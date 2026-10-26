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Головна Смачно Намазанка з авокадо та куркою: авторський рецепт за 25 хвилин (фото)
Смачно 26 жовтня 2026 · 12:28

Намазанка з авокадо та куркою: авторський рецепт за 25 хвилин (фото)

Крем-сир додасть ніжності, а лаймовий сік - легкої кислинки
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Намазанка з авокадо та куркою: авторський рецепт за 25 хвилин (фото)

Жінка їсть намазанку з авокадо (фото: Styler)

З авокадо, відвареної курки та крем-сиру можна приготувати ніжну намазанку для домашніх бутербродів. Вона добре смакує на гречаному хлібі, а разом із яєчнею та овочами може стати основою ситного сніданку.

Власним рецептом ділиться редакторка Styler Юлія Люшньова.

Інгредієнти на 6 бутербродів:

  • авокадо - 1 шт.;
  • куряче філе - 150 г;
  • помідори чері - 40 г;
  • крем-сир - 1 ст. л.;
  • лаймовий сік - до смаку;
  • сіль - до смаку;
  • гречаний хліб - 6 шматочків.

Орієнтовний час приготування: 10 хвилин із готовою охолодженою куркою або приблизно 25 хвилин разом із відварюванням філе.

Як приготувати намазанку з авокадо та куркою

Відваріть курку

Спочатку я відварила куряче філе до повної готовності та залишила охолонути. Потім нарізала м’ясо шматочками, щоб його було зручніше подрібнювати.

Готовність курки перевіряйте кухонним термометром: вставте щуп у найтовщу частину філе. За рекомендаціями FoodSafety.gov, температура всередині птиці має сягати щонайменше 74 градусів.

Підготуйте авокадо

Авокадо я розрізала навпіл, видалила кісточку й ложкою дістала м’якоть. Для намазанки обирайте стиглий плід із м’якою м’якоттю.

Подрібніть основу

У чашу блендера я переклала авокадо та відварену курку, додала крем-сир і трохи лаймового соку. Подрібнила все до однорідної консистенції.

Додайте помідори

Чері я дрібно нарізала та вмішала в готову основу ложкою. Потім додала сіль до смаку. За бажанням на цьому етапі можна влити ще трохи лаймового соку.

Подайте намазанку

Викладіть намазанку на скибки хліба. Мені вона дуже смакує з гречаним - його можна залишити м’яким або трохи підсушити перед подачею.

До таких бутербродів можна подати яєчню з овочами, омлет або свіжий салат. Обирайте доповнення, які вам до смаку.

Намазанка з авокадо та куркою, яку я приготувала вдома
Намазанка з авокадо та куркою, яку я приготувала вдома (фото: Юлія Люшньова)

Містить молочні продукти. Хліб може містити глютен - перевіряйте склад на етикетці.

Раніше ми розповідали, як приготувати салат із запеченими курячими сердечками.

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