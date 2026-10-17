Горор-ігри із захопливим сюжетом та складними загадками: Silver Pines, REANIMAL та Happy Game

Не всі ігри -горори лякають однаково. Одні змушують тікати від чудовиськ, інші тримають у постійній напрузі, а деякі перетворюють навіть милі дитячі малюнки на справжні кошмари.

Silver Pines

Silver Pines - детективний горор, який вийшов 8 жовтня 2026 року. Приватний детектив Ред Вокер прибуває до напівпокинутого американського містечка, щоб розшукати зниклого музиканта Едді Велвета. Проте розслідування швидко перетворюється на кошмар, адже за тихими вулицями приховуються небезпечні істоти й похмурі таємниці.

Загадкове містечко Silver Pines (скриншот із гри)

У Silver Pines доведеться досліджувати покинуті будівлі, розв'язувати головоломки, шукати припаси та боротися з ворогами. Гра поєднує survival horror із метроїдванією, а мальована 2,5D-графіка та приглушені кольори створюють містичну атмосферу.

Мене найбільше зачепило поєднання візуального стилю та загадковості. На перший погляд, містечко здається звичайним, навіть трохи затишним, проте за його порожніми вулицями приховується щось небезпечне. Такі локації хочеться досліджувати до найменших деталей, щоб розкрити всі таємниці містечка.

Орієнтовний час проходження: 12-14 годин.

REANIMAL

REANIMAL - горор 2026 року від Tarsier Studios, розробників перших двох частин Little Nightmares. Гра розповідає про брата і сестру, які повертаються на острів, щоб врятувати зниклих друзів. На них чекають зруйновані будівлі, темні тунелі та спотворені створіння.

Один із моментів гри REANIMAL (скриншот)

У REANIMAL потрібно досліджувати локації, долати перешкоди, розв'язувати головоломки та ховатися від переслідувачів. Проходити історію можна самостійно або удвох у локальному чи мережевому кооперативі. Особливу атмосферу створює контраст між маленькими героями та величезними чудовиськами.

Мені особливо подобається можливість проходити цей горор разом із другом. Адже в такому небезпечному світі доводиться не лише рятуватися самому, а й допомагати іншому. Цікаво, як спільне проходження змінює сприйняття страху.

Орієнтовний час проходження: 4-5 годин.

Happy Game

Попри життєрадісну назву, Happy Game - психоделічний горор 2021 року про маленького хлопчика, який потрапляє у три моторошні сни. Щоб прокинутися, йому доведеться зустріти дивних створінь і розв'язати низку незвичайних головоломок.

Один із кошмарів у Happy Game (скриншот із гри)

Happy Game створила чеська студія Amanita Design, відома завдяки Machinarium та Botanicula. Рожеві кролики, усміхнені обличчя та яскраві декорації поступово набувають потворних форм. Тривожну атмосферу доповнює незвичайний звуковий супровід музичного дуету DVA.

Саме візуальний стиль привернув мою увагу найбільше. Зазвичай яскраві кольори та усмішки асоціюються з чимось веселим, але тут усе навпаки. Найбільш моторошними здаються персонажі, які продовжують усміхатися навіть після жахливих перетворень. На мою думку, такий контраст може лякати не менше за раптову появу монстрів.

Орієнтовний час проходження: 2 години.

Still Wakes the Deep

Події Still Wakes the Deep, який вийшов у 2024 році, розгортаються на нафтовидобувній платформі Beira D поблизу Шотландії. Працівник Кемерон Маклірі на прізвисько Каз опиняється в епіцентрі катастрофи. Платформа руйнується, зв'язок зникає, а члени екіпажу стикаються з незрозумілою надприродною загрозою.

Моторошні події на нафтовій платформі у Still Wakes the Deep (скриншот із гри)

У Still Wakes the Deep немає зброї для боротьби з ворогами. Доведеться ховатися, тікати, пробиратися затопленими приміщеннями та долати пошкоджені конструкції. Шторм, гуркіт металу й істоти зі спотвореними людськими тілами створюють атмосферу безвиході.

Мене лякає навіть не вигляд чудовиськ, а саме місце подій. Уявіть: навколо лише холодне море, конструкції руйнуються, а втекти практично нікуди. Навіть без надприродних загроз опинитися в такій ситуації було б справжнім кошмаром.

Орієнтовний час проходження: 4-6 годин.

Total Chaos

Total Chaos - горор на виживання 2025 року, події якого розгортаються на занедбаному острові Форт-Оазис. Колись тут було промислове поселення, проте тепер залишилися лише зруйновані будівлі й темні тунелі. Загадковий голос по рації скеровує його вглиб острова, де реальність поступово перетворюється на кошмар.

Один із противників Total Chaos (скриншот із гри)

У Total Chaos потрібно збирати ресурси, виготовляти зброю та боротися з потворними істотами. Обмежені припаси змушують обмірковувати кожну сутичку. Цікаво, що проєкт спочатку існував як модифікація Doom II, а згодом перетворився на самостійну гру.

Мене найбільше зацікавила необхідність постійно оцінювати ризики. Тут недостатньо просто сховатися від чудовиська - доводиться вирішувати, чи вистачить сил і припасів на наступний бій. А потворний вигляд противників лише підсилює небажання зустрічатися з ними в темних коридорах.

Орієнтовний час проходження: 10-12 годин.