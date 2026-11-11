Китайский гороскоп от астролога Споллен: что изменится для 4 знаков с 12 ноября

Астролог Мики Споллен рассказала, для кого из представителей китайского гороскопа середина ноября станет более благоприятной. По ее прогнозу, некоторых ждет больше внутреннего равновесия, уверенности и меньше поводов для волнения.

Тигр

Годы рождения: 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Для Тигров наступает время внутреннего равновесия и уверенности в своих силах. После 12 ноября им будет легче общаться с окружающими, не переживать из-за чужого мнения и не анализировать каждое слово. Представители знака смогут больше доверять себе и спокойнее реагировать на обстоятельства, которые ранее вызывали волнение. Это даст больше сил для новых возможностей.

Лошадь

Годы рождения: 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Лошадям стоит немного замедлиться и почувствовать почву под ногами. После напряженного периода появится возможность выполнять дела без спешки и постоянного переключения между задачами. Особенно благоприятным станет решение повседневных вопросов: то, что раньше требовало немало усилий, может казаться гораздо легче. Главное - не пытаться успеть все и сразу.

Собака

Годы рождения: 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Для Собак этот период может стать временем спокойных решений и меньшего количества поводов для волнения. Представителям знака не придется постоянно искать советы со стороны или прокручивать в голове все возможные сценарии. Они будут лучше чувствовать, как действовать в той или иной ситуации, и смогут полагаться на собственную интуицию. Уверенность в себе поможет избежать лишнего стресса.

Свинья

Годы рождения: 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Для Свиней 12 ноября может стать одним из самых гармоничных дней этого периода. В китайской астрологии этот знак считается тайным союзником Тигра, потому его энергия считается особенно благоприятной для представителей Свиньи. Этот день усилит чувство стабильности, поможет восстановить душевное спокойствие и настроиться на положительные изменения. Это удачное время, чтобы отдохнуть от лишних переживаний и уделить внимание себе.