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Смачно 25 жовтня 2026 · 07:34

Салат із буряком, курячою печінкою і моцарелою: авторський рецепт за 30 хвилин

Зерниста гірчиця та лимонний сік додають заправці легкої гостроти та кислинки
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Салат із буряком, курячою печінкою і моцарелою: авторський рецепт за 30 хвилин

Господиня із салатом з буряка та печінки (фото: Styler)

Я вирішила поєднати в одному салаті курячу печінку, відварений буряк і моцарелу. Додала трохи зелені та заправку з трьох інгредієнтів. Вийшла ситна страва, яку можна приготувати приблизно за пів години.

Власним рецептом ділиться редакторка Styler Юлія Люшньова.

Інгредієнти на 2 порції:

  • куряча печінка - 160 г;

  • відварений очищений буряк - 200 г;
  • салатне листя - 80 г;
  • моцарела - 80 г без розсолу;
  • олія для смаження - 2 ч. л.;
  • сіль - до смаку.

Для заправки:

  • оливкова олія - 2 ст. л.;
  • лимонний сік - 1 ст. л.;
  • зерниста гірчиця - 2 ч. л.

Орієнтовний час приготування: 30 хвилин, за умови якщо буряк уже відварений та охолоджений.

Як приготувати салат із печінкою та буряком

1. Підготувати печінку

Спочатку я прибрала з курячої печінки залишки жиру та білі сполучні тканини. Розділила її на частки, а великі шматочки розрізала, щоб вони були приблизно однакового розміру. Після цього обсушила паперовими рушниками.

2. Посмажити печінку

На пательні я розігріла олію та виклала печінку одним шаром. Додала трохи солі й обсмажувала на середньому вогні, періодично перевертаючи.

Орієнтуйтеся приблизно на 3-4 хвилини з кожного боку, проте фактичний час залежить від розміру шматочків і нагрівання.

Готовність перевіряйте кухонним термометром. За рекомендаціями CDC, температура всередині курячої печінки має сягнути щонайменше 74 градусів. Вимірюйте її в центрі найтовстішого шматочка.

3. Підготувати буряк, зелень і моцарелу

Для салату я використала заздалегідь відварений та охолоджений буряк. Очистила його та нарізала невеликими шматочками.

Салатне листя промила прохолодною водою, обсушила і порвала руками. Моцарелу дістала з розсолу, дала зайвій рідині стекти й нарізала.

4. Змішати заправку

Для заправки я поєднала оливкову олію, лимонний сік і зернисту гірчицю. Усе добре перемішала до однорідності.

Кількість лимонного соку можна регулювати до смаку, залежно від того, наскільки ви любите кисле.

5. Зібрати салат

Готовій печінці я дала трохи охолонути. На тарілки виклала салатне листя, буряк, шматочки печінки та моцарелу.

Зверху полила все заправкою. Мені сподобалося поєднання солодкуватого буряка, ніжної моцарели та печінки, а зерниста гірчиця додала салату легкої гостринки.

Салат із курячою печінкою, буряком і моцарелою
Салат із курячою печінкою, буряком і моцарелою (фото: Юлія Люшньова)

Містить молочні продукти та гірчицю.

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