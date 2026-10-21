Alice, Lost in Random і Papetura: ігри з похмурими казками та незвичними світами

Казки у відеоіграх не завжди бувають добрими. За барвистими декораціями можуть ховатися небезпечні істоти, похмурі таємниці та історії, які зовсім не нагадують звичні дитячі пригоди.

Alice: Madness Returns

Alice: Madness Returns - пригодницький екшн 2011 року від студії Spicy Horse, натхненний казковим світом Льюїса Керролла. Головна героїня Аліса намагається оговтатися після пожежі, у якій загинула її родина. Вона знову повертається до Країни див, проте колись чарівний світ тепер спотворений і сповнений небезпек.

Країна див у Alice: Madness Returns (скриншот із гри)

Замість безтурботних казкових пригод на героїню чекають моторошні створіння, небезпечні платформи та головоломки. Аліса може зменшуватися, використовувати незвичайну зброю та досліджувати химерні локації, де навіть знайомі персонажі набувають загрозливого вигляду.

Найбільше мене вражає переосмислення всесвіту Аліси. Чеширський Кіт, Божевільний Капелюшник та інші герої залишилися впізнаваними, але їхні образи тепер нагадують персонажів із кошмарного сну. Особливо цікаво спостерігати за контрастом між яскравими декораціями та похмурою історією.

Орієнтовний час проходження: 14 годин.

Lost in Random

Lost in Random - пригодницька гра 2021 року від студії Zoink, події якої розгортаються в похмурому королівстві Рандом. Тут долю кожного мешканця визначає кидок магічного кубика, а владу утримує жорстока Королева.

Головна героїня Парна вирушає на пошуки своєї сестри Непарної, яку забрали за наказом правительки. Під час подорожі дівчина знаходить незвичайного компаньйона - живий кубик Дайсі. Разом вони досліджують шість королівських земель, знайомляться з дивакуватими мешканцями та намагаються змінити встановлені правила.

Казкове королівство у Lost in Random (скриншот із гри)

Особливість гри - бойова система, яка поєднує використання карток, зброї та випадкових результатів кидання кубика. Від останнього залежить, які можливості відкриються героїні під час битви.

Найцікавішим здається сам казковий світ. Викривлені будинки, незвичайні персонажі та похмурі вулиці нагадують ожилі ілюстрації з моторошної дитячої книжки. А ідея королівства, де майбутнє визначає випадковість, робить історію ще більш особливою.

Орієнтовний час проходження: 13 годин.

The Midnight Walk

The Midnight Walk - похмура пригодницька гра 2025 року від студії MoonHood, яку заснували розробники, що працювали над Lost in Random. Її особливість - світ, створений із реальних пластилінових фігур та анімований у стилі покадрової зйомки.

Гравець бере на себе роль загадкового мандрівника на ім'я Burnt One, який зустрічає маленьке створіння Потбоя. Його голова нагадує ліхтарик із живим полум'ям. Разом героям доведеться подорожувати моторошним світом, де в темряві ховаються небезпечні чудовиська.

Пластиліновий світ The Midnight Walk (скриншот із гри)

Світло Потбоя допомагає долати перешкоди, але водночас привертає увагу істот, які прагнуть поглинути його вогонь. Тому під час подорожі потрібно ховатися, відволікати ворогів та розв'язувати цікаві головоломки.

Мене дуже захоплює цей візуальний стиль. Кожне дерево, будівлю та чудовисько спочатку виліпили вручну, а потім перенесли в цифровий світ. Завдяки цьому гра нагадує моторошний ляльковий мультфільм, де навіть найстрашніші створіння мають своєрідну чарівність.

Орієнтовний час проходження: 5 годин.

Gloomy Eyes

Gloomy Eyes - казкова пригодницька гра 2025 року від Fishing Cactus, події якої розгортаються у світі, де сонце перестало сходити. Земля поринула у вічну темряву, а між людьми та живими мерцями триває протистояння.

У центрі історії - хлопчик-зомбі Глумі та звичайна дівчинка Нена. Попри ворожнечу між їхніми світами, герої об'єднуються, щоб повернути сонячне світло.

Казковий світ Gloomy Eyes (скриншот із гри)

Гравець керує обома персонажами, перемикаючись між ними для розв'язування головоломок. Кожен має власні здібності, тому для подолання перешкод доведеться використовувати сильні сторони обох героїв. Попри таку механіку, гра розрахована на одного гравця.

Похмурі кладовища, химерні будівлі та незвичайні персонажі виглядають одночасно моторошно й мило. Мене дуже вразив саме цей контраст. Здавалося б, історія про хлопчика-зомбі у світі вічної темряви мала б лякати, але натомість вона розповідає про дружбу та підтримку. На мою думку, саме таке незвичайне поєднання робить гру особливо чарівною.

Орієнтовний час проходження: 4 години.

Papetura

Papetura - коротка пригодницька гра 2021 року від незалежного розробника Томаша Остафіна, відомого під назвою Petums. Її головна особливість - цілий світ, створений вручну з паперу.

Історія розповідає про маленьке паперове створіння Папе, яке опиняється в пастці серед квітів. Згодом герой знаходить чарівну істоту Туру, і разом вони намагаються врятувати свій крихкий світ від вогняних чудовиськ.

Паперовий світ Papetura (скриншот із гри)

Гра побудована на дослідженні локацій та розв'язуванні головоломок у форматі point-and-click. Діалогів тут немає, а історію передають через анімацію, звуки та взаємодію персонажів. Атмосферу доповнює музика композитора Floex.

Навіть найменші комахи, рослини та фантастичні істоти створені з паперу. Завдяки незвичайному освітленню цей світ здається живим, хоча водночас залишається дуже крихким. Особливо цікаво, як звичайний матеріал перетворюється на повноцінний казковий всесвіт.

Орієнтовний час проходження: 2 години.