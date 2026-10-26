Печеночный торт с плавленым сыром: домашний пошаговый рецепт (фото)

Печеночный торт - популярная домашняя закуска из тонких печеночных блинов, овощной зажарки и майонеза. Привычный рецепт можно немного изменить, если добавить плавленый сыр и чередовать начинки, чтобы каждый кусочек имел более нежный и интересный вкус.
Как приготовить печеночный торт по рецепту кулинарной блогерши Анины Карпенко и чем отличается домашняя версия редактора Остаповой Анастасии, рассказывает Styler.
Печеночный торт: что я изменила в рецепте
За основу я взяла рецепт печеночного торта от кулинарного блогера Annina Karpenko. В оригинальном варианте печеночные блины промазывают овощной зажаркой из моркови и лука, добавляя майонез.
Я решила немного разнообразить начинку и добавила в рецепт плавленый сыр. Но вместо того, чтобы смешивать его с овощами, сделала два отдельных слоя начинки.
Один печеночный блин я смазывала традиционной зажаркой из моркови и лука, а следующий - плавленым сырком, смешанным с майонезом. Так чередовала начинки, пока не собрала весь торт.
Благодаря такому сочетанию закуска получилась нежнее. Овощная зажарка добавила сочности, а плавленый сыр - мягкого сливочного вкуса.
Для оформления я смазала верх и бока торта майонезом, а сверху выложила свежий укроп по кругу. Такой вариант украшения прост, но красиво смотрится на праздничном столе.
Ингредиенты для печеночного торта
Для приготовления понадобятся печень, овощи, плавленый сыр и несколько простых продуктов для теста.
Для печеночных блинов:
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печень - 700 г
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яйца - 2 шт.
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молоко - 100 мл
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пшеничная мука - 200 г
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соль - по вкусу
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черный молотый перец - по вкусу
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растительное масло - для жарки
Для овощной начинки:
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морковь - 300 г
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лук - 300 г
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растительное масло - для жарки
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майонез - 100 г
Для сырной начинки:
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плавленый сырок - примерно 180-200 г
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майонез - 100 г
Для украшения:
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майонез - 100 г
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свежий укроп - небольшой пучок
Всего для торта ориентировочно понадобится 200-300 г майонеза. Его количество зависит от числа блинов и толщины слоев начинки.
Как приготовить печеночные блины
Сначала подготовьте печень. Промойте ее, удалите пленки, крупные сосуды и другие жесткие части, после чего нарежьте небольшими кусочками.
Переложите печень в чашу блендера и измельчите до однородной массы. Если блендера нет, можно воспользоваться мясорубкой.
Добавьте яйца, молоко, соль и черный молотый перец. Хорошо перемешайте все ингредиенты.
Постепенно всыпайте просеянную муку, постоянно перемешивая массу, чтобы не образовывались комочки.
Готовое печеночное тесто должно быть однородным и достаточно жидким, чтобы его можно было легко распределить по сковороде. Если оно получилось слишком густым, добавьте немного молока.
Разогрейте сковороду, слегка смажьте ее растительным маслом и налейте порцию печеночного теста.
Равномерно распределите массу по поверхности сковороды, формируя тонкий блин. Обжаривайте на среднем огне с обеих сторон до полной готовности.
Не стоит жарить блины на слишком сильном огне, поскольку они могут быстро подгореть снаружи и остаться недостаточно прожаренными внутри.
Готовые блины перекладывайте на тарелку и оставьте остывать.
Как приготовить овощную и сырную начинки
Для первой начинки очистите лук и морковь. Лук нарежьте мелкими кубиками, а морковь натрите на крупной терке.
Разогрейте на сковороде немного растительного масла и обжарьте лук до мягкости. Затем добавьте морковь и продолжайте готовить, периодически помешивая.
Овощи должны стать мягкими, но не подгореть. Готовую зажарку снимите с огня и оставьте остывать.
Для второй начинки натрите плавленый сырок на мелкой терке. Если он слишком мягкий, предварительно положите его на некоторое время в холодильник.
Добавьте к натертому сыру майонез и тщательно перемешайте.
Масса должна быть однородной, достаточно густой и легко распределяться по печеночным блинам. Майонез лучше добавлять постепенно, чтобы начинка не получилась слишком жидкой.
Как собрать печеночный торт с двумя начинками
Когда печеночные блины и овощная зажарка полностью остынут, можно приступать к сборке торта.
На большую плоскую тарелку положите первый печеночный блин. Равномерно распределите по нему часть зажарки из моркови и лука. По желанию добавьте немного майонеза.
Накройте вторым блином. На него нанесите смесь плавленого сырка с майонезом и распределите тонким слоем по всей поверхности.
Третий блин снова смажьте овощной зажаркой, а четвертый - сырной начинкой.
Именно так я и собирала свой печеночный торт: один слой был с морковью и луком, следующий - с плавленым сыром и майонезом.
Продолжайте чередовать начинки, пока не используете все печеночные блины.
Старайтесь не делать слои начинки слишком толстыми, чтобы торт хорошо держал форму и не разваливался при нарезке.
После сборки смажьте верх и бока торта майонезом. Равномерно распределите его ложкой или кулинарной лопаткой, чтобы поверхность стала гладкой.
Как украсить печеночный торт и подготовить к подаче
Для украшения я использовала свежий укроп. Его веточки выложила по кругу на верхушке торта, оставив середину светлой.
Такое оформление не требует сложных кулинарных приемов и хорошо подходит для домашней праздничной закуски.
Готовый торт поставьте в холодильник минимум на два часа. За это время начинка охладится, а слои будут лучше держать форму.
Обратите внимание на аллергены. Рецепт содержит пшеницу, яйца и молочные продукты. Также стоит проверить состав майонеза и плавленого сыра.
Готовый печеночный торт необходимо хранить в холодильнике при температуре не выше +4°C.
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