Meow Familiar World, Farewell North та Endling: ігри, де можна зіграти за тварину

У відеоіграх не обов'язково бути людиною, щоб пережити захопливу пригоду. Іноді головним героєм може стати звичайний гусак, відважна лисиця або навіть кіт, який володіє магією.

Редакторка Styler Юлія Люшньова зібрала підбірку із п'яти ігор, у яких можна поглянути на світ очима тварин.

Meow Familiar World

Meow Familiar World - пригодницька гра 2026 року, у якій головним героєм стає магічний кіт, який допомагає відьмі. Спочатку він виконує доручення та знайомиться з мешканцями чарівного світу, але згодом опиняється в центрі загадкових подій.

Магічний кіт у Meow Familiar World (скриншот із гри)

Особливість гри: можливість перевтілюватися в інших тварин. Кіт може ставати птахом, щоб долати перешкоди, перетворюватися на рибу для підводних досліджень і навіть збільшуватися в розмірах. Крім того, гравцеві доведеться використовувати магію, розв'язувати головоломки та боротися з небезпечними створіннями.

Найбільше мене вражає саме можливість перевтілення. Зазвичай у подібних іграх доводиться пристосовуватися до можливостей однієї тварини, а тут можна змінювати форму залежно від ситуації. До того ж казковий світ із магічними істотами та прихованими таємницями нагадує фантастичну історію, що ожила.

Орієнтовний час проходження: 3 години.

Farewell North

Farewell North - атмосферна гра 2024 року, у якій головним героєм стає бордер-колі. Разом зі своєю господинею собака подорожує мальовничими островами Шотландії, де поступово допомагає їй відновлювати спогади та переживати втрату.

Собака досліджує загадкову локацію у Farewell North (скриншот із гри)

Гравцеві доведеться бігати зеленими пагорбами, досліджувати узбережжя, розв'язувати головоломки та взаємодіяти з дикими тваринами. Особливість гри - поступове повернення кольорів у навколишній світ. Там, де раніше були сірі краєвиди, з'являються яскраві трави, квіти та інші деталі природи.

Дуже мені імпонує, що замість звичайного дослідження красивих локацій гравець буквально повертає їм життя. А за спокійною пригодою собаки поступово відкривається зворушлива історія про спогади, втрату та прощання.

Орієнтовний час проходження: 4 години.

The Spirit and the Mouse

The Spirit and the Mouse - казкова пригодницька гра 2022 року, головною героїнею якої стає маленька мишка Ліла. Однієї дощової ночі вона зустрічає духа-охоронця Луміона та отримує незвичайні електричні здібності. Відтепер їй доведеться допомагати мешканцям французького містечка Сент-ет-Клер.

Пригоди мишки Ліли у The Spirit and the Mouse (скриншот із гри)

Гравець досліджує вузькі вулички, бігає дахами, розв'язує головоломки та знайомиться з кумедними електричними духами - Кіблінами. Завдяки своїм здібностям Ліла може взаємодіяти з електричними пристроями, відкривати нові шляхи та допомагати місцевим жителям.

Особливої чарівності грі додає можливість побачити звичайне містечко з перспективи маленької мишки. Величезні для неї будинки, балкони та вуличні ліхтарі перетворюються на цілий світ, сповнений пригод. Мені сподобався контраст між крихітною героїнею та великими добрими справами, які вона робить.

Орієнтовний час проходження: 4 години.

Endling: Extinction is Forever

Endling: Extinction is Forever - гра 2022 року, яка розповідає історію останньої лисиці на Землі. Їй доводиться виживати разом зі своїми дитинчатами у світі, який поступово знищує людська діяльність.

Лисиця зі своїми дитинчатами із Endling: Extinction is Forever (скриншот із гри)

Гравцеві доведеться шукати їжу, уникати небезпечних пасток, досліджувати території та навчати лисенят навичок виживання. З кожним днем навколишній світ змінюється, а пошуки їжі стають дедалі складнішими. На шляху трапляються знищені ліси, промислові об'єкти та інші наслідки втручання людини в природу.

Найбільше мене розчулює те, що історію показують очима тварини, яка просто хоче врятувати своїх дітей. Тут не потрібно боротися з могутнім злодієм чи рятувати ціле королівство. Натомість навіть звичайний пошук їжі перетворюється на випробування, від якого залежить життя цілої родини.

Орієнтовний час проходження: 3-4 години.

Untitled Goose Game

Untitled Goose Game - комедійна гра 2019 року, у якій головним героєм стає нахабний білий гусак. Він бешкетує в затишному англійському селі, мешканці якого навіть не підозрюють, скільки неприємностей може створити один птах.

Витівки нахабного гусака в Untitled Goose Game (скриншот із гри)

Гравцеві доведеться красти речі, лякати перехожих, псувати людям плани та виконувати різноманітні завдання. Наприклад, можна поцупити капці, влаштувати безлад у саду або змусити місцевих жителів ганятися за гусаком. А ще тут є окрема кнопка, яка дозволяє голосно ґелґотати.

Мене дуже веселить сама ідея гри. Зазвичай ми звикли рятувати світ або боротися зі злодіями, а тут головне завдання - зіпсувати комусь день. Ще мені доволі яскравим видається контраст між спокійним сільським життям і гусаком, який перетворює його на суцільний хаос. До речі, у гру можна грати удвох, тож влаштовувати безлад можна разом із другом.

Орієнтовний час проходження: 3 години.