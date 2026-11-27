Іноді у відеоіграх хочеться відпочити від битв і складних випробувань та зануритися у світ, який нагадує сновидіння. Тут можна прогулятися всередині картини, пройтися стелею або опинитися на острові, створеному зі спогадів дитинства.

Редакторка Styler Юлія Люшньова зібрала п'ять атмосферних ігор на ПК, які дозволяють відволіктися від буденності та підійдуть для неспішних вихідних.

GRIS

GRIS - пригодницький платформер 2018 року від іспанської студії Nomada Studio. Головна героїня на ім'я Ґріс переживає болісний період свого життя, а її внутрішні переживання відображаються на навколишньому світі, який на початку історії майже позбавлений кольорів.

Акварельні пейзажі GRIS (скриншот із гри)

Гравець досліджує стародавні руїни, пустелі, ліси та підводні локації, поступово повертаючи їм барви. Під час подорожі сукня героїні набуває нових здібностей, які допомагають долати перешкоди та розв'язувати цікаві головоломки. У грі немає традиційних битв, а героїня не може загинути. Історію розповідають без звичних діалогів, передаючи емоції через музику, анімацію та зміни навколишнього середовища.

Мене захоплює те, як розробники використовують кольори для розповіді історії. Крихітна постать дівчини серед величезних акварельних пейзажів, напівпрозорі споруди та плавні переходи між відтінками нагадують ожилі ілюстрації. GRIS здається чудовим вибором для вечора, коли хочеться побути наодинці зі своїми думками та насолодитися красивою історією.

Viewfinder

Viewfinder - пригодницька головоломка 2023 року від студії Sad Owl Studios, у якій можна змінювати навколишню реальність за допомогою звичайних зображень. Гравець досліджує створене у віртуальному середовищі містечко та з'ясовує, над чим працювали його творці.

Сюрреалістичні локації Viewfinder (скриншот із гри)

Головна особливість цієї гри - можливість перетворювати двовимірні зображення на тривимірні простори. Наприклад, якщо на фотографії зображено міст, її можна розмістити перед собою та пройти ним.

Уявіть, що ви тримаєте в руках листівку з мальовничим пейзажем, а вже за мить можете прогулятися зображеним на ній місцем. Саме ця можливість найбільше мене вражає у цій грі. Цікаво також спостерігати, як в одному просторі поєднуються реалістичні фотографії, кольорові ілюстрації та навіть прості олівцеві малюнки.

Superliminal

Superliminal - головоломка від першої особи від студії Pillow Castle, яка вперше вийшла у 2019 році. За сюжетом головний герой стає учасником експериментальної програми терапії за допомогою сновидінь. Він опиняється всередині сну, з якого намагається знайти вихід.

Оптичні ілюзії у Superliminal (скриншот із гри)

Ігрові механіки цієї гри побудовані на оптичних ілюзіях та особливостях перспективи. Розміри предметів можна змінювати залежно від того, під яким кутом і на якій відстані їх розміщувати. Наприклад, маленьку шахову фігуру можна збільшити до розмірів меблів, а звичайний кубик перетворити на платформу. Деякі зображення, що спочатку здаються плоскими малюнками, за правильного ракурсу стають об'ємними предметами.

Ця гра, на мою думку, особливо вдало відтворює нелогічність сновидінь. Знайомі кімнати раптово змінюють свої розміри, двері ведуть у несподівані місця, а звичні предмети поводяться зовсім не так, як у реальному житті. Водночас підозріло порожні коридори та дивні приміщення створюють легке фонове відчуття тривоги, яке додає цій пригоді загадковості.

The Gardens Between

The Gardens Between - пригодницька головоломка 2018 року від австралійської студії The Voxel Agents. Головні герої - найкращі друзі Аріна та Френдт, які опиняються на фантастичних островах, наповнених предметами з їхнього дитинства. Кожна локація допомагає розкрити окремий епізод їхньої дружби.

Острови дитячих спогадів у The Gardens Between (скриншот із гри)

Замість звичного керування персонажами гравець у The Gardens Between контролює плин часу. Його можна перемотувати вперед і назад, змінюючи послідовність подій та знаходячи потрібні моменти для взаємодії з предметами. На островах трапляються величезні телевізори, іграшки та інші речі, які стають частиною головоломок. Історію розповідають без діалогів, а атмосферу доповнює особлива музика.

Особливо чарівною мені здається ідея перетворити дитячі спогади на окремі маленькі світи. Старі телевізори, іграшки та знайомі побутові предмети викликають приємне відчуття ностальгії. Споглядаючи ці острови, мимоволі хочеться пригадати власне дитинство та людей, з якими пов'язані його найтепліші моменти.

Manifold Garden

Manifold Garden - сюрреалістична головоломка 2019 року від William Chyr Studio. Гравець опиняється серед величезних геометричних споруд, натхненних роботами нідерландського художника Мауріца Корнеліса Ешера, відомого своїми зображеннями неможливої архітектури.

Нескінченна архітектура Manifold Garden (скриншот із гри)

У Manifold Garden можна змінювати напрямок гравітації, перетворюючи стіни та стелю на поверхні для пересування. Архітектурні конструкції нескінченно повторюються в різних напрямках, тому падіння з висоти не означає загибелі персонажа. Навпаки, воно може допомогти дістатися до потрібного місця.

Величезні сходи, симетричні споруди, незвичайне освітлення та мінімалістична графіка створюють дивне поєднання спокою і дезорієнтації. Мені здається, що навіть без головоломок у цьому світі можна було б довго блукати, розглядаючи архітектуру. Особливо цікаво, як після зміни напрямку гравітації та сама локація набуває зовсім іншого вигляду.