UA / RU
rbc.ua
Последние новости
20:09 Гороскопы
Китайский гороскоп от астролога Споллен: что изменится для 4 знаков с 12 ноября
19:44 Полезное
Гортензии, сирень и лаванда: какие растения нельзя обрезать перед морозами
19:18 Тренды
Музыка из GTA: Vice City: хиты, возвращающие в город неоновых огней и пальм
18:51 Вкусно
Сочные каннеллони с фаршем в сливочном соусе: рецепт домашнего ужина (фото)
18:17 Люди
Лозовицкая из "Холостяка" призналась, как рассказала мужу о беременности и почему имя ребенку выбирали с ChatGPT
17:48 Полезное
Что означают эко, био и органик на продуктах: объяснение по стандартам ЕС
17:25 Люди
Хореограф Илона Гвоздева упрекнула президента Зеленского из-за наград деятелям культуры: "Все еще жду"
16:53 Холостяк
Кто победит в "Холостяке" с Кравцовым: Мария Захватова назвала идеальных кандидаток
16:19 Люди
Экс-судья "МастерШеф" Ольга Мартыновская привезла Украине первое место с международного конкурса кулинаров
15:58 Тренды
Как носить узкие штаны: стилистка Елена Шевченко показала удачные сочетания для скинни, прямых моделей и лосин
Все новости
Главная Гороскопы Китайский гороскоп от астролога Споллен: что изменится для 4 знаков с 12 ноября
Гороскопы 11 ноября 2026 · 20:09

Китайский гороскоп от астролога Споллен: что изменится для 4 знаков с 12 ноября

То, что раньше требовало спешки и лишних усилий, начнет даваться намного легче
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Китайский гороскоп от астролога Споллен: что изменится для 4 знаков с 12 ноября

Девушка ждет риятные новости (коллаж: Styler)

Астролог Мики Споллен рассказала, для кого из представителей китайского гороскопа середина ноября станет более благоприятной. По ее прогнозу, некоторых ждет больше внутреннего равновесия, уверенности и меньше поводов для волнения.

Styler со ссылкой на Your Tango рассказывает, кому именно улыбнется удача.

Тигр

Годы рождения: 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Для Тигров наступает время внутреннего равновесия и уверенности в своих силах. После 12 ноября им будет легче общаться с окружающими, не переживать из-за чужого мнения и не анализировать каждое слово. Представители знака смогут больше доверять себе и спокойнее реагировать на обстоятельства, которые ранее вызывали волнение. Это даст больше сил для новых возможностей.

Лошадь

Годы рождения: 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Лошадям стоит немного замедлиться и почувствовать почву под ногами. После напряженного периода появится возможность выполнять дела без спешки и постоянного переключения между задачами. Особенно благоприятным станет решение повседневных вопросов: то, что раньше требовало немало усилий, может казаться гораздо легче. Главное - не пытаться успеть все и сразу.

Собака

Годы рождения: 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Для Собак этот период может стать временем спокойных решений и меньшего количества поводов для волнения. Представителям знака не придется постоянно искать советы со стороны или прокручивать в голове все возможные сценарии. Они будут лучше чувствовать, как действовать в той или иной ситуации, и смогут полагаться на собственную интуицию. Уверенность в себе поможет избежать лишнего стресса.

Свинья

Годы рождения: 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Для Свиней 12 ноября может стать одним из самых гармоничных дней этого периода. В китайской астрологии этот знак считается тайным союзником Тигра, потому его энергия считается особенно благоприятной для представителей Свиньи. Этот день усилит чувство стабильности, поможет восстановить душевное спокойствие и настроиться на положительные изменения. Это удачное время, чтобы отдохнуть от лишних переживаний и уделить внимание себе.

Раньше мы рассказывали, какие знаки Зодиака чаще всего играют на чужих чувствах.

Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями
FB TG X VB
ТОП Мария Захватова о "Холостяке", ссорах вне камер, Горняк и Кравцове: "Было очень некрасиво" Холостяк Мария Захватова о "Холостяке", ссорах вне камер, Горняк и Кравцове: "Было очень некрасиво"
Какие знаки Зодиака чаще всего играют на чужих чувствах: в топе Рыбы и Раки
Какие знаки Зодиака чаще всего играют на чужих чувствах: в топе Рыбы и Раки Гороскопы
Телеведущая Натали Солоник попала в серьезное ДТП: первые фото из больницы
Телеведущая Натали Солоник попала в серьезное ДТП: первые фото из больницы Люди
Больше интересного
Кто победит в "Холостяке" с Кравцовым: Мария Захватова назвала идеальных кандидаток Кто победит в "Холостяке" с Кравцовым: Мария Захватова назвала идеальных кандидаток Катерина Собкова · 11 ноября 2026, 16:53
Бойлер плохо греет воду: основные причины и способы устранения проблемы Бойлер плохо греет воду: основные причины и способы устранения проблемы Юлія Люшньова · 11 ноября 2026, 15:22
Ирина Федишин потеряла дочь: ее муж заявил о семи нарушениях в работе медиков Ирина Федишин потеряла дочь: ее муж заявил о семи нарушениях в работе медиков Юлія Люшньова · 11 ноября 2026, 13:31
Гортензии, сирень и лаванда: какие растения нельзя обрезать перед морозами Гортензии, сирень и лаванда: какие растения нельзя обрезать перед морозами Остапова Анастасія · 11 ноября 2026, 19:44