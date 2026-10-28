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Главная Тренды Фагот, Злата Огневич и Василий Байдак: в каких известных фильмах звучат их голоса
Тренды 28 октября 2026 · 12:55

Фагот, Злата Огневич и Василий Байдак: в каких известных фильмах звучат их голоса

Вы точно слышали их голоса, но могли даже не догадываться, что за героями хитов кинематографа стоят Фагот, Злата Огневич и другие звезды
Юлия Шиканова Юлия Шиканова Редактор-стажер Styler
Фагот, Злата Огневич и Василий Байдак: в каких известных фильмах звучат их голоса

Кто из украинских звезд озвучил известных персонажей кино (коллаж: Styler)

Украинские знаменитости озвучивали Джека Воробья, героев музыкального фэнтези "Wicked: Чародейка" и персонажей культовых комедий. За знакомыми кинообразами стоят голоса певцов, комиков и телеведущих, которых зрители привыкли видеть совсем в других амплуа.

Хто з українських зірок озвучив відомих героїв з фільмів, розповідає Styler.

Пираты Карибского моря

Приключенческая франшиза рассказывает о постоянно попадающем в опасные ситуации капитане Джеке Воробце, ищет сокровища и пытается перехитрить врагов. Его приключения связаны с проклятиями, морскими легендами и противостояниями с другими пиратами.

Украинский певец Олег "Фагот" Михайлюта из группы ТНМК озвучивал Джека Воробья, которого в оригинале сыграл Джонни Депп. Артист работал над украинской версией персонажа в нескольких частях франшизы.

Wicked: Чародейка

Музыкальное фэнтези рассказывает об Эльфабе и Глинде, которые знакомятся во время учебы в университете страны Оз. Несмотря на разные характеры и взгляды, девушки сближаются, однако их представления о справедливости и власти постепенно расходятся. История показывает, как формируется репутация человека и почему мир не всегда делится на добрых и злых.

В дубляже фильма приняли участие украинские артисты. Певица Злата Огневич озвучила Глинду, героиню Арианы Гранде. Эльфабу, которую сыграла Синтия Эриво, озвучила Виктория Тишкевич, а вокальные партии персонажи исполнила Валентина Лонская. Принца Фиеро озвучил Вячеслав Хостикоев, а его песни исполнил Евгений Анишко.

Ваяна

В приключенческом фильме юная Ваяна отправляется в опасное морское путешествие, чтобы спасти свой народ. Ее спутником становится полубог Мауи, обладающий чрезвычайными способностями, но не всегда готовый брать ответственность за свои поступки. Вместе они одолевают испытания и пытаются восстановить равновесие в мире.

Украинский певец Олег Фагот Михайлюта озвучил Мауи, которого в фильме сыграл Двейн Джонсон.

Монти Пайтон и Священный Грааль

Британская комедия 1975 года пародирует легенды о короле Артуре и рыцарях Круглого стола. Герои отправляются на поиски Святого Грааля, но вместо традиционных подвигов сталкиваются с абсурдными ситуациями и странными противниками. Фильм стал культовым благодаря необыкновенному юмору и сатире на средневековые легенды.

К украинскому дубляжу присоединились около 50 комиков, музыкантов и актеров. Василий Байдак озвучил нескольких персонажей, Марк Куцевалов - принца Герберта, Даша Кубик - Ведьму, Роман Мищеряков - брата Мейнарда, а Наталья Гарипова - Каргу. Участники группы "Курган & Agregat" озвучили трехглавого рыцаря.

Матрица

Научно-фантастический фильм рассказывает о программисте Нео, который узнает, что привычный мир действительно искусственная реальность, созданная машинами. Присоединившись к группе повстанцев, он пытается понять природу Матрицы и свою роль в борьбе за человечество. Лента стала одной из известнейших научно-фантастических историй конца 20 века.

Украинскую версию фильма создали в рамках проекта "Hollywood українською" от SWEET.TV. Его цель - обеспечить качественным украинским дубляжем культовые голливудские фильмы, ранее не имевшие полноценной украиноязычной аудиодорожки. В проект привлекали известных украинцев, среди которых Юрий Горбунов, Руслана Пысанка и Виктор Андриенко.

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