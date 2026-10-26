Печеночный торт с плавленым сыром: домашний пошаговый рецепт (фото)

Печеночный торт - популярная домашняя закуска из тонких печеночных блинов, овощной зажарки и майонеза. Привычный рецепт можно немного изменить, если добавить плавленый сыр и чередовать начинки, чтобы каждый кусочек имел более нежный и интересный вкус.

Как приготовить печеночный торт по рецепту кулинарной блогерши Анины Карпенко и чем отличается домашняя версия редактора Остаповой Анастасии, рассказывает Styler.

Печеночный торт: что я изменила в рецепте

За основу я взяла рецепт печеночного торта от кулинарного блогера Annina Karpenko. В оригинальном варианте печеночные блины промазывают овощной зажаркой из моркови и лука, добавляя майонез.

Я решила немного разнообразить начинку и добавила в рецепт плавленый сыр. Но вместо того, чтобы смешивать его с овощами, сделала два отдельных слоя начинки.

Один печеночный блин я смазывала традиционной зажаркой из моркови и лука, а следующий - плавленым сырком, смешанным с майонезом. Так чередовала начинки, пока не собрала весь торт.

Благодаря такому сочетанию закуска получилась нежнее. Овощная зажарка добавила сочности, а плавленый сыр - мягкого сливочного вкуса.

Для оформления я смазала верх и бока торта майонезом, а сверху выложила свежий укроп по кругу. Такой вариант украшения прост, но красиво смотрится на праздничном столе.

Печеночный торт с плавленым сыром (фото: Остапова Анастасия)

Ингредиенты для печеночного торта

Для приготовления понадобятся печень, овощи, плавленый сыр и несколько простых продуктов для теста.

Для печеночных блинов:

печень - 700 г

яйца - 2 шт.

молоко - 100 мл

пшеничная мука - 200 г

соль - по вкусу

черный молотый перец - по вкусу

растительное масло - для жарки

Для овощной начинки:

морковь - 300 г

лук - 300 г

растительное масло - для жарки

майонез - 100 г

Для сырной начинки:

плавленый сырок - примерно 180-200 г

майонез - 100 г

Для украшения:

майонез - 100 г

свежий укроп - небольшой пучок

Всего для торта ориентировочно понадобится 200-300 г майонеза. Его количество зависит от числа блинов и толщины слоев начинки.

Как приготовить печеночные блины

Сначала подготовьте печень. Промойте ее, удалите пленки, крупные сосуды и другие жесткие части, после чего нарежьте небольшими кусочками.

Переложите печень в чашу блендера и измельчите до однородной массы. Если блендера нет, можно воспользоваться мясорубкой.

Добавьте яйца, молоко, соль и черный молотый перец. Хорошо перемешайте все ингредиенты.

Постепенно всыпайте просеянную муку, постоянно перемешивая массу, чтобы не образовывались комочки.

Готовое печеночное тесто должно быть однородным и достаточно жидким, чтобы его можно было легко распределить по сковороде. Если оно получилось слишком густым, добавьте немного молока.

Разогрейте сковороду, слегка смажьте ее растительным маслом и налейте порцию печеночного теста.

Равномерно распределите массу по поверхности сковороды, формируя тонкий блин. Обжаривайте на среднем огне с обеих сторон до полной готовности.

Не стоит жарить блины на слишком сильном огне, поскольку они могут быстро подгореть снаружи и остаться недостаточно прожаренными внутри.

Готовые блины перекладывайте на тарелку и оставьте остывать.

Как приготовить овощную и сырную начинки

Для первой начинки очистите лук и морковь. Лук нарежьте мелкими кубиками, а морковь натрите на крупной терке.

Разогрейте на сковороде немного растительного масла и обжарьте лук до мягкости. Затем добавьте морковь и продолжайте готовить, периодически помешивая.

Овощи должны стать мягкими, но не подгореть. Готовую зажарку снимите с огня и оставьте остывать.

Для второй начинки натрите плавленый сырок на мелкой терке. Если он слишком мягкий, предварительно положите его на некоторое время в холодильник.

Добавьте к натертому сыру майонез и тщательно перемешайте.

Масса должна быть однородной, достаточно густой и легко распределяться по печеночным блинам. Майонез лучше добавлять постепенно, чтобы начинка не получилась слишком жидкой.

Как собрать печеночный торт с двумя начинками

Когда печеночные блины и овощная зажарка полностью остынут, можно приступать к сборке торта.

На большую плоскую тарелку положите первый печеночный блин. Равномерно распределите по нему часть зажарки из моркови и лука. По желанию добавьте немного майонеза.

Накройте вторым блином. На него нанесите смесь плавленого сырка с майонезом и распределите тонким слоем по всей поверхности.

Третий блин снова смажьте овощной зажаркой, а четвертый - сырной начинкой.

Именно так я и собирала свой печеночный торт: один слой был с морковью и луком, следующий - с плавленым сыром и майонезом.

Продолжайте чередовать начинки, пока не используете все печеночные блины.

Старайтесь не делать слои начинки слишком толстыми, чтобы торт хорошо держал форму и не разваливался при нарезке.

После сборки смажьте верх и бока торта майонезом. Равномерно распределите его ложкой или кулинарной лопаткой, чтобы поверхность стала гладкой.

Как украсить печеночный торт и подготовить к подаче

Для украшения я использовала свежий укроп. Его веточки выложила по кругу на верхушке торта, оставив середину светлой.

Такое оформление не требует сложных кулинарных приемов и хорошо подходит для домашней праздничной закуски.

Готовый торт поставьте в холодильник минимум на два часа. За это время начинка охладится, а слои будут лучше держать форму.

Обратите внимание на аллергены. Рецепт содержит пшеницу, яйца и молочные продукты. Также стоит проверить состав майонеза и плавленого сыра.

Готовый печеночный торт необходимо хранить в холодильнике при температуре не выше +4°C.