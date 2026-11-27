Украинская актриса Анна Саливанчук показала образ, в котором соединила экомех, черный комбинезон и элегантные сапоги. Контраст черного и белого, выразительные аксессуары и вечерний макияж сделали ее выход особенно заметным.

Styler со ссылкой на фото в ее Instagram рассказывает об этом подробнее.

Какой "лук" выбрала Саливанчук

Главная особенность образа актрисы - сочетание обтягивающего силуэта и объемной верхней одежды. Благодаря контрасту фактур наряд имеет выразительный вид, но не кажется перегруженным.

Черный комбинезон

Основой аутфита стал обтягивающий черный комбинезон из гладкой эластичной ткани. Модель имеет высокий воротник-стойку и длинную молнию спереди, которую актриса оставила частично расстегнутой.

Отдельного внимания заслуживают удлиненные рукава с вырезами для больших пальцев. Такие детали напоминают спортивную одежду и придают образу современного характера.

Объемная белая шуба

Главным акцентом стала пушистая белая шуба из искусственного меха длиной до середины бедра.

Модель имеет выразительную фактуру благодаря горизонтальным полосам меха, которые создают эффект многослойности и придают силуэту объему.

Именно белая шуба делает образ особенно эффектным: она контрастирует с черным комбинезоном и придает ему нотку роскоши.

Сапоги с острым носком

Завершают аутфит высокие черные кожаные сапоги-трубы с широким голенищем, заостренным носком и невысоким изящным каблуком.

Обувь актриса соединила с комбинезоном, заправив штанины внутрь сапог. Такой прием помогает визуально вытянуть силуэт и делает образ целостным.

Аксессуары и макияж

Анна Саливанчук не перегружала образ большим количеством украшений, но выбрала несколько внятных деталей.

На шее актрисы - тонкая серебристая цепочка с круглым кулоном-медальоном и темным камнем. В ушах - массивные серьги, а на пальце - заметное кольцо.

Особое внимание привлекает и бьюти-образ. Длинные темные волосы актриса уложила мягкими волнами с боковым пробором. В макияже сделала акцент на глазах с помощью растушеванных стрелок, а для губ выбрала нежный розовый блеск.

Анна Саливанчук (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)

Какой это стиль

В образе актрисы можно заметить сразу несколько модных направлений - эстетику Mob Wife и элементы Glam Athleisure.

Mob Wife - это тренд на роскошные и броские образы, которые ассоциируются с эстетикой "жены мафиози". Для него характерны объемные шубы, выразительные украшения, эффектная обувь и контрастные цветовые сочетания.

Именно эти элементы прослеживаются в образе Саливанчук: пушистая белая шуба, черный монохромный комплект и массивные серьги создают чувство уверенного вечернего гламура.

В то же время комбинезон с молнией и рукавами-митенками добавляет спортивных ноток. Это отсылает к эстетике Glam Athleisure, сочетающей комфорт спортивной одежды с более нарядными и выразительными деталями.

Такое сочетание позволяет получить необычный результат: спортивная база становится частью эффектного вечернего наряда.

Как повторить образ Саливанчук

Воспроизвести подобный аутфит можно без полного копирования гардероба актрисы. Главное - правильно соединить объемы, фактуры и аксессуары.

Выберите обжатое черное основание. Это может быть комбинезон на молнии из плотного трикотажа, дайвинга или микрофибры. Если найти соответствующую модель сложно, замените ее черным боди и легинсами с высокой посадкой.

Добавьте объемную шубу. Обратите внимание на модели из искусственного меха белого, молочного или кремового оттенка. Подойдет как укороченная шуба, так и модель средней длины свободного силуэта.

Подберите сапоги с широким голенищем. Черные сапоги-трубы с заостренным носком станут удачным завершением образа. Изящные каблуки придадут ему элегантности.

Не забывайте об украшениях. Тонкая цепочка с кулоном, массивные серьги и заметное кольцо помогут сделать аутфит более выразительным.

Сделайте вечернюю укладку. Мягкие волны, боковой пробор и макияж с выразительным акцентом на глазах помогут завершить стилизацию.