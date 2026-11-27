Стилистка Елена Шевченко объяснила, как подобрать свитер с высоким горлом, чтобы он не утяжелял силуэт и подходил под особенности фигуры. Она также поделилась простыми приемами, которые помогут сделать образ визуально более дорогим.
Styler со ссылкой на ее пост в Instagram рассказывает, на какие детали обратить внимание во время выбора и как правильно стилизовать такую вещь.
Какой свитер выбрать, чтобы не укоротить шею
Главная ошибка при выборе свитера - слишком массивное горло, которое плотно облегает шею или складывается в несколько толстых слоев. Такая деталь может визуально утяжелять верхнюю часть фигуры, создавать лишний объем и делать шею короче.
Елена Шевченко советует обращать внимание на три основных характеристики:
- один слой ткани. Лучше выбирать свитера с горлом, которое не нужно несколько раз подворачивать. Если любимая модель имеет двойное горло, его можно завернуть внутрь, чтобы сделать силуэт более аккуратным.
- правильная высота. Удачными вариантами будут горловина до середины шеи или высокое, но достаточно свободное горло.
- комфортная ширина. Между шеей и высокой горловиной должно оставаться немного пространства. Стилист советует ориентироваться примерно на два пальца. В то же время вариант до середины шеи может прилегать плотнее.
Важно, чтобы горло не пережимало шею, но и не было слишком широким. Именно баланс между высотой и объемом помогает сделать свитер визуально аккуратным.
Какой свитер подойдет для короткой шеи
Если у вас короткая шея, широкие плечи, объемная грудная клетка или вы хотите визуально скорректировать зону подбородка, к выбору высокой горловины следует отнестись особенно внимательно.
В таких случаях Елена Шевченко рекомендует два варианта:
- свитер с молнией. Он позволяет самостоятельно регулировать глубину выреза и открывать часть шеи. Благодаря этому можно создать вертикальную линию, визуально облегчающую верх образа.
- свитер с горлом до середины шеи. Такая модель не закрывает полностью шею и не создает чрезмерного объема возле лица.
Эти фасоны помогают сохранить тепло, но не перегружают силуэт.
Как стилизовать свитер с высоким горлом, если он уже есть в шкафу
Не следует отказываться от любимого свитера только потому, что он неидеально подходит по высоте горловины. Правильно подобранные прическа и аксессуары могут заметно изменить общее впечатление образа.
Стилист советует обратить внимание на два простых приема:
- собрать волосы. Открытая шея и уши делают образ визуально легче, а лицо - более открытым. Это особенно уместно, если свитер имеет массивную горловину.
- добавить длинную цепочку. Ее можно носить поверх свитера. Вертикальная линия украшения создает эффект V-образного выреза и визуально вытягивает силуэт.
Такие детали не нуждаются в дополнительных затратах на новую одежду, но помогают по-другому стилизовать уже знакомые вещи.
Объем свитера: заправлять или носить навыпуск
Еще один важный момент - плотность и крой изделия. От этого зависит, как именно его сочетать с другими вещами гардероба.
Объемный свитер лучше носить навыпуск
Для таких моделей стилист советует выбирать свободный прямой крой, который не сужается вниз. Удлиненные свитера можно носить самостоятельно или совмещать с футболкой, край которой немного выглядывает из-под низа.
Не стоит заправлять объемный свитер в брюки или юбку: лишняя ткань может создавать ненужный объем в зоне талии. Такие модели не всегда удачно сочетаются с пиджаками, ведь могут собираться складками под верхней одеждой.
Тонкий свитер или гольф лучше заправлять
В отличие от объемных моделей тонкие свитера хорошо работают в многослойных образах. Их можно заправлять в брюки, джинсы или юбки, а также носить под пиджак. Это универсальная основа для повседневного, делового и элегантного стиля.
Какой свитер выглядит дешево
При выборе новой модели важно оценивать не только цвет и фасон, но и как изделие выглядит на фигуре. Особое внимание следует уделить горловине: она должна сохранять форму, не собираться в чрезмерные складки и не создавать впечатления излишней массивности.
Также перед покупкой стоит проверить, комфортно ли свитер сидит в плечах и не пережимает ли шею. Даже модная модель может смотреться неудачно, если ее пропорции не соответствуют особенностям фигуры.
Главное правило - не гнаться за трендами, а правильно подобрать высоту горловины, объем и способ ношения. Тогда даже обычный свитер с высоким горлом может стать основой стильного и зрительно дорогого образа без необходимости полностью обновлять гардероб.