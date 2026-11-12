Watch Dogs 2, Saints Row и A Way Out: кооперативные игры в стиле GTA

Не все криминальные игры нужно проходить в одиночку. В некоторых можно вместе с друзьями погрузиться в особую атмосферу, исследовать крупные города, бежать от полиции, планировать ограбление и выполнять общие задачи.

Редактор Styler Юлия Люшнева собрала пять атмосферных игр для тех, кому нравятся приключения в стиле GTA, но хочется разделить их с кем-то еще.

Watch Dogs 2

События Watch Dogs 2 разворачиваются в солнечном Сан-Франциско, где небоскребы соседствуют с красочными кварталами, пальмами и живописными побережьями.

Скриншот из игры Watch Dogs 2

Главный герой Маркус Голловей присоединяется к хакерской группировке DedSec. Вместо обычных ограблений он может взламывать камеры наблюдения, управлять устройствами и использовать технологии против противников. В кооперативе два друга могут выполнять совместные миссии, а режим вечеринки позволяет компании до четырех игроков исследовать город и участвовать в отдельных активностях.

Меня больше всего привлекает то, что Сан-Франциско здесь не просто декорация криминальных приключений. Город хочется исследовать даже без конкретной цели, а возможность использовать хакерские уловки вместе с другом делает игру интересной альтернативой обычным перестрелкам.

Ghost Recon Wildlands

События Ghost Recon Wildlands разворачиваются в Боливии, где заснеженные горы, тропические леса и пустынные дороги создают огромный открытый мир.

Скриншот из игры Ghost Recon Wildlands

Игроки берут на себя роли бойцов спецподразделения, противостоящих наркокартелю Santa Blanca. До четырех друзей могут проходить сюжетную кампанию, планировать операции, передвигаться автомобилями и вертолетами или незаметно проникать на вражеские базы.

Меня привлекает контраст между живописными видами и опасными задачами. Особо интересно, что одна и та же операция может превратиться в тихое проникновение или хаотическую погоню, если команда решит действовать совсем иначе.

Saints Row

Вымышленный город Санто-Илесо объединяет современные кварталы, пустынные виды, яркие автомобили и неоновые вывески.

Скриншот из игры Saints Row

Игрок возглавляет молодую криминальную группировку Saints, которая стремится оказать влияние в городе. Придется противостоять конкурентам, участвовать в перестрелках, автомобильных погонях и развивать свою криминальную империю. Основную кампанию можно проходить вдвоем, а между задачами - свободно исследовать открытый мир.

Именно Saints Row я бы советовала тем, кто любит в GTA не столько серьезные криминальные истории, сколько свободу действий. Здесь можно отвлечься от основного сюжета ради автомобильных приключений, а затем вернуться к развитию собственной группировки. И все это - вместе с другом.

Crime Boss: Rockay City

Crime Boss: Rockay City воспроизводит атмосферу криминальных боевиков 1990-х годов. Пальмы, ночные улицы, яркие вывески и перестрелки создают образ города, в котором преступные группировки борются за влияние.

Скриншот из игры Crime Boss: Rockay City

Основной акцент сделан на ограблениях. Команда может проникать в здания, похищать ценности и пытаться избежать столкновения с полицией. До четырех друзей могут выполнять совместные операции, распределять задачи и выбирать между скрытыми действиями и открытыми перестрелками.

Меня здесь заинтересовало то, насколько тщательно спланированное ограбление может выйти из-под контроля. Вместо того чтобы просто соперничать в количестве проигравших противников, приходится учитывать действия напарников, ведь одна неосторожность может сорвать всю операцию.

A Way Out

A Way Out напоминает криминальный фильм, в котором два игрока самостоятельно руководят развитием происшествия.

Скриншот из игры A Way Out

Лео и Винсент знакомятся за решеткой и решают организовать побег. Им придется действовать сообща, отвлекать охранников, преодолевать препятствия и принимать решения. Игра рассчитана исключительно на двоих, а разделенный экран позволяет одновременно следить за обоими героями. Проходить ее можно локально или онлайн.

Из всей подборки именно A Way Out кажется мне самой интересной для совместного сюжетного прохождения. Здесь друг - не просто напарник, помогающий бороться с противниками. От его действий зависит, как вы справитесь со следующим препятствием, а сама история построена вокруг необходимости доверять друг другу.