Тефтелі з рисом у томатному соусі: простий домашній рецепт без цибулі та моркви (фото)

Тефтелі з рисом у томатному соусі - одна з тих домашніх страв , для яких не обов'язково купувати багато інгредієнтів. Я приготувала їх зі свинячого фаршу без цибулі та моркви, а завдяки попередньому обсмажуванню та подальшому тушкуванню м'ясні кульки зберегли форму й добре просочилися соусом.

Як приготувати соковиті домашні тефтелі з простих продуктів, розповідає редакторка Styler Остапова Анастасія.

Приготування домашніх тефтелів у томатному соусі

Для цього рецепта я використала свинячий фарш, рис, томатний соус і звичайні спеції. Цибулі та моркви не додавала, оскільки хотіла приготувати страву з продуктів, які вже були вдома.

Головна особливість такого способу приготування - поєднання короткого обсмажування та повільного тушкування. Спочатку тефтелі злегка підрум'янюються на сковороді, а потім доходять до готовності в томатному соусі.

Рис я попередньо відварила до напівготовності. Це допомагає скоротити час його приготування всередині м'ясних кульок і зменшує ризик того, що він залишиться твердим.

Із зазначеної кількості продуктів можна сформувати приблизно 7-8 великих тефтелів. Їх зручно подавати як окрему страву або разом із гарніром.

Інгредієнти для тефтелів із рисом

Для приготування знадобляться:

свинячий фарш - 500 г;

рис (не відварений) - 150 г;

вода - 100-150 мл за потреби;

олія - 1 ст. л.;

сіль - до смаку;

чорний мелений перець - до смаку.

Інгредієнти для соусу:

томатна паста - 3 ст. л. (приблизно 75 г);

вода - 350 мл;

сіль - до смаку;

чорний мелений перець - до смаку;

цукор - 0,5 ч. л.

Для рецепта можна використовувати звичайний білий рис. Важливо не переварити його перед додаванням до фаршу, адже він продовжить готуватися під час тушкування.

Для приготування соусу я використала звичайну томатну пасту, воду та спеції. Такий варіант не потребує цибулі чи моркви, а густоту можна легко регулювати.

Як приготувати соковиті тефтелі з рисом

Крок 1. Підготуйте рис.

Спочатку я промила 150 г сухого рису під проточною водою та після закіпання варила його до напівготовності приблизно протягом 7-10 хвилин.

Після варіння я злила воду та залишила рис ненадовго охолонути.

Крок 2. Змішайте фарш із рисом.

У глибоку миску виклала 500 г свинячого фаршу, додала підготовлений рис, сіль і чорний мелений перець. Усе ретельно перемішала, щоб рис рівномірно розподілився в м'ясній масі.

Додавати яйце для цього рецепта необов'язково. Якщо фарш має достатньо в'язку консистенцію та добре тримає форму, тефтелі можна сформувати без додаткових інгредієнтів.

Крок 3. Сформуйте м'ясні кульки.

Злегка змочила руки водою та сформувала великі округлі тефтелі приблизно однакового розміру. Важливо не стискати фарш надто сильно, щоб готові м'ясні кульки не вийшли занадто щільними.

Із цієї порції вийшло приблизно 7-8 великих тефтелів.

Крок 4. Обсмажте тефтелі на сковороді.

На сковороді розігріла невелику кількість олії та виклала сформовані тефтелі.

Обсмажувала їх на середньому вогні приблизно по 3-4 хвилини з кожного боку, обережно перевертаючи.

На цьому етапі важливо отримати легку рум'яну скоринку. Повністю готувати м'ясо не потрібно, оскільки далі воно тушкуватиметься в соусі.

Тефтелі з рисом та фаршем (фото: Остапова Анастасія)

Крок 5. Додайте томатний соус.

Спочатку я виклала томатну пасту в глибоку миску та додала приблизно 100 мл теплої води. Ретельно перемішала віночком або ложкою, щоб паста повністю розчинилася і не залишилося грудочок.

Після цього влила решту 250 мл води, додала сіль, чорний перець і трохи цукру, щоб збалансувати кислотність томатної пасти. Ще раз усе перемішала до однорідної консистенції.

Готовим соусом я залила попередньо обсмажені тефтелі, накрила сковороду кришкою та залишила тушкуватися на слабкому вогні приблизно 25-35 хвилин.

Під час тушкування соус поступово загусає. Якщо він стає надто густим, можна додати ще трохи гарячої води.

Тефтелі в томатному соусі (фото: Остапова Анастасія)

Чому тефтелі можуть виходити сухими або розвалюватися

Під час приготування тефтелів важливе значення має співвідношення фаршу та рису. Якщо додати забагато рису, м'ясна маса може гірше тримати форму, а смак готової страви буде менш насиченим.

Для свого рецепта я використала 500 г фаршу та 150 г сухого рису. Це дозволяє отримати великі тефтелі з помітною кількістю рису.

Є ще кілька моментів, на які варто звернути увагу:

Не переварюйте рис перед змішуванням із фаршем, щоб він не перетворився на кашу.

Добре вимішуйте м'ясну масу, щоб тефтелі тримали форму.

Не перевертайте кульки занадто часто під час обсмажування.

Не допускайте сильного кипіння соусу під час тушкування.

Стежте, щоб на сковороді залишалося достатньо рідини.

Якщо фарш виявився надто м'яким і тефтелі погано формуються, можна поставити підготовлену масу в холодильник приблизно на 15-20 хвилин.

З чим найкраще подавати домашні тефтелі

Для цієї страви я обрала картопляне пюре. Воно добре поєднується з томатним соусом, у якому тушкувалися м'ясні кульки. На тарілку спочатку викладаю порцію пюре, поруч додаю тефтелі та поливаю все гарячим соусом зі сковороди.

За бажанням страву можна доповнити свіжим або сушеним кропом.

Також тефтелі добре поєднуються з гречкою, макаронами та тушкованими овочами.

Як правильно зберігати готові тефтелі

Якщо після вечері залишилися готові тефтелі, їх можна зберегти в холодильнику та розігріти наступного дня.

За рекомендаціями USDA щодо безпечного зберігання готових страв, приготовлені залишки їжі слід помістити в холодильник протягом двох годин після приготування.

За температури не вище 4 градусів готові страви зазвичай можна зберігати протягом 3-4 днів. Тефтелі краще перекласти в контейнер разом із томатним соусом. Так під час зберігання вони менше підсихатимуть.