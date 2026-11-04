Игры, в которых можно стать котом: Stray, Copycat, Cats and the Other Lives

Неоновые улицы, старинные поместья, загадочные леса и обычные городские подворья могут выглядеть совсем иначе, если исследовать их на четырех лапах. В некоторых видеоиграх кошки не просто сопутствуют главным героям, а сами оказываются в центре необычных приключений.

Редактор Styler Юлия Люшнева собрала пять атмосферных игр для ПК, в которых можно превратиться в кота - от исследования киберпанкового города до мистических путешествий и эмоциональных историй о поиске дома.

Stray

Stray - приключенческая игра от BlueTwelve Studio, в которой главным героем становится рыжий бездомный кот. Отделившись от своей семьи, он оказывается в загадочном киберпанковом городе, где вместо людей живут работы, а неоновые вывески освещают заброшенные здания.

Главный герой Stray (скриншот из игры)

Игроку придется исследовать узкие переулки, прыгать по крышам, пробираться сквозь вентиляционные шахты и развязывать головоломки. В путешествии кота сопровождает маленький дрон B-12, помогающий взаимодействовать с незнакомым миром. В то же время разработчики сохранили обычные кошачьи привычки: можно мяукать, царапать мебель, сбрасывать предметы и устраиваться на отдых в самых неожиданных местах.

На мой взгляд, самая сильная сторона Stray - необычный контраст между мрачной научной фантастикой и поведением обычного кота. Среди ржавых конструкций, роботов и опасных существ главный герой остается животным, для которого любопытство иногда важнее осторожности. Именно из-за этой перспективы даже знакомые элементы киберпанка воспринимаются совсем по-другому.

Little Kitty, Big City

Little Kitty, Big City - приключенческая игра от Double Dagger Studio, в которой маленький черный котик после неудачного пробуждения оказывается посреди большого города. Ему нужно найти дорогу домой, однако вокруг столько интересного, что возвращаться к привычной жизни совсем не хочется.

Кот из Little Kitty, Big City (скриншот из игры)

Можно исследовать улицы, знакомиться с другими животными, выполнять небольшие задания и собирать забавные шляпки. Особое место занимают кошачьи дебоши: разрешается сбрасывать предметы, мешать прохожим, пробираться в необычные места и отдыхать прямо посреди городской суеты. Игра не заставляет постоянно двигаться по сюжету, оставляя немало пространства для самостоятельных приключений.

Мне больше нравится сама идея города, который превращается в огромную площадку для кошачьего любопытства. Обычные для человека предметы становятся здесь препятствиями, игрушками или местами для отдыха. И хотя игра имеет яркий мультяшный стиль, наибольшее удовольствие может доставить не выполнение задач, а возможность на время забыть о человеческих правилах поведения.

Cat Detective Albert Wilde

Cat Detective Albert Wilde - атмосферное детективное приключение от греческой студии beyondthosehills, события которой разворачиваются в Нью-Йорке 1930-х годов. Главный герой - частный детектив Альберт Уайлд, который имеет вид антропоморфного кота. Он переживает финансовые трудности и берется за загадочное дело об убийстве, которое постепенно приобретает неожиданное развитие.

Кот из Cat Detective Albert Wilde (скриншот из игры)

Игроку придется исследовать город, общаться с необычными персонажами, проводить допросы и распутывать тайны. Игра сочетает элементы интерактивного кино, детектива и научной фантастики, а ее сюжет касается квантовой теории и параллельных вселенных. Особую атмосферу создают черно-белая графика, джазовые мотивы и юмор, характерный для пародий на классические нуарные фильмы.

Меня поражает, как разработчики переосмыслили образ детектива из старого голливудского кино. Вместо строгого мужчины в шляпе есть кота с непростым характером, финансовыми проблемами и сомнительными знакомствами. При этом черно-белая эстетика, чудаковатые персонажи и абсурдные ситуации создают ощущение, будто случайно попал в забытый детективный фильм, где что-то пошло совсем не по сценарию.

Cats and the Other Lives

Cats and the Other Lives - сюжетное приключение от Cultic Games, события которого разворачиваются в старинном имении семьи Мейсонов. После смерти Бернарда Мейсона его родственники возвращаются в семейный дом, где постепенно возникают давние конфликты, несбыточные ожидания и скрытые тайны.

Семья и кот из Cats and the Other Lives (скриншот из игры)

Наблюдать за семьей придется глазами домашнего кота Аспена. Он передвигается по комнатам, исследует мебель, взаимодействует с предметами и становится свидетелем разговоров между жителями имения. Игра сочетает пиксельную графику, элементы интерактивной истории и простое управление, построенное вокруг обычного кошачьего поведения. Равномерно перед игроком раскрывается история нескольких поколений семьи.

Я считаю особенно удачной идею показать семейную драму через домашнее животное. Аспен не разговаривает, не сверхъестественных способностей и не пытается сознательно распутать чужие отношения. Он просто живет рядом с людьми, переживающими сложные моменты. Иногда именно его случайное присутствие позволяет увидеть, что члены семьи годами скрывали друг от друга.

Copycat

Copycat - эмоциональная приключенческая игра от Spoonful Of Wonder, рассказывающая историю кошки Дон. Она живет в приюте, не слишком доверяет людям и убеждена, что ее настоящее место в дикой природе. Все меняется после знакомства с пожилой женщиной Олов, которая решает забрать животное домой.

Кошка Дон из Copycat (скриншот из игры)

Игроку придется исследовать дома, улицы, переулки и крыши, наблюдая за окружающим миром с точки зрения кошки. В отличие от обычных симуляторов кошачьей жизни, Copycat сосредотачивается на сюжете и переживаниях главной героини. Игра имеет полное голосовое озвучивание, оригинальное музыкальное сопровождение и поднимает непростые темы одиночества, привязанности и страха быть покинутым.

Для меня самое интересное в Copycat то, как разработчики использовали историю животного для разговора о сложных человеческих чувствах. Дон не понимает всех причин чужих поступков, но непосредственно чувствует их последствия. За красивыми пейзажами и обычными кошачьими приключениями постепенно открывается история, в которой найти дорогу домой - совсем не то же, что найти место, где тебя действительно ждут.