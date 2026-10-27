Маковые булочки без дрожжей: рецепт из кисломолочного сыра в мультипечке (фото)

Для домашних маковых булочек не обязательно использовать дрожжевое тесто. Я готовлю их на основе кисломолочного сыра и цельнозерновой муки, а вместо сахара добавляю стевию.

Как приготовить такие булочки в мультипечи, рассказывает редактор Styler Юлия Люшнева.

Ингредиенты на 4 булочки

Для теста:

кисломолочный творог 5% - 200 г;

цельнозерновая пшеничная мука - 100 г;

яйцо - 1 шт.;

разрыхлитель - 1 ч. л.;

подсластитель - по вкусу;

соль - щепотка.

Для маковой начинки:

мак - 35 г;

кипяток - примерно 70 мл;

молоко - 30 мл;

подсластитель - по вкусу.

Я использовала стевию. Количество подсластителей можно регулировать в зависимости от желаемой сладости и рекомендаций производителя.

Приблизительное время приготовления: 50 минут.

Как приготовить маковые булочки?

1. Подготовьте маковую начинку

Сначала я залила мак кипятком и оставила примерно на 15 минут. После этого слила воду, добавила молоко и подсластитель.

Переложила смесь в небольшой сотейник и прогрела на слабом огне, периодически помешивая, пока лишняя жидкость не улетучилась. Готовую начинку оставила охлаждаться.

Важно, чтобы маковая масса была достаточно густой, иначе при формировании булочек она может вытекать из теста.

2. Подготовьте творог

Для теста я использовала кисломолочный творог жирностью 5%.

Рекомендую выбирать однородный творог в брикете. Если же он зернист, его лучше предварительно перетереть через сито или перебить блендером. Так тесто будет иметь более равномерную консистенцию.

Если в сыре есть лишняя сыворотка, ее нужно слить.

3. Замесите тесто

К кисломолочному сыру добавила яйцо, стевию и щепотку соли. Тщательно перемешала ингредиенты.

После этого просеяла цельнозерновую муку, добавила разрыхлитель и замесила мягкое тесто.

Оно может немного прилипнуть к рукам, поэтому рабочую поверхность можно слегка присыпать мукой. В то же время не стоит добавлять его слишком много, ведь готовые булочки могут получиться плотными.

4. Сформируйте булочки с маком

Раскатала тесто на присыпанной мукой поверхности в прямоугольный пласт. Равномерно распределила охлажденную маковую начинку, оставив немного свободного места у краев.

Осторожно свернула тесто в рулет и разрезала его на небольшие булочки.

Выложила их в корзину мультипечки на пергамент, оставляя между изделиями немного расстояния. Сверху посыпала миндальными хлопьями.

Сырные булочки с маковой начинкой и миндальными хлопьями перед выпеканием (фото: Юлия Люшнева)

5. Выпекайте до готовности

Булочки я готовила в мультипечке. Для таких изделий можно ориентироваться на температуру 160 градусов и примерно 16-20 минут выпекания.

Проверяйте состояние булочек через 10 минут, ведь время зависит от их размера и модели прибора.

Ориентируйтесь не только на румяную корочку. Внутри тесто также должно полностью пропекаться без сырой липкой массы.

После приготовления я дала булочкам немного остыть. Маковая начинка хорошо сочетается с творожным тестом, а миндальные хлопья добавляют выпечке приятного хруста.

Готовые маковые булочки из кисломолочного сыра, которые я приготовила в мультипечке (фото: Юлия Люшнева)

Чем можно дополнить маковые булочки

Готовые булочки можно подавать самостоятельно в чай или кофе. По желанию их вкус легко разнообразить:

натуральный йогурт - придаст нежности и легкой кислинке;

свежие ягоды - хорошо сочетаются со сладкой маковой начинкой;

мед - подойдет тем, кто любит сладкую выпечку;

орехи - можно добавить к маковой начинке или посыпать ими готовые булочки.

Содержит пшеницу (глютен), яйца, молочные продукты и миндаль. Дополнительные аллергены зависят от состава подсластителя и других добавок.