Хореограф Илона Гвоздева упрекнула президента Зеленского из-за наград деятелям культуры: "Все еще жду"

Украинская хореограф Илона Гвоздева публично обратилась к президенту Владимиру Зеленскому после награждения деятелей культуры. Артистка поинтересовалась, почему до сих пор не получила звание заслуженной артистки Украины, документы на которое, по ее словам, находятся в архивах уже пять лет.

Styler со ссылкой на Instagram Stories знаменитости расскажет об этом подробнее.

Документы на звание заслуженной артистки

Гвоздева отреагировала на празднование президента Владимира Зеленского в адрес представителей украинской культуры и искусства. В своей публикации она иронически поздравила главу государства с очередным награждением деятелей культуры, а затем напомнила о собственном ожидании.

"Так радуюсь, господин Президент, когда вы в очередной раз поздравляете работников культуры и искусства и раздаете им награды и ордена! Может, и меня наконец поздравите, потому что мои документы на заслуженного артиста пятый год подряд лежат где-то там в архивах, и все никак я того не заслуживаю!" - написала хореограф.

Что Гвоздева написала в "сториз" (скриншот)

Артистка напомнила о наградах от ВСУ

На этом обращение Илоны не завершилось. Она также пояснила, что в документах и наградах может фигурировать ее другая фамилия, поэтому особо подчеркнула: Гвоздева и Хомякчук - один и тот же человек.

Артистка добавила, что имеет немало наград от украинских военных, однако до сих пор не получила президентской награды.

"Если что, Гвоздева - это Хомякчук! Это один и тот же человек! Который имеет множество наград от ВСУ и ни одной от вас! Да, я все еще жду", - добавила она.

Гвоздева показала свои награды (скриншот)

Что предшествовало

Поводом для обращения Гвоздевой могло стать и награждение украинской певицы, телеведущей и волонтерки Даши Астафьевой. 9 ноября президент Владимир Зеленский подписал указ, которым отметил ее орденом княгини Ольги III степени.

В указе отмечено, что награду Астафьева получила за весомый личный вклад в развитие украинской культуры и искусства, творческие достижения и высокое профессиональное мастерство.

Также в документе указаны ее волонтерская деятельность, работа певицы, телеведущей и основательницы книжного приложения UnderBook.