна станція - як розігріти їжу без електромережі

Портативна зарядна станція може стати альтернативним джерелом живлення для кухонних приладів.

На відміну від паливних пальників, акумуляторна станція не потребує спалювання газу або вугілля під час роботи. Тому за умови правильного використання вона може бути практичним рішенням для квартири.

Однак не всі станції здатні живити електрочайник, мультиварку чи індукційну плитку.

Перед підключенням потрібно перевірити два основні показники:

Потужність у ватах (Вт) - визначає, які прилади можна підключати до станції.

Ємність у ват-годинах (Вт·год) - впливає на те, як довго працюватиме підключений пристрій.

Наприклад, електрочайник потужністю 1800 Вт не можна підключати до станції, розрахованої лише на 1000 Вт вихідної потужності.

Якщо станція має ємність 1000 Вт·год, прилад потужністю 500 Вт теоретично може працювати приблизно дві години. Насправді час буде меншим через втрати енергії та особливості роботи акумулятора.

Для приготування їжі під час відключень можуть підійти:

малопотужна мультиварка;

компактна електрична каструля;

невеликий електрочайник;

індукційна плитка, якщо її потужність відповідає можливостям станції.

Важливо враховувати не лише максимальне споживання приладу, а й те, скільки часу потрібно для приготування страви.

Харчовий термос

Якщо електроенергію вимикають за графіком, їжу можна приготувати заздалегідь і зберегти гарячою до обіду.

Для цього зручно використовувати харчовий термос із широким горлом. Він підходить для супів, каш, тушкованих овочів та інших готових страв.

Щоб довше зберегти тепло:

Прогрійте термос гарячою водою відповідно до інструкції виробника. Злийте воду та відразу наповніть його щойно приготовленою гарячою їжею. Щільно закрийте кришку. Не відкривайте термос до моменту споживання страви.

Також не варто залишати в ньому швидкопсувні страви на невизначений час. Для безпечного гарячого зберігання їжа повинна залишатися за температури не нижче 60°C.

Якщо немає можливості перевірити температуру, краще спожити страву якомога швидше, а не розраховувати, що вона залишатиметься безпечною протягом усього дня.

Мангал або гриль

За наявності приватного подвір'я чи іншого спеціально дозволеного місця гарячу їжу можна приготувати на мангалі або грилі. Такий спосіб підходить для запікання овочів, риби, м'яса та приготування інших страв, які не потребують електрики.

Категорично не можна розпалювати мангал у кімнаті, гаражі, підвалі або на заскленому балконі. Навіть відчинені вікна не гарантують безпеки.

Для приготування їжі потрібно обирати відповідне місце просто неба, подалі від вікон, дверей і вентиляційних отворів.

Що можна приготувати, якщо є лише окріп

Якщо під час відключення вдалося нагріти воду за допомогою безпечного обладнання, необов'язково витрачати багато енергії на тривале варіння.

Деякі продукти достатньо залити окропом і залишити під кришкою.

Вівсянка з горіхами

Для однієї порції потрібно:

вівсяні пластівці швидкого приготування - 50 г;

окріп - 150-200 мл;

горіхи - 20 г;

сухофрукти - 20 г.

Пластівці залити окропом відповідно до інструкції на упаковці, накрити та залишити до готовності. Потім додати горіхи й сухофрукти.

Картопляне пюре з квасолею

Для двох порцій знадобляться:

сухе картопляне пюре швидкого приготування - кількість на дві порції за інструкцією;

гаряча вода - відповідно до інструкції;

консервована квасоля - 200 г;

сіль і спеції - до смаку.

Пюре потрібно приготувати за інструкцією виробника. Додати готову консервовану квасолю, попередньо зливши рідину, і перемішати.

Які способи приготування їжі під час блекауту небезпечні

Під час тривалих відключень світла в інтернеті можна знайти поради щодо використання свічок, саморобних спиртових пальників або мангалів у квартирі. Але такі експерименти можуть призвести до пожежі, опіків або отруєння чадним газом.

Як попереджають Центри з контролю та профілактики захворювань США (CDC), чадний газ не має кольору та запаху, а його накопичення в закритому приміщенні може становити смертельну небезпеку.

Щоб уникнути небезпеки, не можна:

використовувати туристичні газові пальники в приміщенні, якщо виробник дозволяє їх лише для відкритого повітря;

розпалювати вугілля або мангал у квартирі;

готувати їжу на саморобних спиртових конструкціях;

залишати відкритий вогонь без нагляду;

використовувати газову духовку для обігріву приміщення;

підключати до зарядної станції прилади, потужність яких перевищує її можливості.

Якщо під час використання паливного обладнання з'явилися головний біль, запаморочення, нудота або слабкість, потрібно негайно вийти на свіже повітря та викликати екстрену допомогу за номером 103 або 112.