Хореографиня Ілона Гвоздьова дорікнула президенту Зеленському через нагороди діячам культури: "Все ще чекаю"

Українська хореографиня Ілона Гвоздьова публічно звернулася до президента Володимира Зеленського після нагородження діячів культури. Артистка поцікавилася, чому досі не отримала звання заслуженої артистки України, документи на яке, за її словами, перебувають в архівах уже п'ять років.

Styler з посиланням на Instagram Stories знаменитості розповість про це детальніше.

Документи на звання заслуженої артистки

Гвоздьова відреагувала на відзначення президента Володимира Зеленського на адресу представників української культури та мистецтва. У своїй публікації вона іронічно привітала главу держави з черговим нагородженням діячів культури, а потім нагадала про власне очікування.

"Так тішуся, пане Президенте, коли ви вкотре вітаєте працівників культури і мистецтва та роздаєте їм нагороди й ордени! Може, і мене нарешті якось привітаєте, бо мої документи на заслуженого артиста п'ятий рік поспіль лежать десь там в архівах, і все ніяк я того не заслуговую!" - написала хореографиня.

Що Гвоздьова написала у "сторіз" (скриншот)

Артистка нагадала про відзнаки від ЗСУ

На цьому звернення Ілони не завершилося. Вона також пояснила, що в документах і нагородах може фігурувати її інше прізвище, тому окремо наголосила: Гвоздьова та Хом'ячук - одна й та сама людина.

Артистка додала, що має чимало відзнак від українських військових, однак досі не отримала президентської нагороди.

"Якщо що, Гвоздьова - то є Хом'ячук! Це одна й та сама людина! Яка має безліч нагород від ЗСУ і жодної від вас! Та я все ще чекаю", - додала вона.

Гвоздьова показала свої нагороди (скриншот)

Що передувало

Приводом для звернення Гвоздьової могло стати й нагородження української співачки, телеведучої та волонтерки Даші Астаф'євої. 9 листопада президент Володимир Зеленський підписав указ, яким відзначив її орденом княгині Ольги III ступеня.

В указі зазначено, що нагороду Астаф'єва отримала за вагомий особистий внесок у розвиток української культури й мистецтва, творчі здобутки та високу професійну майстерність.

Також у документі вказані її волонтерська діяльність, робота співачки, телеведучої та засновниці книжкового застосунку UnderBook.