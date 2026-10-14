It Takes Two, Split Fiction та A Way Out: кооперативні ігри на ПК для спільного проходження

Одні ігри для двох вимагають ідеальної командної роботи, інші змушують багато разів пробувати пройти складний рівень, а треті перетворюють звичайну вилазку по припаси на катастрофу.

Редакторка Styler Юлія Шиканова зібрала улюблені кооперативи для різного настрою - від затишної Stardew Valley до хардкорного виживання у Project Zomboid.

It Takes Two

Якщо хочеться пройти повноцінну сюжетну гру разом, It Takes Two залишається одним із найкращих варіантів цього жанру. У центрі сюжету - подружжя Коді та Мей, які перетворюються на маленьких ляльок і намагаються повернутися до звичного життя. Для цього їм доводиться долати перешкоди, розв'язувати головоломки й постійно домовлятись одне з одним.

Коді та Мей (скриншот)

Головна особливість гри - ваші персонажі отримують різні здібності, а завдання розраховані виключно на співпрацю. Просто бігти вперед і сподіватися, що напарник якось впорається без вас - не вийде. При цьому гра постійно змінює механіки, вона не набридла мені навіть після декількох днів.

Як можна грати: локально удвох або онлайн. Для спільного проходження передбачено Friend's Pass, тож другому гравцеві не обов'язково купувати окрему копію гри.

Split Fiction

Якщо It Takes Two ви вже пройшли, то варто звернути увагу на Split Fiction від тієї самої студії Hazelight. Цього разу гравці керують письменницями Міо та Зої, які опиняються всередині світів власних історій - наукової фантастики та фентезі.

Головні персонажки (скриншот)

Гра поєднує платформер, головоломки, епізоди з боями й незвичайні випробування. В одному розділі доведеться координувати рухи, в іншому - використовувати різні здібності персонажок, а далі правила можуть змінитися майже повністю. Часом було важко, часом - я милувалася сюжетними сценами, мені і моєму напарнику не було нудно аж до фіналу гри.

Як грати: локально або онлайн удвох. Гра також підтримує Friend's Pass, як і It Takes Two.

A Way Out

A Way Out подарувала мені зовсім інший досвід. Це сюжетна пригода про двох ув'язнених - Лео та Вінсента, які намагаються втекти й розібратися з обставинами, що привели їх за ґрати.

Краєвиди гри (скриншот)

Гра розрахована виключно на двох учасників. Герої нерідко виконують різні завдання одночасно: один відволікає увагу, інший шукає потрібний предмет або готує наступний крок. Екран залишається розділеним, тож можна стежити за діями обох персонажів. Проходити гру було цікаво та іноді нелегко, але сюжет точно мені запам’ятався.

На відміну від фантастичних кооперативів, тут важливу роль відіграють сюжет, діалоги та рішення героїв. Це варіант для тих, кому цікавіше разом пройти історію та разом приймати доленосні рішення, а не змагатись за кращий результат.

Як грати: лише удвох, локально або онлайн. Гра не передбачає повноцінного одиночного проходження.

PEAK

У PEAK гравці виступають у ролі скаутів, які опинилися на загадковому острові й мають піднятися на вершину гори. Звучить просто, спочатку так подумала і я. Але маршрут ускладнюють небезпечні ділянки, обмежена витривалість, шкала голоду, травми від падінь чи зовнішніх чинників та необхідність правильно використовувати спорядження.

Лобі гри (скриншот)

Гра побудована на фізиці руху й кооперації. Один гравець може вчасно подати руку своєму партнеру і подолати складний підйом, але невдала дія здатна ускладнити ситуацію для всієї команди. Маршрут острова змінюється, тож можна повертатися до гри хоч щодня й пробувати нові шляхи.

PEAK особливо раджу тим, кому хочеться досліджувати світ, імпровізувати та сміятися з несподіваних ситуацій. В грі також доступний внутрішній мікрофон, щоб знайти загубленого партнера в глибинах гір.

Як грати: онлайн; у групі може бути до чотирьох гравців.

Stardew Valley

Не кожна гра для двох має бути складною або вимагати постійної концентрації. Stardew Valley пропонує спокійніший формат: вам треба облаштувати свою власну ферму. І тут я просто розслабилася та з головою пішла в рутину. Геймплей складається з вирощування сезонних рослин, догляду за свійськими тваринами, рибалки, дослідження шахт й знайомства з мешканцями містечка.

Вигляд ферми (скриншот)

У кооперативному режимі можна розподілити обов'язки: один займається господарством, інший вирушає на пошуки ресурсів. Також можна робити все окремо та мати роздільний бюджет. Або, навпаки, робити все разом. Тут немає необхідності постійно тримати однаковий темп - кожен може займатися тим, що йому цікавіше.

Це гра, у якій можна провести кілька коротких вечорів або повертатися до спільного збереження протягом тривалого часу. Це моя найулюбленіша гра цього жанру, до якої я повертаюсь вже не перший рік.

Як грати: локально на підтримуваних платформах або онлайн. Гра також передбачає до 4 гравців.

R.E.P.O.

R.E.P.O. поєднує дослідження небезпечних локацій, фізику предметів і кооперативний горор. Гравці мають знаходити цінні речі та доставляти їх у спеціальний контейнер для продажу, намагаючись не втратити здобич дорогою.

Геймплей (скриншот)

Складність полягає не лише в небезпечних істотах. Предмети потрібно переносити обережно, щоб не пошкодити і не втратити цінні кошти, координувати дії та стежити за ситуацією навколо. Через фізику об'єктів навіть звичайне переміщення речей може перетворитися на окреме випробування, принаймні зі мною так і було.

Удвох грати цілком можливо, хоча вона також підтримує більші команди. Важливо враховувати, що R.E.P.O. більше орієнтована на повторювані вилазки, ніж на завершену сюжетну кампанію з чітким фіналом. В грі також є внутрішній мікрофон, проте, варто бути обережним. Крім ваших друзів, вас можуть чути і ваші вороги.

Як грати: онлайн у команді до 8 людей.

Project Zomboid

Project Zomboid - хардкорний симулятор виживання у світі, охопленому зомбі-апокаліпсисом. Гравцям потрібно шукати їжу, воду, зброю та медикаменти, облаштовувати укриття, стежити за станом персонажів і планувати кожен вихід за межі безпечної території.

Графіка гри (скриншот)

У кооперативі гра стає спільним проєктом із безліччю завдань. Один гравець може шукати припаси й досліджувати сусідні будинки, поки інший укріплює базу, ремонтує транспорт або готує запаси їжі. Згодом я змогла облаштувати у грі повноцінне сховище, налагодити побут і вирушати в небезпечні експедиції.

Але Project Zomboid не веде вас за руку. Тут доводиться самостійно розбиратися в механіках, стежити за ресурсами й приймати рішення з урахуванням ризиків. Навіть добре підготовлена вилазка може закінчитися невдало, якщо недооцінити небезпеку або забути щось важливе.

Як грати: доступні локальний розділений екран і онлайн.

Cuphead

Cuphead вирізняється стилізацією під анімацію 1930-х років, джазовою музикою та складними битвами з босами. Гравці керують Капхедом і Магменом, проходять рівні з ворогами й вивчають атаки супротивників.

Персонажі гри (скриншот)

На перший погляд гра нагадує веселий мультфільм, але за яскравою картинкою ховається вимогливий екшен. Готуйтеся до того, що деякі рівні можна не прийти навіть з десятої спроби! Потрібно запам'ятовувати послідовність атак, вчасно ухилятися й не втрачати концентрацію. У кооперативі можна допомагати одне одному, проте сама наявність напарника не робить проходження автоматично легким.

Як грати: локально удвох; онлайн-кооперативу в базовій версії немає.

Portal 2

У кооперативній кампанії Portal 2 гравці керують роботами Атласом і Пі-Боді, які проходять випробування в лабораторіях Aperture Science. Замість традиційного бою тут потрібно використовувати портали, фізику й логіку.

Графіка гри (скриншот)

Кожен учасник має власний портальний пристрій, а частина завдань вимагає одночасно виконувати різні дії. Я помітила, що в грі важливо вміти пояснювати свої ідеї, стежити за рухами напарника й розуміти, як дві частини рішення поєднуються в одну.

Перевага Portal 2 у тому, що кооперативна кампанія має окремі рівні та власну історію, а не просто дублює одиночне проходження. Тому її я раджу тим, хто хоче саме розв'язувати задачі разом.

Як грати: удвох локально на підтримуваних платформах або онлайн.

Overcooked! 2

У Overcooked! 2 гравці працюють на кухнях, де потрібно приймати замовлення, нарізати інгредієнти, готувати страви й подавати їх вчасно. Усе це відбувається на рівнях, де постійно змінюється розташування робочих зон, рухаються платформи або виникають інші перешкоди.

Один з рівнів (скриншот)

Щоб отримати високий результат, мені та моєму напарнику доводилося розподіляти ролі й оперативно домовлятися. Один гравець може готувати продукти, інший - стежити за плитами та подавати готові страви. Проте план доведеться змінювати залежно від ситуації, і це не завжди легко.

Це не сюжетна пригода на десятки годин, а динамічна гра, до якої легко повернутися на кілька раундів. Вона також підтримує змагання за найкращий результат, якщо хочеться додати трохи конкуренції або ж визначити, хто митиме посуд ввечері.

Як грати: локально або онлайн, доступно до чотирьох гравців.

We Were Here

Серія We Were Here побудована навколо незвичайної ідеї: двоє гравців опиняються в різних частинах загадкового місця й мають допомогти одне одному вибратися. Вони не завжди бачать однакові підказки, тому ключем до проходження стає спілкування.

Один з моментів гри (скриншот)

Під час гри я бачила символи або механізм, тоді як інший гравець отримував відповідну інструкцію. Щоб розв'язати загадку, потрібно було точно описати побачене, поставити правильні запитання й не пропустити важливих деталей.

Цей формат відрізняється від ігор, де партнери постійно перебувають поруч на екрані. Тут важливіше не швидко реагувати, а вміти пояснювати й уважно слухати.

Як грати: онлайн удвох. Конкретні можливості залежать від частини серії.