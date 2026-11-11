UA / RU
rbc.ua
Останні новини
08:22 Корисне
Каланхое не цвіте в листопаді: помилки догляду та методи стимуляції восени
07:46 Корисне
Заблокували банківську картку в Польщі: що робити українцям і як повернути доступ до рахунку
07:03 Тренди
Де зараз актори серіалу "Район Беверлі-Гіллз": як склалися долі Джейсона Прістлі, Дженні Гарт та інших зірок
06:19 Корисне
Допомога малозабезпеченим сім'ям у 2026 році: хто може отримати гроші та які доходи враховують
05:57 Гороскопи
Таро-гороскоп на 11 листопада: що варто зробити Дівам, Скорпіонам та іншим знакам Зодіаку
20:04 Гороскопи
Скорпіон, Терези та Лев: цим знакам Зодіаку астролог Хейл прогнозує успіх до кінця тижня
19:50 Тренди
"Пшонка-стайл" відпочиває! Хто такий Владислав Соколов і чому від його фото нудить увесь Threads
19:41 Смачно
Домашній торт "Зебра" з шоколадною глазур'ю: покроковий рецепт (фото)
19:11 Тренди
Сі-Джей із GTA: San Andreas: хто подарував голос Карлу Джонсону і чим відомий Young Maylay
18:42 Люди
Спільні вечері та кулінарні конфлікти: Маріанна Буданова розкрила секрети сімейного життя з чоловіком
Всі новини
Головна Корисне Каланхое не цвіте в листопаді: помилки догляду та методи стимуляції восени
Корисне 11 листопада 2026 · 08:22

Каланхое не цвіте в листопаді: помилки догляду та методи стимуляції восени

Що заважає рослині зацвісти та які умови допоможуть підготувати її до зимового цвітіння
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Каланхое не цвіте в листопаді: помилки догляду та методи стимуляції восени

Жінка доглядає за каланхое (колаж: Styler)

Каланхое може залишатися зеленим і здоровим, але так і не випускати квіткових бутонів. Навіть регулярний полив і підживлення не завжди допомагають рослині зацвісти.

Styler розповідає, що заважає каланхое формувати бутони та як правильно доглядати за ним у листопаді.

Коли каланхое має зацвісти

Каланхое Блоссфельда належить до рослин короткого дня.

Як пояснюють в Університеті штату Айова, рослина потребує приблизно шести тижнів, протягом яких темрява має тривати 14 годин на добу.

Підготовка до цвітіння може розпочатися вже в жовтні, але самі квіти з'являються пізніше. Тому відсутність розкритих квітів у листопаді ще не означає, що рослина потребує лікування.

Чому каланхое не утворює бутонів

Головна умова цвітіння - достатньо тривалий період безперервної темряви. Водночас на розвиток рослини впливають температура, денне освітлення та полив.

Недостатня тривалість темряви. Каланхое потребує щонайменше 14 годин темряви щодоби протягом приблизно шести тижнів. Навіть світло від кімнатної лампи ввечері може порушувати необхідний режим.

Невідповідна температура. Найкращі умови для формування бутонів - приблизно 21 градус удень та 16 градусів уночі. Надмірне тепло може затримувати розвиток квітів.

Про важливість тривалих ночей і температурного режиму йдеться в матеріалі Університету Іллінойсу.

Брак денного світла. Каланхое потребує яскравого освітлення вдень. У затіненому місці пагони можуть витягуватися, а рослина слабшати.

Надмірний полив. Постійно вологий ґрунт підвищує ризик загнивання коренів. Через це стан рослини погіршується, навіть якщо листя спочатку залишається зеленим.

Фахівці Університету штату Північна Кароліна рекомендують використовувати добре дренований субстрат і давати йому просихати між поливами.

Що зробити в листопаді для появи бутонів

Якщо каланхое здорове, але не цвіте, насамперед варто налагодити режим освітлення.

  • Забезпечте 14 годин темряви. Щовечора, наприклад, з 18:00 до 08:00, переносіть горщик у темне приміщення. Повторюйте процедуру приблизно шість тижнів.
  • Подбайте про світло вдень. Уранці повертайте рослину на добре освітлене підвіконня. Восени особливо важливо, щоб каланхое не стояло в глибокій тіні.
  • Уникайте перегрівання. Не розміщуйте горщик біля гарячих батарей. Водночас захищайте його від холодних протягів.
  • Поливайте помірно. Дочекайтеся підсихання ґрунту перед наступним поливом. Не залишайте воду в піддоні.
  • Не поспішайте з обрізуванням. Формувати кущ краще після завершення цвітіння, щоб не видалити пагони, на яких можуть з'явитися бутони.

У Нью-Йоркському ботанічному саду пояснюють, що каланхое можна стимулювати до повторного цвітіння, штучно скорочуючи тривалість світлового дня.

Важливо, щоб у період затемнення на рослину не потрапляло навіть штучне освітлення.

Коли з'являться перші квіти

Приблизно шість тижнів довгих ночей потрібні для формування бутонів, але до розкриття квітів минає додатковий час.

Якщо рослина отримує необхідний світловий режим із початку жовтня, цвітіння може розпочатися приблизно в січні. Якщо ж почати затемнення в листопаді, появу квітів варто очікувати пізніше.

Збільшувати кількість добрив заради швидшого цвітіння не потрібно. Значно важливіше забезпечити правильний режим освітлення та не допускати перезволоження ґрунту.

Раніше ми розповідали, що робити, якщо кислиця засохла в листопаді.

Сподобалась стаття? Поділіться нею з друзями
FB TG X VB
ТОП Марія Захватова про "Холостяк", сварки поза камерами, Горняк і Кравцова: "Було дуже негарно" Холостяк Марія Захватова про "Холостяк", сварки поза камерами, Горняк і Кравцова: "Було дуже негарно"
Чи безпечно залишати смартфон на зарядці на всю ніч: пояснення експертів
Чи безпечно залишати смартфон на зарядці на всю ніч: пояснення експертів Корисне
Зірка українських серіалів став військовим ЗСУ: що відомо про мобілізацію Єгора Козлова
Зірка українських серіалів став військовим ЗСУ: що відомо про мобілізацію Єгора Козлова Люди
Більше цікавого
Ідеальний домашній хліб у рукаві за 60 хвилин: Styler перевірив, чи справді цей трендовий рецепт працює (фото) Ідеальний домашній хліб у рукаві за 60 хвилин: Styler перевірив, чи справді цей трендовий рецепт працює (фото) Наталя Крижанівська · 10 листопада 2026, 14:26
Даша Астаф'єва отримала орден княгині Ольги від Зеленського: як відреагувала співачка (відео) Даша Астаф'єва отримала орден княгині Ольги від Зеленського: як відреагувала співачка (відео) Наталя Крижанівська · 10 листопада 2026, 12:42
Шоколадний омлет із карамелізованими яблуками: швидкий рецепт за 15 хвилин (фото) Шоколадний омлет із карамелізованими яблуками: швидкий рецепт за 15 хвилин (фото) Юлія Люшньова · 10 листопада 2026, 13:03
Заблокували банківську картку в Польщі: що робити українцям і як повернути доступ до рахунку Заблокували банківську картку в Польщі: що робити українцям і як повернути доступ до рахунку Остапова Анастасія · 11 листопада 2026, 07:46