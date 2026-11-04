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Тренды 04 ноября 2026 · 19:44

Игры, в которых можно стать котом: Stray, Copycat, Cats and the Other Lives

Кошачьи приключения, необычные головоломки и истории, которые могут растрогать
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Игры, в которых можно стать котом: Stray, Copycat, Cats and the Other Lives

Подборка игр, где главным героем является кот (коллаж: Styler)

Неоновые улицы, старинные поместья, загадочные леса и обычные городские подворья могут выглядеть совсем иначе, если исследовать их на четырех лапах. В некоторых видеоиграх кошки не просто сопутствуют главным героям, а сами оказываются в центре необычных приключений.

Редактор Styler Юлия Люшнева собрала пять атмосферных игр для ПК, в которых можно превратиться в кота - от исследования киберпанкового города до мистических путешествий и эмоциональных историй о поиске дома.

Stray

Stray - приключенческая игра от BlueTwelve Studio, в которой главным героем становится рыжий бездомный кот. Отделившись от своей семьи, он оказывается в загадочном киберпанковом городе, где вместо людей живут работы, а неоновые вывески освещают заброшенные здания.

Главный герой Stray (скриншот по игре)
Главный герой Stray (скриншот из игры)

Игроку придется исследовать узкие переулки, прыгать по крышам, пробираться сквозь вентиляционные шахты и развязывать головоломки. В путешествии кота сопровождает маленький дрон B-12, помогающий взаимодействовать с незнакомым миром. В то же время разработчики сохранили обычные кошачьи привычки: можно мяукать, царапать мебель, сбрасывать предметы и устраиваться на отдых в самых неожиданных местах.

На мой взгляд, самая сильная сторона Stray - необычный контраст между мрачной научной фантастикой и поведением обычного кота. Среди ржавых конструкций, роботов и опасных существ главный герой остается животным, для которого любопытство иногда важнее осторожности. Именно из-за этой перспективы даже знакомые элементы киберпанка воспринимаются совсем по-другому.

Little Kitty, Big City

Little Kitty, Big City - приключенческая игра от Double Dagger Studio, в которой маленький черный котик после неудачного пробуждения оказывается посреди большого города. Ему нужно найти дорогу домой, однако вокруг столько интересного, что возвращаться к привычной жизни совсем не хочется.

Кот из Little Kitty, Big City (скриншот по игре)
Кот из Little Kitty, Big City (скриншот из игры)

Можно исследовать улицы, знакомиться с другими животными, выполнять небольшие задания и собирать забавные шляпки. Особое место занимают кошачьи дебоши: разрешается сбрасывать предметы, мешать прохожим, пробираться в необычные места и отдыхать прямо посреди городской суеты. Игра не заставляет постоянно двигаться по сюжету, оставляя немало пространства для самостоятельных приключений.

Мне больше нравится сама идея города, который превращается в огромную площадку для кошачьего любопытства. Обычные для человека предметы становятся здесь препятствиями, игрушками или местами для отдыха. И хотя игра имеет яркий мультяшный стиль, наибольшее удовольствие может доставить не выполнение задач, а возможность на время забыть о человеческих правилах поведения.

Cat Detective Albert Wilde

Cat Detective Albert Wilde - атмосферное детективное приключение от греческой студии beyondthosehills, события которой разворачиваются в Нью-Йорке 1930-х годов. Главный герой - частный детектив Альберт Уайлд, который имеет вид антропоморфного кота. Он переживает финансовые трудности и берется за загадочное дело об убийстве, которое постепенно приобретает неожиданное развитие.

Кот из Cat Detective Albert Wilde (скриншот по игре)
Кот из Cat Detective Albert Wilde (скриншот из игры)

Игроку придется исследовать город, общаться с необычными персонажами, проводить допросы и распутывать тайны. Игра сочетает элементы интерактивного кино, детектива и научной фантастики, а ее сюжет касается квантовой теории и параллельных вселенных. Особую атмосферу создают черно-белая графика, джазовые мотивы и юмор, характерный для пародий на классические нуарные фильмы.

Меня поражает, как разработчики переосмыслили образ детектива из старого голливудского кино. Вместо строгого мужчины в шляпе есть кота с непростым характером, финансовыми проблемами и сомнительными знакомствами. При этом черно-белая эстетика, чудаковатые персонажи и абсурдные ситуации создают ощущение, будто случайно попал в забытый детективный фильм, где что-то пошло совсем не по сценарию.

Cats and the Other Lives

Cats and the Other Lives - сюжетное приключение от Cultic Games, события которого разворачиваются в старинном имении семьи Мейсонов. После смерти Бернарда Мейсона его родственники возвращаются в семейный дом, где постепенно возникают давние конфликты, несбыточные ожидания и скрытые тайны.

Семья и кот из Cats and the Other Lives (скриншот по игре)
Семья и кот из Cats and the Other Lives (скриншот из игры)

Наблюдать за семьей придется глазами домашнего кота Аспена. Он передвигается по комнатам, исследует мебель, взаимодействует с предметами и становится свидетелем разговоров между жителями имения. Игра сочетает пиксельную графику, элементы интерактивной истории и простое управление, построенное вокруг обычного кошачьего поведения. Равномерно перед игроком раскрывается история нескольких поколений семьи.

Я считаю особенно удачной идею показать семейную драму через домашнее животное. Аспен не разговаривает, не сверхъестественных способностей и не пытается сознательно распутать чужие отношения. Он просто живет рядом с людьми, переживающими сложные моменты. Иногда именно его случайное присутствие позволяет увидеть, что члены семьи годами скрывали друг от друга.

Copycat

Copycat - эмоциональная приключенческая игра от Spoonful Of Wonder, рассказывающая историю кошки Дон. Она живет в приюте, не слишком доверяет людям и убеждена, что ее настоящее место в дикой природе. Все меняется после знакомства с пожилой женщиной Олов, которая решает забрать животное домой.

Кошка Дон из Copycat (скриншот по игре)
Кошка Дон из Copycat (скриншот из игры)

Игроку придется исследовать дома, улицы, переулки и крыши, наблюдая за окружающим миром с точки зрения кошки. В отличие от обычных симуляторов кошачьей жизни, Copycat сосредотачивается на сюжете и переживаниях главной героини. Игра имеет полное голосовое озвучивание, оригинальное музыкальное сопровождение и поднимает непростые темы одиночества, привязанности и страха быть покинутым.

Для меня самое интересное в Copycat то, как разработчики использовали историю животного для разговора о сложных человеческих чувствах. Дон не понимает всех причин чужих поступков, но непосредственно чувствует их последствия. За красивыми пейзажами и обычными кошачьими приключениями постепенно открывается история, в которой найти дорогу домой - совсем не то же, что найти место, где тебя действительно ждут.

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