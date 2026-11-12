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Тренды 12 ноября 2026 · 16:36

Зарплата в резюме: сколько хотят зарабатывать украинцы разных возрастов

Оказалось, что опыт не всегда гарантирует более высокую зарплату, а возраст меняет приоритеты кандидатов
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Зарплата в резюме: сколько хотят зарабатывать украинцы разных возрастов

Женщина размещает резюме (коллаж: Styler)

После 35 лет зарплатные ожидания кандидатов почти не растут, а после 55 - снижаются. В то же время желаемый уровень дохода отличается в зависимости от профессии и региона.

Как рассказывает Styler, команда robota.ua проанализировала более 273 тысяч резюме на платформе, чтобы исследовать полную картину рынка труда и определить возрастную структуру активных соискателей и их зарплатные ожидания.

Почти половина активных кандидатов - в возрасте 35+

В robota.ua отмечают, что результаты исследования разрушают стереотипы о кандидатах, их возрасте и поведении на рынке труда. Несмотря на распространенное мнение, что основную часть соискателей составляет молодежь, данные свидетельствуют о другой картине.

Согласно выводам исследования, 44,3% активных кандидатов - люди в возрасте 35+. Доля специалистов в возрасте 45+ среди всех активных кандидатов составляет 22,8%. Итак, почти каждое четвертое резюме принадлежит человеку от 45 лет.

Как меняются зарплатные ожидания с возрастом

По данным платформы, самый большой скачок зарплатных ожиданий происходит в начале карьеры. Требования к размеру вознаграждения вырастают с 20 тысяч гривен в группе 16-24 лет до 30 тысяч гривен в группе 35-44 лет.

После 35 лет желаемый уровень дохода выходит на плато - перестает существенно расти, а с 55 лет даже начинает снижаться.

По выводам платформы, кандидаты этой возрастной группы больше за размер зарплаты ценят стабильность на рабочем месте, удобный график работы и удачное расположение офиса.

Зарплата украинцев
Кто ищет работу (фото: пресслужба robota.ua)

Как профессия и регион влияют на зарплатные ожидания

По мнению авторов исследования, стандартное представление о прямой зависимости между карьерным стажем и зарплатными ожиданиями не работает. Опыт не всегда конвертируется в высшие требования к окладу - это зависит от профессии.

Желаемый уровень дохода авторы исследования связывают с тем, предусматривает ли профессия возможность перейти на "более дорогую" роль и, соответственно, получать большее вознаграждение.

Например, у продавцов медианный уровень зарплатных ожиданий остается одинаковым во всех возрастных группах. По выводам команды robota.ua, здесь опыт в должности не влияет на требования по окладу.

В то же время, как отмечают в компании, продавцы часто переходят в смежные роли, где ситуация уже другая. По формулировке авторов исследования, у менеджеров по продажам разрыв между младшими кандидатами и опытными специалистами достигает 75%. Это самое большое расхождение в зарплатных ожиданиях среди всех проанализированных профессий.

Зарплатные ожидания украинцев
Зарплатные ожидания украинцев (фото: пресс-служба robota.ua)

Отдельно команда robota.ua выделяет зарплатную модель Киева: независимо от возраста зарплаты ожидания кандидатов в столице стабильно выше, чем в среднем по стране.

"В целом мы видим, что зарплатные ожидания кандидатов на рынке растут не по лестнице, а по холму - больший опыт далеко не всегда превращается в высшие требования относительно вознаграждения. Для практического использования работодателям нужна комбинация профессии, региона и этапа карьеры. Такое сочетание покажет реальную картину того, сколько стоит конкретный опыт в конкретной должности", - говорят в компании.

Как проводили исследования

Команда платформы проанализировала более 273 тысяч активных резюме кандидатов, которые за последние три месяца обновляли анкеты, просматривали объявления или отзывались на вакансии.

Выводы основываются на таблице распределения по возрасту, регионам и профессиям.

Зарплатные ожидания украинцев по регионам
Зарплатные ожидания украинцев по регионам (фото: пресс-служба robota.ua)

Раньше мы рассказывали, где работают украинки, зарабатывающие более 60 тысяч в месяц.

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