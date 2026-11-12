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Главная Тренды Как носить обычное осеннее пальто: стильный прием от Анны Саливанчук (фото)
Тренды 12 ноября 2026 · 19:18

Как носить обычное осеннее пальто: стильный прием от Анны Саливанчук (фото)

Базовая вещь может стать главной изюминкой образа, если добавить правильные цветные акценты
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Как носить обычное осеннее пальто: стильный прием от Анны Саливанчук (фото)

Анна Саливанчук (коллаж: Styler)

Украинская актриса Анна Саливанчук показала осенний образ, который легко повторить из вещей, что есть в базовом гардеробе. Ее "лук" доказывает: даже простое пальто может стать основой элегантного и актуального комплекта.

Styler со ссылкой на ее фото в Instagram более подробно рассказывает об этом образе.

Какой "лук" выбрала Саливанчук

Анна позирует в уютном трикотажном молочном костюме, который состоит из широких брюк-палаццо и свитера на молнии с акцентными рукавами с перьями.

Сверху актриса одела длинное пальто такого же оттенка, что и костюм, а поверх него накинула еще один свитер в цвете марсала или, как его еще называют, бургунди.

Светлая палитра придает образу изящества, а свободный крой обеспечивает комфорт и не ограничивает движений. В то же время ансамбль не выглядит слишком сдержанным благодаря деталям (перья, свитер поверх пальто).

Анна Саливанчук
Анна Саливанчук (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)

Также актриса уделила особое внимание аксессуарам.

Это, во-первых, сумка цвета марсала. Ее насыщенный оттенок перекликается с осенней палитрой природы и создает выразительный контраст с молочной одеждой.

Во-вторых, в тон к сумке актриса подобрала перчатки и ботильоны на каблуках с острым носком. Такой прием помогает объединить разные элементы гардероба в целостный ансамбль.

Завершают образ молочная шляпа, которая придает ему элегантности и делает стилизацию более интересной, а также очки в необычной оправе.

Анна Саливанчук
Саливанчук показала, с чем носить пальто (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)

Почему это удачный образ для холодной осени и зимы

Образ актрисы удачно сочетает эстетику и практичность. Длинное пальто защищает от прохладного ветра, свитер дополнительно согревает, а широкие брюки позволяют чувствовать себя комфортно в течение дня.

Молочный цвет освежает внешний вид даже в пасмурную погоду, а марсала придает глубину и осеннее настроение. К тому же, насыщенный винный оттенок легко вписывается в гардероб холодного сезона и хорошо сочетается с бежевым, кремовым, серым и коричневым.

Еще одно преимущество такого комплекта - возможность носить его как вместе, так и отдельно. Пальто можно сочетать с джинсами, свитер с юбкой или классическими брюками, а сумка и перчатки станут стильными акцентами для других повседневных образов.

Саливанчук показала пальто
Анна Саливанчук показала базовые вещи на осень (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)

Почему сочетание молочного и марсала выглядит дорого

Секрет такого образа - в удачном сочетании благородных оттенков и сдержанного силуэта. Молочный цвет придает ансамблю легкость и элегантность, а глубокий оттенок марсала создает выразительный акцент, делающий образ визуально дороже.

Важную роль играют и фактуры: объемное пальто, мягкий трикотаж и аксессуары с выразительной текстурой придают комплекту глубины. При этом цвета не конкурируют между собой, а гармонично дополняют друг друга. Именно такая продуманность деталей, качественные материалы и отсутствие чрезмерного декора создают эффект сдержанной роскоши.

Анна Саливанчук
Анна Саливанчук (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)

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