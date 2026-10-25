Салат із буряком, курячою печінкою і моцарелою: авторський рецепт за 30 хвилин

Я вирішила поєднати в одному салаті курячу печінку, відварений буряк і моцарелу. Додала трохи зелені та заправку з трьох інгредієнтів. Вийшла ситна страва, яку можна приготувати приблизно за пів години.
Власним рецептом ділиться редакторка Styler Юлія Люшньова.
Інгредієнти на 2 порції:
-
куряча печінка - 160 г;
- відварений очищений буряк - 200 г;
- салатне листя - 80 г;
- моцарела - 80 г без розсолу;
- олія для смаження - 2 ч. л.;
- сіль - до смаку.
Для заправки:
- оливкова олія - 2 ст. л.;
- лимонний сік - 1 ст. л.;
- зерниста гірчиця - 2 ч. л.
Орієнтовний час приготування: 30 хвилин, за умови якщо буряк уже відварений та охолоджений.
Як приготувати салат із печінкою та буряком
1. Підготувати печінку
Спочатку я прибрала з курячої печінки залишки жиру та білі сполучні тканини. Розділила її на частки, а великі шматочки розрізала, щоб вони були приблизно однакового розміру. Після цього обсушила паперовими рушниками.
2. Посмажити печінку
На пательні я розігріла олію та виклала печінку одним шаром. Додала трохи солі й обсмажувала на середньому вогні, періодично перевертаючи.
Орієнтуйтеся приблизно на 3-4 хвилини з кожного боку, проте фактичний час залежить від розміру шматочків і нагрівання.
Готовність перевіряйте кухонним термометром. За рекомендаціями CDC, температура всередині курячої печінки має сягнути щонайменше 74 градусів. Вимірюйте її в центрі найтовстішого шматочка.
3. Підготувати буряк, зелень і моцарелу
Для салату я використала заздалегідь відварений та охолоджений буряк. Очистила його та нарізала невеликими шматочками.
Салатне листя промила прохолодною водою, обсушила і порвала руками. Моцарелу дістала з розсолу, дала зайвій рідині стекти й нарізала.
4. Змішати заправку
Для заправки я поєднала оливкову олію, лимонний сік і зернисту гірчицю. Усе добре перемішала до однорідності.
Кількість лимонного соку можна регулювати до смаку, залежно від того, наскільки ви любите кисле.
5. Зібрати салат
Готовій печінці я дала трохи охолонути. На тарілки виклала салатне листя, буряк, шматочки печінки та моцарелу.
Зверху полила все заправкою. Мені сподобалося поєднання солодкуватого буряка, ніжної моцарели та печінки, а зерниста гірчиця додала салату легкої гостринки.
Містить молочні продукти та гірчицю.
Раніше ми розповідали, як приготувати пасту із сердечками та грибами.