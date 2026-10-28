Moon Sweepers, Dystopika и Creature Kitchen: атмосферные антистресс-игры для отдыха после работы

После напряженного дня не всегда хочется спасать мир, побеждать врагов или преодолевать сложные испытания в видеоиграх . Иногда достаточно просто погрузиться в красивый виртуальный мир, заняться чем-то необычным и хотя бы ненадолго забыть о повседневных заботах.

Редакторша Styler Юлия Люшнева собрала пять атмосферных антистресс-игр для ПК с разными занятиями и визуальными стилями - от уборки поверхности Луны до создания японских садов.

Moon Sweepers

Moon Sweepers - необычный симулятор уборки, в котором игроку поручают очистить от пыли целую Луну. Правда, в начале космической миссии вместо специального оборудования придется использовать обычную зубную щетку. Игра вышла 23 октября 2026 года.

Уборка лунной поверхности в Moon Sweepers (скриншот с игры)

Собранную лунную пыль нужно доставлять в пункты отправки и продавать. За заработанные деньги можно покупать более эффективные инструменты, увеличивать емкость оборудования и открывать специальную технику. Убирать разрешается как самостоятельно, так и вместе с друзьями - игра поддерживает до 16 участников одновременно.

Самое интересное здесь то, как абсурдная на первый взгляд задача превращается в своеобразный ритуал. Можно постепенно очищать огромную территорию и наблюдать, как запыленная поверхность становится светлее.

Dream Garden

Dream Garden - медитативная игра, в которой можно создать собственный японский сад. Вместо выполнения миссий игроку предлагают обустраивать небольшие живописные локации: высаживать деревья, размещать камни, создавать пруды и украшать территорию мостиками и фонарями.

Создание японского сада в Dream Garden (скриншот с игры)

Особое внимание разработчики уделили деталям. Например, специальными граблями можно рисовать струящиеся узоры на песке, как в настоящих японских садах. Также разрешается менять время года, погоду и время суток, превращая одну и ту же композицию в совершенно разные пейзажи.

Мне больше нравится сама идея создания места, в котором все зависит только от собственного ощущения красоты. Здесь не нужно спешить, собирать ресурсы или соперничать с другими. Можно обустроить сад среди осенних листьев, добавить дождь и просто не спеша наслаждаться результатом.

Creature Kitchen

Creature Kitchen переносит игрока в загадочный дом посреди леса, где вместо обычных гостей на ужин могут прийти странные существа. Главная задача - готовить разнообразные блюда, находить общий язык с местными жителями и постепенно исследовать необычное окружение.

Таинственный лес, полный разных существ, в Creature Kitchen (скриншот с игры)

В игре доступно более 40 рецептов. Можно порезать ингредиенты, смешивать их, жарить продукты и экспериментировать со вкусами. Каждое существо имеет свои предпочтения, поэтому к его угощению придется отнестись внимательно. Кроме кулинарии можно исследовать дом и лес, находить новые рецепты и фотографировать необычных знакомых для собственного альбома.

Больше всего в Creature Kitchen меня задела особая атмосфера. Ее графика напоминает видеоигры начала 2000-х, а уютная кухня контрастирует с таинственным лесом и удивительными звуками за окном. Игра имеет легкие жуткие элементы, однако само сочетание кулинарии, необычных существ и загадочности делает ее интересной альтернативой обычным симуляторам приготовления пищи.

Dystopika

Dystopika доказывает, что антистресс-игры не обязательно должны быть светлыми и сказочными. Здесь игрок создает собственный киберпанковый мегаполис с огромными небоскребами, неоновыми рекламными щитами и голограммами, освещающими ночной город.

Неоновый мегаполис в Dystopika (скриншот с игры)

Можно размещать постройки, изменять городской пейзаж и дополнять его футуристическими конструкциями. Часть деталей, в частности транспортные потоки и освещение, генерируется автоматически, благодаря чему город постепенно приобретает собственный характер. При этом не придется следить за экономикой, выполнять задания или заботиться о нуждах жителей.

Мне понравился яркий контраст между хмурой эстетикой и совершенно неспешным процессом. Обычно киберпанковые миры ассоциируются с опасностью, корпорациями и борьбой за выживание. В Dystopika можно забыть обо всем этом и просто создавать город, в котором хотелось бы потеряться среди огней ночных улиц.

Lushfoil Photography Sim

Lushfoil Photography Sim - атмосферная игра для тех, кому хочется убежать от городского шума к природе. Вместо битв и сложных миссий здесь можно исследовать фотореалистичные виды, прогуливаться по лесным тропам, любоваться горными озерами и фотографировать живописные места.

Красочные пейзажи природы в Lushfoil Photography Sim (скриншот с игры)

Игроку доступна виртуальная камера с настройками, похожими на профессиональную фототехнику. Можно изменить фокус, экспозицию, баланс белого и другие параметры снимка. Для особо удачного кадра можно даже настраивать освещение, туман, ветер или дождь. А исследуя скрытые уголки локаций, можно найти дополнительное оборудование, в частности дрон или лодку.

Самая сильная сторона Lushfoil Photography Sim - ощущение присутствия среди природы. Реалистичное освещение, детализированные пейзажи и спокойное музыкальное сопровождение создают атмосферу настоящего путешествия. Мне действительно нравится, что фотографирование здесь не превращается в обязанность: можно часами искать идеальный ракурс или просто любоваться видами, никуда не торопясь.