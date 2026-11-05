Аннулируют ли карту побыта после увольнения в Польше: что нужно знать украинцам

Увольнение с работы в Польше может повлиять на карту побыта, если вид на жительство связан с конкретным работодателем . Однако не все иностранцы обязаны переоформлять документы после смены места работы, а в отдельных случаях даже наличия нового трудового договора недостаточно для сохранения действующего разрешения.

О том, какие правила действуют после увольнения и когда нужно подавать документы на новую карту побыта, рассказывает Styler.

Какие карты побыту зависят от работодателя, а какие нет

В Польше карта побыту (karta pobytu) подтверждает право иностранца на проживание, однако условия его пребывания определяются административным решением воеводы (decyzja).

В зависимости от основания получения разрешения последствия увольнения могут существенно отличаться.

Карта побыту с привязкой к работодателю

Это единое разрешение на временное проживание и работу (zezwolenie na pobyt czasowy i pracę), в решении о выдаче которого указана конкретная компания.

В документе обычно также определяются должность, размер заработной платы, рабочее время и другие условия трудоустройства.

Если иностранец увольняется или переходит к другому работодателю, он должен выполнить установленные законом формальности. В зависимости от обстоятельств может потребоваться изменение действующего разрешения или оформление нового.

Карта побыту без привязки к конкретному работодателю

В некоторых случаях единое разрешение на временное проживание и работу выдают без указания конкретной компании. Это возможно, если иностранец имеет право работать без отдельного разрешения на работу.

Тогда смена работодателя обычно не требует переоформления решения только из-за перехода в другую компанию. Но если именно трудоустройство было основанием для получения разрешения, полное прекращение работы может повлиять на его действительность.

Карта побыту на основании семейных обстоятельств

Разрешение на временное проживание может быть выдано в связи с браком с гражданином Польши или воссоединением семьи.

Если соответствующий вид разрешения дает право работать без отдельного разрешения на работу, увольнение не требует изменения основания проживания.

Карта побыту на основании учебы

Иностранцы, имеющие разрешение на временное проживание с целью очного обучения в польском высшем учебном заведении, при соблюдении установленных законом условий могут работать без отдельного разрешения.

Поскольку основанием пребывания является учеба, увольнение с работы обычно не влияет на действительность такого разрешения.

Постоянное проживание и резидент ЕС

Владельцы разрешения на постоянное проживание (pobyt stały) или статуса долгосрочного резидента ЕС (rezydent długoterminowy UE) имеют свободный доступ к польскому рынку труда.

Они могут менять работодателей без переоформления разрешения на проживание из-за увольнения.

Подробнее о праве работать без отдельного разрешения объясняет официальный портал MOS.

Как определить, привязана ли карта побыту к работе

Чтобы понять, какие обязанности возникают после увольнения, необходимо проверить решение воеводы о предоставлении разрешения. Если в нем указаны название работодателя, должность, размер оплаты и другие условия трудоустройства, разрешение связано с конкретной работой.

Если работодатель не указан, нужно выяснить, на каком правовом основании иностранец получил разрешение и имеет ли он свободный доступ к рынку труда.

При этом надпись dostęp do rynku pracy на пластиковой карте не всегда означает, что человек может без дополнительных формальностей работать в любой компании.

Решающее значение имеют вид разрешения, его правовое основание и условия административного решения.

Аннулируют ли карту побыту сразу после увольнения

Если иностранец имеет разрешение на временное проживание и работу, привязанное к работодателю, прекращение трудовых отношений может стать основанием для его отзыва. Но увольнение не означает автоматического аннулирования карты побыту.

Отзыв разрешения (cofnięcie zezwolenia) осуществляется в рамках административной процедуры. Решение принимает воевода, а не работодатель. Поэтому компания не может самостоятельно аннулировать карту побыту бывшего сотрудника.

Однако если обстоятельства, на основании которых было выдано разрешение, больше не существуют, государственный орган может начать процедуру его отзыва. Это касается как увольнения по собственному желанию, так и прекращения трудового договора по инициативе работодателя.

Сколько времени есть на уведомление ужонда об увольнении

В соответствии со статьей 121 Закона Польши об иностранцах, владелец единого разрешения на временное проживание и работу должен письменно уведомить воеводу о потере работы у работодателя, указанного в решении. На это предусмотрено 15 рабочих дней с даты потери работы.

Уведомление направляют воеводе, который выдал разрешение. Если положительное решение было принято после обжалования, обращаться необходимо к воеводе, который рассматривал дело в первой инстанции.

В уведомлении целесообразно указать:

имя и фамилию иностранца;

дату рождения и номер дела;

данные предыдущего работодателя;

дату прекращения трудовых отношений;

информацию о действующем разрешении на проживание и работу.

При наличии можно приложить документ, подтверждающий увольнение.

После подачи уведомления важно сохранить подтверждение его получения ужондом или отправки надлежащим способом.

Если в течение 15 рабочих дней иностранец подал надлежащее заявление об изменении разрешения в связи со сменой работодателя, обязанность уведомления, предусмотренная статьей 121, считается выполненной.

Однако уведомление об увольнении не заменяет процедуру изменения разрешения, если она необходима.

Сколько времени дают на поиск новой работы

Польское законодательство предусматривает защитный период для иностранцев, потерявших работу, указанную в разрешении на проживание.

Согласно статье 123 Закона об иностранцах, при соблюдении установленных требований разрешение не отзывают из-за потери работы в течение 30 дней с даты увольнения.

Это время можно использовать для поиска нового работодателя и подготовки документов.

Однако существуют важные ограничения:

30 дней отсчитываются с даты потери работы, а не с момента уведомления ужонда;

защитный механизм при потере работы у всех работодателей, указанных в разрешении, применяется не более одного раза в течение срока его действия;

этот период не продлевает автоматически срок действия разрешения;

после его завершения могут возникнуть основания для отзыва разрешения, если цель пребывания больше не существует.

Таким образом, 30 дней не означают, что после завершения этого срока карту побыту обязательно аннулируют. Но это также не гарантирует возможности оставаться без работы до окончания срока действия документа.

Когда достаточно изменить разрешение на проживание и работу

Если иностранец нашел нового работодателя, а его действующее разрешение привязано к предыдущей компании, обычно необходимо подать заявление об изменении разрешения. Эта процедура называется zmiana zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Она позволяет изменить условия действующего административного решения без оформления нового разрешения на проживание с самого начала.

Как объясняет Управление по делам иностранцев Польши, заявление подают воеводе по месту фактического проживания.

Для этого необходимы:

заполненное заявление об изменении разрешения;

приложение №1 (Załącznik nr 1), заполненное новым работодателем;

документы, подтверждающие обстоятельства изменения трудоустройства;

подтверждение уплаты административного сбора;

дополнительные документы в зависимости от конкретной ситуации.

Административный сбор за изменение разрешения составляет 220 злотых.

При этом срок действия разрешения не меняется.

Например, если карта побыту действительна еще два года, после положительного решения о смене работодателя она не получает новый трехлетний срок.

Важно также проверить право на начало работы в новой компании. Подача заявления об изменении разрешения сама по себе не всегда дает право работать на новых условиях.

Почему документы от нового работодателя могут потребовать оформления новой карты побыту

Особое внимание необходимо обратить на срок трудоустройства, который новый работодатель указывает в документах для ужонда.

Например, иностранец получил карту побыту на три года на основании работы в одной компании. После увольнения он нашел нового работодателя, который готов оформить документы только на 18 месяцев.

В такой ситуации важно проверить, сколько времени осталось до окончания действующего разрешения.

Согласно статье 120 Закона об иностранцах, воевода отказывает в изменении разрешения в связи со сменой работодателя, если запланированный период трудоустройства, указанный в приложении №1, короче срока действия разрешения, которое иностранец хочет изменить.

Например:

предыдущий работодатель предоставил документы, на основании которых иностранец получил разрешение на три года;

на момент увольнения до окончания срока действия разрешения осталось два года;

новый работодатель выдал документы о запланированном трудоустройстве на 18 месяцев.

В таком случае 18 месяцев не покрывают оставшийся срок действия разрешения.

Следовательно, процедура обычной смены работодателя через zmiana zezwolenia не будет соответствовать требованиям законодательства.

В этой ситуации необходимо рассматривать подачу нового заявления на разрешение на временное проживание и работу, а не ограничиваться уведомлением о смене компании.

После положительного решения по новому заявлению оформляют новую карту побыту в соответствии с предоставленным разрешением.

Однако если до окончания предыдущего разрешения осталось, например, 12 месяцев, а новый работодатель подтверждает трудоустройство на 18 месяцев, сама разница между первоначальными тремя годами и новыми документами не является основанием для отказа в изменении разрешения.

То есть решающее значение имеет не первоначальный срок, на который выдали карту, а период ее действия на момент рассмотрения вопроса об изменении.

Нужно ли получать новую пластиковую карту после смены работодателя

Если иностранец проходит именно процедуру изменения действующего разрешения на временное проживание и работу, изготовление новой пластиковой карты обычно не требуется.

Как отмечает Управление по делам иностранцев, изменение административного решения не предусматривает автоматической замены документа.

После положительного решения меняются условия разрешения, а сама карта может оставаться действительной до ранее установленной даты.

Другая ситуация возникает, когда иностранец подает новое заявление о предоставлении разрешения на временное проживание и работу.

В таком случае после положительного решения оформляют новую карту побыту.

Поэтому важно различать две процедуры:

Zmiana zezwolenia - изменение условий уже действующего разрешения без продления его срока.

Nowy wniosek o pobyt czasowy i pracę - новое заявление о предоставлении разрешения на временное проживание и работу.

Какую именно процедуру необходимо применять, зависит от содержания действующего решения, документов нового работодателя и других обстоятельств дела.

Когда изменять разрешение не нужно

Не каждое изменение условий трудоустройства требует изменения разрешения на временное проживание и работу.

Согласно статье 119 Закона об иностранцах, к таким ситуациям могут относиться:

изменение названия или юридического адреса работодателя;

изменение организационно-правовой формы компании;

передача предприятия или его части другому работодателю;

замена гражданско-правового договора трудовым;

изменение названия должности без изменения должностных обязанностей;

увеличение рабочего времени с пропорциональным повышением заработной платы.

Можно ли оставаться в Польше без работы до окончания срока действия карты

Распространенная ошибка - считать, что иностранец может законно оставаться в Польше до даты, указанной на пластиковой карте, независимо от изменений в трудоустройстве.

На самом деле действительность разрешения зависит не только от указанного срока, но и от сохранения обстоятельств, на основании которых оно было выдано.

Если человек получил разрешение на временное проживание и работу, но прекратил работать и не имеет другого соответствующего основания для пребывания, воевода может начать процедуру отзыва разрешения.