Стилістка Олена Шевченко пояснила, як підібрати светр із високим горлом, щоб він не обтяжував силует і пасував до особливостей фігури. Вона також поділилася простими прийомами, які допоможуть зробити образ візуально дорожчим.

Styler із посиланням на її пост в Instagram розповідає, на які деталі звернути увагу під час вибору та як правильно стилізувати таку річ.

Який светр вибрати, щоб не вкоротити шию

Головна помилка під час вибору светра - занадто масивне горло, яке щільно облягає шию або складається у кілька товстих шарів. Така деталь може візуально обтяжувати верхню частину фігури, створювати зайвий об'єм і робити шию коротшою.

Олена Шевченко радить звертати увагу на три основні характеристики:

один шар тканини . Краще обирати светри з горлом, яке не потрібно кілька разів підвертати. Якщо улюблена модель має подвійне горло, його можна загорнути всередину, щоб зробити силует акуратнішим.

. Краще обирати светри з горлом, яке не потрібно кілька разів підвертати. Якщо улюблена модель має подвійне горло, його можна загорнути всередину, щоб зробити силует акуратнішим. правильна висота . Вдалими варіантами будуть горловина до середини шиї або високе, але достатньо вільне горло.

. Вдалими варіантами будуть горловина до середини шиї або високе, але достатньо вільне горло. комфортна ширина. Між шиєю та високою горловиною має залишатися трохи простору. Стилістка радить орієнтуватися приблизно на два пальці. Водночас варіант до середини шиї може прилягати щільніше.

Важливо, щоб горло не перетискало шию, але й не було надто широким. Саме баланс між висотою та об'ємом допомагає зробити светр візуально акуратним.

Який светр підійде для короткої шиї

Якщо у вас коротка шия, широкі плечі, об'ємні грудна клітина або ви хочете візуально скоригувати зону підборіддя, до вибору високої горловини варто поставитися особливо уважно.

У таких випадках Олена Шевченко рекомендує два варіанти:

светр із блискавкою . Він дозволяє самостійно регулювати глибину вирізу та відкривати частину шиї. Завдяки цьому можна створити вертикальну лінію, яка візуально полегшує верх образу.

. Він дозволяє самостійно регулювати глибину вирізу та відкривати частину шиї. Завдяки цьому можна створити вертикальну лінію, яка візуально полегшує верх образу. светр із горлом до середини шиї. Така модель не закриває шию повністю та не створює надмірного об'єму біля обличчя.

Ці фасони допомагають зберегти тепло, але водночас не перевантажують силует.

Як стилізувати светр із високим горлом, якщо він уже є у шафі

Не варто відмовлятися від улюбленого светра лише тому, що він неідеально підходить за висотою горловини. Правильно підібрані зачіска та аксесуари можуть помітно змінити загальне враження від образу.

Стилістка радить звернути увагу на два прості прийоми:

зібрати волосся . Відкрита шия та вуха роблять образ візуально легшим, а обличчя - більш відкритим. Це особливо доречно, якщо светр має масивну горловину.

. Відкрита шия та вуха роблять образ візуально легшим, а обличчя - більш відкритим. Це особливо доречно, якщо светр має масивну горловину. додати довгий ланцюжок. Його можна носити поверх светра. Вертикальна лінія прикраси створює ефект V-подібного вирізу та візуально витягує силует.

Такі деталі не потребують додаткових витрат на новий одяг, але допомагають по-іншому стилізувати вже знайомі речі.

Об'єм светра: заправляти чи носити навипуск

Ще один важливий момент - щільність і крій виробу. Від цього залежить, як саме його краще поєднувати з іншими речами гардероба.

Об'ємний светр краще носити навипуск

Для таких моделей стилістка радить обирати вільний прямий крій, який не звужується донизу. Подовжені светри можна носити самостійно або поєднувати з футболкою, край якої трохи визирає з-під низу.

Не варто заправляти об'ємний светр у штани чи спідницю: зайва тканина може створювати непотрібний об'єм у зоні талії. Також такі моделі не завжди вдало поєднуються з піджаками, адже можуть збиратися складками під верхнім одягом.

Тонкий светр або гольф краще заправляти

На відміну від об'ємних моделей, тонкі светри добре працюють у багатошарових образах. Їх можна заправляти у штани, джинси чи спідниці, а також носити під піджак. Це універсальна основа для повсякденного, ділового та більш елегантного стилю.

Який светр має дешевий вигляд

Під час вибору нової моделі важливо оцінювати не лише колір і фасон, а й те, як виріб виглядає на фігурі. Особливу увагу варто приділити горловині: вона має зберігати форму, не збиратися у надмірні складки та не створювати враження зайвої масивності.

Також перед покупкою варто перевірити, чи комфортно светр сидить у плечах і чи не перетискає шию. Навіть модна модель може виглядати невдало, якщо її пропорції не відповідають особливостям фігури.

Головне правило - не гнатися за трендами, а правильно підібрати висоту горловини, об'єм і спосіб носіння. Тоді навіть звичайний светр із високим горлом може стати основою стильного та візуально дорогого образу без необхідності повністю оновлювати гардероб.