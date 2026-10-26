Намазка с авокадо и курицей: авторский рецепт за 25 минут (фото)

Из авокадо, отварной курицы и крем-сыра можно приготовить нежную намазку для домашних бутербродов. Она хорошо подходит на гречневом хлебе, а вместе с яичницей и овощами может стать основой сытного завтрака .

Ингредиенты на 6 бутербродов:

авокадо - 1 шт.;

куриное филе - 150 г;

помидоры черри - 40 г;

крем-сырь - 1 ст. л.;

лаймовый сок - по вкусу;

соль - по вкусу;

гречишный хлеб - 6 кусочков.

Ориентировочное время приготовления: 10 минут с готовой охлажденной курицей или примерно 25 минут вместе с отваром филе.

Как приготовить намазанку с авокадо и курицей.

Отварите курицу

Сначала я отварила куриное филе до полной готовности и оставила остыть. Затем нарезала мясо кусочками, чтобы его было удобнее измельчать.

Готовность курицы проверяйте кухонным термометром: вставьте щуп в самую толстую часть филе. По рекомендациям FoodSafety.gov, температура внутри птицы должна достигать не менее 74 градусов.

Подготовьте авокадо

Авокадо я разрезала пополам, удалила косточку и ложкой достала мякоть. Для намазки выбирайте спелый плод с мягкой мякотью.

Измельчите основание

В чашу блендера я переложила авокадо и отварную курицу, добавила крем-сыр и немного лаймового сока. Измельчила все до однородной консистенции.

Добавьте помидоры

Чери я мелко нарезала и вмешала в готовое основание ложкой. Затем добавила соль по вкусу. По желанию на этом этапе можно влить еще чуть-чуть лаймового сока.

Подайте намазанку

Выложите намазанку на ломтики хлеба. Мне она очень нравится с гречишным - его можно оставить мягким или немного подсушить перед подачей.

К таким бутербродам можно подать яичницу с овощами, омлет или свежий салат. Выбирайте дополнения, которые вам по вкусу.

Намазанка с авокадо и курицей, которую я приготовила дома (фото: Юлия Люшнева)

Содержит молочные продукты. Хлеб может содержать глютен - проверяйте состав на этикетке.