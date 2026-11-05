Чи анулюють карту побиту після звільнення в Польщі: що потрібно знати українцям

Звільнення з роботи в Польщі може вплинути на чинність карти побиту, якщо дозвіл на проживання пов'язаний із конкретним роботодавцем . Проте не всі іноземці зобов'язані переоформлювати документи після зміни місця роботи, а в окремих випадках навіть наявності нового трудового договору недостатньо для збереження чинного дозволу.

Про те, які правила діють після звільнення та коли потрібно подавати документи на нову карту побиту, розповідає Styler.

Які карти побиту залежать від роботодавця, а які ні

У Польщі карта побиту (karta pobytu) підтверджує право іноземця на проживання, однак умови його перебування визначаються адміністративним рішенням воєводи (decyzja).

Залежно від підстави отримання дозволу наслідки звільнення можуть суттєво відрізнятися.

Карта побиту з прив'язкою до роботодавця

Це єдиний дозвіл на тимчасове проживання та роботу (zezwolenie na pobyt czasowy i pracę), у рішенні про надання якого зазначено конкретну компанію.

У документі зазвичай також визначаються посада, розмір заробітної плати, робочий час та інші умови працевлаштування.

Якщо іноземець звільняється або переходить до іншого роботодавця, він повинен виконати встановлені законом формальності. Залежно від обставин може знадобитися зміна чинного дозволу або оформлення нового.

Карта побиту без прив'язки до конкретного роботодавця

У деяких випадках єдиний дозвіл на тимчасове проживання та роботу видають без зазначення конкретної компанії. Це можливо, якщо іноземець має право працювати без окремого дозволу на роботу.

Тоді зміна роботодавця зазвичай не потребує переоформлення рішення лише через перехід до іншої компанії. Але якщо саме працевлаштування було підставою для отримання дозволу, повне припинення роботи може вплинути на його чинність.

Карта побиту на підставі сімейних обставин

Дозвіл на тимчасове проживання може бути виданий у зв'язку зі шлюбом із громадянином Польщі або возз'єднанням сім'ї.

Якщо відповідний вид дозволу надає право працювати без окремого дозволу на роботу, звільнення не вимагає зміни підстави проживання.

Карта побиту на підставі навчання

Іноземці, які мають дозвіл на тимчасове проживання з метою стаціонарного навчання в польському закладі вищої освіти, за встановлених законом умов можуть працювати без окремого дозволу.

Оскільки підставою перебування є навчання, звільнення з роботи зазвичай не впливає на чинність такого дозволу.

Постійне проживання та резидент ЄС

Власники дозволу на постійне проживання (pobyt stały) або статусу довгострокового резидента ЄС (rezydent długoterminowy UE) мають вільний доступ до польського ринку праці.

Вони можуть змінювати роботодавців без переоформлення дозволу на проживання через звільнення.

Детальніше про право працювати без окремого дозволу пояснює офіційний портал MOS.

Як визначити, чи карта побиту прив'язана до роботи

Щоб зрозуміти, які обов'язки виникають після звільнення, потрібно перевірити рішення воєводи про надання дозволу. Якщо в ньому зазначено назву роботодавця, посаду, розмір оплати та інші умови працевлаштування, дозвіл пов'язаний із конкретною роботою.

Якщо роботодавець не зазначений, потрібно з'ясувати, на якій правовій підставі іноземець отримав дозвіл та чи має він вільний доступ до ринку праці.

При цьому напис dostęp do rynku pracy на пластиковій карті не завжди означає, що людина може без додаткових формальностей працювати в будь-якій компанії.

Вирішальне значення мають вид дозволу, його правова підстава та умови адміністративного рішення.

Чи анулюють карту побиту одразу після звільнення

Якщо іноземець має дозвіл на тимчасове проживання та роботу, прив'язаний до роботодавця, припинення трудових відносин може стати підставою для його відкликання. Але звільнення не означає автоматичного анулювання карти побиту.

Відкликання дозволу (cofnięcie zezwolenia) здійснюється в межах адміністративної процедури. Рішення ухвалює воєвода, а не роботодавець. Тому компанія не може самостійно анулювати карту побиту колишнього працівника.

Проте якщо обставини, на підставі яких видали дозвіл, більше не існують, державний орган може розпочати процедуру його відкликання. Це стосується як звільнення за власним бажанням, так і припинення трудового договору з ініціативи роботодавця.

Скільки часу є на повідомлення ужонду про звільнення

Відповідно до статті 121 Закону Польщі про іноземців, власник єдиного дозволу на тимчасове проживання та роботу повинен письмово повідомити воєводу про втрату роботи в роботодавця, зазначеного в рішенні. На це передбачено 15 робочих днів від дати втрати роботи.

Повідомлення направляють воєводі, який видав дозвіл. Якщо позитивне рішення було ухвалене після оскарження, звертатися потрібно до воєводи, який розглядав справу в першій інстанції.

У повідомленні доцільно зазначити:

ім'я та прізвище іноземця;

дату народження та номер справи;

дані попереднього роботодавця;

дату припинення трудових відносин;

інформацію про чинний дозвіл на проживання та роботу.

За наявності можна додати документ, який підтверджує звільнення.

Після подання повідомлення важливо зберегти підтвердження його отримання ужондом або відправлення належним способом.

Якщо протягом 15 робочих днів іноземець подав належну заяву про зміну дозволу у зв'язку зі зміною роботодавця, обов'язок повідомлення, передбачений статтею 121, вважається виконаним.

Однак повідомлення про звільнення не замінює процедуру зміни дозволу, якщо вона необхідна.

Скільки часу дають на пошук нової роботи

Польське законодавство передбачає захисний період для іноземців, які втратили роботу, зазначену в дозволі на проживання.

Згідно зі статтею 123 Закону про іноземців, за умови виконання встановлених вимог дозвіл не відкликають через втрату роботи протягом 30 днів від дати звільнення.

Цей час можна використати для пошуку нового роботодавця та підготовки документів.

Проте існують важливі обмеження:

30 днів відраховуються від дати втрати роботи, а не від моменту повідомлення ужонду;

захисний механізм у разі втрати роботи в усіх роботодавців, зазначених у дозволі, застосовується не більше одного разу протягом строку його дії;

цей період не продовжує автоматично строк чинності дозволу;

після його завершення можуть виникнути підстави для відкликання дозволу, якщо мета перебування більше не існує.

Отже, 30 днів не означають, що після завершення цього строку карту побиту обов'язково анулюють. Але це також не гарантує можливості залишатися без роботи до закінчення строку дії документа.

Коли достатньо змінити дозвіл на проживання та роботу

Якщо іноземець знайшов нового роботодавця, а його чинний дозвіл прив'язаний до попередньої компанії, зазвичай потрібно подати заяву про зміну дозволу. Ця процедура називається zmiana zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Вона дозволяє змінити умови чинного адміністративного рішення без оформлення нового дозволу на проживання з початку.

Як пояснює Управління у справах іноземців Польщі, заяву подають до воєводи за місцем фактичного проживання.

Для цього необхідні:

заповнена заява про зміну дозволу;

додаток №1 (Załącznik nr 1), заповнений новим роботодавцем;

документи, які підтверджують обставини зміни працевлаштування;

підтвердження сплати адміністративного збору;

додаткові документи залежно від конкретної ситуації.

Адміністративний збір за зміну дозволу становить 220 злотих.

При цьому строк дії чинного дозволу не змінюється.

Наприклад, якщо карта побиту дійсна ще два роки, після позитивного рішення про зміну роботодавця вона не отримує нового трирічного строку.

Важливо також перевірити право на початок роботи в новій компанії. Подання заяви про зміну дозволу саме по собі не завжди дає право працювати на нових умовах.

Чому документи від нового роботодавця можуть вимагати нової карти побиту

Окрему увагу потрібно звернути на строк працевлаштування, який новий роботодавець зазначає в документах для ужонду.

Наприклад, іноземець отримав карту побиту на три роки на підставі роботи в одній компанії. Після звільнення він знайшов нового роботодавця, який готовий оформити документи лише на 18 місяців.

У такій ситуації важливо перевірити, скільки часу залишилося до закінчення чинного дозволу.

За статтею 120 Закону про іноземців, воєвода відмовляє у зміні дозволу через зміну роботодавця, якщо запланований період працевлаштування, зазначений у додатку №1, коротший за строк чинності дозволу, який іноземець хоче змінити.

Наприклад:

попередній роботодавець надав документи, на підставі яких іноземець отримав дозвіл на три роки;

на момент звільнення до завершення строку дії дозволу залишилося два роки;

новий роботодавець видав документи про заплановане працевлаштування на 18 місяців.

У такому випадку 18 місяців не покривають решту строку чинного дозволу.

Отже, процедура простої зміни роботодавця через zmiana zezwolenia не відповідатиме вимогам законодавства.

У цій ситуації потрібно розглядати подання нової заяви на дозвіл на тимчасове проживання та роботу, а не обмежуватися повідомленням про зміну компанії.

Після позитивного рішення за новою заявою оформлюють нову карту побиту відповідно до наданого дозволу.

Однак якщо до завершення попереднього дозволу залишилося, наприклад, 12 місяців, а новий роботодавець підтверджує працевлаштування на 18 місяців, сама різниця між початковими трьома роками та новими документами не є підставою для відмови у зміні дозволу.

Тобто вирішальне значення має не початковий строк, на який видали карту, а період її чинності на момент розгляду питання про зміну.

Чи потрібно отримувати нову пластикову карту після зміни роботодавця

Якщо іноземець проходить саме процедуру зміни чинного дозволу на тимчасове проживання та роботу, виготовлення нової пластикової карти зазвичай не потрібне.

Як зазначає Управління у справах іноземців, зміна адміністративного рішення не передбачає автоматичної заміни документа.

Після позитивного рішення змінюються умови дозволу, а сама карта може залишатися чинною до раніше визначеної дати.

Інша ситуація виникає, коли іноземець подає нову заяву про надання дозволу на тимчасове проживання та роботу.

У такому випадку після позитивного рішення оформлюють нову карту побиту.

Тому важливо розрізняти дві процедури:

Zmiana zezwolenia - зміна умов уже чинного дозволу без продовження його строку.

Nowy wniosek o pobyt czasowy i pracę - нова заява про надання дозволу на тимчасове проживання та роботу.

Яку саме процедуру потрібно застосовувати, залежить від змісту чинного рішення, документів нового роботодавця та інших обставин справи.

Коли змінювати дозвіл не потрібно

Не кожна зміна умов працевлаштування потребує зміни дозволу на тимчасове проживання та роботу.

Згідно зі статтею 119 Закону про іноземців, до таких ситуацій можуть належати:

зміна назви або юридичної адреси роботодавця;

зміна організаційно-правової форми компанії;

передання підприємства або його частини іншому роботодавцю;

заміна цивільноправового договору на трудовий;

зміна назви посади без зміни посадових обов'язків;

збільшення робочого часу з пропорційним підвищенням заробітної плати.

Чи можна залишатися в Польщі без роботи до закінчення карти

Поширена помилка - вважати, що іноземець може законно залишатися в Польщі до дати, надрукованої на пластиковій карті, незалежно від змін у працевлаштуванні.

Насправді чинність дозволу залежить не лише від зазначеного строку, а й від збереження обставин, на підставі яких його видали.

Якщо людина отримала дозвіл на тимчасове проживання та роботу, але припинила працювати й не має іншої відповідної підстави для перебування, воєвода може розпочати процедуру відкликання дозволу.