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Главная Гороскопы Эти знаки Зодиака простят даже измену: Весы и Тельцы готовы дать партнеру еще один шанс
Гороскопы 12 ноября 2026 · 12:01

Эти знаки Зодиака простят даже измену: Весы и Тельцы готовы дать партнеру еще один шанс

Они могут найти оправдание даже тому, кто причинил им наибольшую боль
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Эти знаки Зодиака простят даже измену: Весы и Тельцы готовы дать партнеру еще один шанс

Женщина думает, простить ли измену любимого (коллаж: Styler)

Не все воспринимают неверность как окончательный конец отношений: для кого-то чувства оказываются сильнее обиды. Астрологи составили рейтинг знаков Зодиака за готовностью простить партнеру измену и начать все сначала.

Styler рассказывает, кто из представителей зодиакального круга возглавляет его.

12 место - Овен

Овны не из тех, кто будет молча терпеть неверность. Их гордость и прямолинейность не позволяют закрывать глаза на измену, поэтому даже сильные чувства редко заставляют их возвращаться к человеку, который причинил боль.

11 место - Скорпион

Для Скорпионов измена - это не просто ошибка, а серьезное нарушение доверия. Они могут выслушать слова прощения, но забыть о пережитом им чрезвычайно сложно, ведь подозрение и обида будут еще долго напоминать о себе.

10 место - Водолей

Водолеи не любят эмоциональных манипуляций и не собираются держаться за отношения любой ценой. Узнав об измене, они могут быстро отстраниться от партнера и решить, что лучше начать все сначала, чем жить с постоянным недоверием.

9 место - Лев

Львы могут очень сильно любить, но еще больше ценят уважение к себе. Измена больно бьет по их самолюбию, поэтому даже если они согласятся на примирение, вернуть былое отношение к партнеру будет непросто.

8 место - Стрелец

Стрельцы не склонны зацикливаться на прошлом и могут попытаться воспринять предательство как неприятный эпизод. Однако они не будут терпеть постоянной лжи, а если партнер злоупотребляет их доверием, пойдут искать счастье в другом месте.

7 место - Дева

Девы не принимают решений на эмоциях, поэтому после предательства будут долго анализировать ситуацию. Они могут дать партнеру шанс, если увидят раскаяние, но контролировать каждый его шаг и вспоминать о прошлом могут еще очень долго.

6 место - Рак

Раки очень привязываются к людям, с которыми строят общий быт и будущее. Поэтому им бывает трудно отказаться от отношений даже после предательства, особенно если они верят, что партнер действительно изменился.

5 место - Козерог

Козероги не любят разрушать то, что создавали годы, поэтому иногда готовы попробовать начать все сначала. Они могут простить неверность ради общих планов и семьи, но второй раз такой ошибки партнеру уже не подарят.

4 место - Рыбы

Рыбы склонны идеализировать любимого человека и видеть в нем больше хорошего, чем плохого. Даже после предательства они могут искать объяснения чужому поступку, надеяться на изменения и долго не решаться поставить точку.

3 место - Телец

Тельцы очень ценят стабильность и не готовы легко отказываться от отношений, в которые вложили душу. Даже после предательства они могут дать партнеру еще один шанс, ведь верят, что люди способны осознавать ошибки и меняться. Однако повторную неверность Телец вряд ли простит.

2 место - Весы

Весы стремятся к гармонии и часто стараются сохранить отношения даже тогда, когда для этого приходится уступать собственным интересам. Они могут оправдывать неверного партнера, искать причины его поведения и убеждать себя в том, что все еще можно вернуть, как было раньше.

1 место - Близнецы

Близнецы могут удивить своей способностью прощать, что другие считают неприемлемым. Они нередко пытаются посмотреть на ситуацию с разных сторон, убеждают себя, что одна ошибка не перечеркивает всех счастливых моментов и дает партнеру еще один шанс. А иногда и не один.

Ранее Styler рассказывал Таро-Гороскоп на 12 ноября для всех знаков Зодиака.

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