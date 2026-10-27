Украинские звезды в дубляже мультфильмов: кого озвучивали Денисенко, Притула и Пивоваров

Украинские звезды перевоплощаются не только на сцене и в кино, но и в студиях дубляжа. За голосами любимых персонажей могут скрываться известные певцы, телеведущие и комики.

Кто из украинских звезд озвучивал любимые персонажи из мультфильмов, рассказывает Styler.

Мавка. Лісова пісня

В мультфильме "Мавка. Лісова пісня" собрали немалый звездный состав. Главную героиню озвучила актриса Наталка Денисенко, ее любимого Лукаша - певец Артем Пивоваров, а шумника Гука - Михаил Хома, известный как DZIDZIO.

К дубляжу также присоединились Сергей Притула, озвучивший стилиста Фрола, Елена Кравец в роли Килины, Юлия Санина как Русалка Водяница и Олег Скрипка, подаривший голос Тому, что в Скале Сидит. Рассказчицей стала Нина Матвиенко.

Викрадена принцеса: Руслан і Людмила

В украинском мультфильме 2018 собрали необычную команду дубляжа, в которую вошли музыканты, телеведущие и комики.

Надя Дорофеева озвучила принцессу Милу, а Алексей Завгородний, известный как Позитив, - Руслана. Юрий Горбунов подарил голос Коту Ученому, Сергей Притула - Нестору, а Олег Фагот Михайлюта из группы ТНМК - волшебнику Фину.

В команду также присоединились звезды "Дизель Шоу" - Евгений Гашенко, Егор Крутоголов и Александр Бережок. Они озвучили троих братьев, отправившихся на поиски похищенной принцессы.

Секреты домашних животных

Что делают домашние питомцы, когда хозяева уходят из дома? На этот вопрос с юмором отвечает анимационная комедия "Секреты домашних животных", в украинском дубляже которой можно услышать знакомых артистов.

Сергей Притула озвучил Снежка - маленького белого кролика, который оказывается гораздо хитрее и смелее, чем кажется на первый взгляд. Актер Андрей Фединчик подарил голос главному герою Максу, а Олеся Жураковская - кошке Софи.

Снежок стал одной из самых известных анимационных ролей Притулы. Его персонаж совмещает комичность, вспыльчивый характер и неожиданные повороты поведения. Во второй части мультфильма шоумен снова вернулся к озвучиванию кролика.

Пой

В анимационной комедии "Пой" герои соревнуются в музыкальном конкурсе, который должен спасти театр коалы Бастера Муна от упадка. История объединяет юмор, музыку и персонажей с разными характерами и мечтами.

Украинский телеведущий Юрий Горбунов озвучил Бастера Муна - коалу, организующую конкурс талантов. Певец MONATIK подарил голос барашку Эдди, лучшему другу Бастера. Певица Анна Добрыднева озвучила дикобразиху Эш, а фронтмен группы O.Torvald Женя Галич - дикобраза Лэнса.

Музыка здесь играет особую роль: персонажи не только говорят, но и исполняют песни. Поэтому артистам нужно было передать характеры героев и через диалоги, и через вокальные партии.

Тролли: Снова вместе

В третьей части анимационной франшизы "Тролли" к украинскому дубляжу присоединились певицы Ольга Цыбульская и KOLA.

Цыбульская озвучила Виву - сестру Поппи, а KOLA подарила голос Винилли. История рассказывает о новых приключениях Поппи и Цветана, которые пытаются спасти Флойда, брата Цветана, и снова объединить семью.

Для музыкальных артисток участие в таком проекте стало возможностью проявить себя вне привычного формата концертов и записи песен. В дубляже важно не просто прочесть реплики, а передать эмоции персонажа так, чтобы зритель поверил в его характер.

Гринч

Певец Сергей Бабкин озвучил главного героя анимационного фильма "Гринч" 2018 года. Его персонаж - зеленый отшельник, не любящий рождественской суеты и решающий испортить праздник жителям Ктограда.

Гринч пытается похитить Рождество, но его план постепенно меняется под влиянием событий и знакомства с маленькой Синди Лу. За внешней неприязнью к праздничной атмосфере скрывается история об одиночестве, принятии и способности изменяться.

Нина Матвиенко озвучила мэра, а голос Сергея Бабкина стал украинским голосом самого Гринча.

Никита Кожемяка

Украинский анимационный фильм "Никита Кожемяка" вышел в 2016 году. Это история о сыне легендарного богатыря Кирилла Кожемяки, который отправляется навстречу опасным приключениям и пытается доказать, что способен стать настоящим героем.

К озвучке приобщились известные украинские актеры, телеведущие и спортсмены. Василий Вирастюк подарил голос Кириллу Кожемяки, а Руслана Пысанка озвучила ведьму. Также над персонажами работали Виктор Андриенко и Сергей Сивохо.

Участие Вирастюка особенно интересно, ведь спортсмена привыкли видеть в силовых соревнованиях и телевизионных проектах. В мультфильме он присоединился к созданию образа сказочного богатыря.

Поганцы

В центре сюжета - банда воров, привыкшая к ограблениям, но вдруг решает попытаться стать хорошими. В украинском дубляже анимационной комедии "Поганцы" собрали известных телеведущих, комиков и музыкантов. Сергей Притула озвучил мистера Волка - лидера банды, Александр Педан - профессора Мармелада, а Артем Пивоваров - мистера Пиранью.

К команде также присоединилась актриса и телеведущая Лилия Ребрик, озвучившая губернатор Диану Лисингтон. Иванна Онуфрийчук подарила голос журналистке Тиффани Фуфли.