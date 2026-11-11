Де зараз актори серіалу "Район Беверлі-Гіллз": як склалися долі Джейсона Прістлі, Дженні Гарт та інших зірок

Після фіналу серіалу минуло понад 25 років, але його зірки досі з'являються на екранах і потрапляють у заголовки новин. Деякі з них пережили гучні розлучення, кардинально змінили кар'єру, а інші вже ніколи не повернуться до своїх ролей.

Джейсон Прістлі

Для багатьох глядачів Джейсон Прістлі назавжди залишиться правильним хлопцем Брендоном Волшем, який разом із сестрою Брендою переїхав до Беверлі-Гіллз і став частиною нової компанії друзів. Проте сам актор давно вийшов за межі цього образу.

Ще під час роботи над серіалом Прістлі почав цікавитися режисурою. Згодом він знімав епізоди не лише "Район Беверлі Гіллз", а й інших телевізійних проектів. Серед його помітних робіт після молодіжної драми - канадські серіали "Call Me Fitz" і "Private Eyes", де він також зіграв одну з головних ролей.

Джейсон Прістлі у серіалі "Район Беверлі Гіллз" (скриншот)

У 2024 році актор приєднався до детективного серіалу "Темні конячки", який виходив до 2026-го року. А вже восени 2026 року глядачі побачили його в продовженні знайомої історії: Прістлі повернувся до ролі детектива Метта Шейда у "Private Eyes West Coast".

Джейсон Прістлі у серіалі "Темні конячки" (скриншот)

Є в його біографії й особливо зворушлива робота. У 2025 році він став виконавчим продюсером документального фільму "I Am Luke Perry", присвяченого пам'яті Люка Перрі, з яким дружив ще з часів зйомок "Район Беверлі Гіллз".

В особистому житті Прістлі також знайшов стабільність. Із 2005 року він одружений із Наомі Лоуд, разом вони виховують двох дітей.

Джейсон Прістлі у серіалі "BH90210" (скриншот)

Дженні Гарт

Келлі Тейлор була однією з найскладніших героїнь серіалу. За образом популярної школярки ховалися непрості сімейні обставини, проблеми у стосунках і постійні випробування. Дженні Гарт, яка втілила цей образ, після завершення проєкту також пережила чимало змін.

Дженні Гарт у серіалі "Район Беверлі Гіллз" (скриншот)

Акторка не зникла з телебачення. Вона знімалася в комедійному серіалі "What I Like About You" разом з Амандою Байнс, брала участь у "Танцях із зірками", а пізніше повернулася до ролі Келлі в новій версії "90210". У 2019 році Гарт знову зустрілася з колишніми колегами на майданчику серіалу "BH90210".

Дженні Гарт у серіалі "BH90210" (скриншот)

Особливе місце в її житті посідає дружба з Торі Спеллінг. У 2020 році вони запустили подкаст "90210MG", у якому переглядали старі епізоди та розкривали закулісні історії. Згодом Гарт розвинула власний проєкт "I Choose Me", присвячений особистим змінам і пошуку нового сенсу в дорослому віці.

У 2026 році акторка випустила мемуари "I Choose Me: Chasing Joy, Finding Purpose & Embracing Reinvention", а також супровідну книжку "Choosing Me Every Day".

Є новини й з особистого життя: у січні 2025 року вона та її чоловік Дейв Абрамс оголосили, що відмовилися від розлучення. Пара, яка одружилася у 2015 році, змогла зберегти стосунки після періоду розлуки.

Торі Спеллінг

Донна Мартін спочатку була другорядною героїнею, але поступово стала однією з центральних персонажок "Район Беверлі Гіллз". Її зіграла Торі Спеллінг - донька відомого телевізійного продюсера Аарона Спеллінга, який і створив серіал.

Торі Спеллінг у серіалі "Район Беверлі Гіллз" (скриншот)

Після завершення проєкту акторка спробувала себе в різних форматах. Вона знімалася в комедіях і телефільмах, брала участь у реаліті-шоу про власну родину та неодноразово розповідала про життя за межами знімального майданчика.

У 2019 році Спеллінг повернулася до ролі Донни в "BH90210". Пізніше вона разом із Дженні Гарт вела подкаст про оригінальний серіал, але в середині 2026 року залишила спільний проєкт. Натомість акторка розвивала власний подкаст "misSPELLING", у якому обговорює особисті історії та події зі свого життя.

Торі Спеллінг та Дженні Гарт у серіалі "BH90210" (скриншот)

Однак найцікавіша новина про Спеллінг з'явилася в листопаді 2026 року. Вона знову об'єдналася з Браяном Остіном Гріном, який зіграв Девіда Сілвера. Разом вони завершили зйомки трилерного мікросеріалу для платформи VertTV. До акторського складу також приєдналася Керол Поттер, відома за роллю Сінді Волш - мами Бренди та Брендона.

Торі Спеллінг та Браян Остін Грін (фото: instagram.com/torispelling)

Браян Остін Грін

На початку серіалу Девід Сілвер був дещо незграбним хлопцем, який мріяв про музичну кар'єру та намагався стати частиною популярної компанії. Згодом його персонаж перетворився на одного з головних героїв, а роман із Донною став однією з найтриваліших сюжетних ліній шоу.

Браян Остін Грін у серіалі "BH90210" (скриншот)

Після завершення "Район Беверлі Гіллз" Браян Остін Грін неодноразово з'являвся на телебаченні. Глядачі могли бачити його у "Відчайдушних домогосподарках", "Термінаторі: Хроніки Сари Коннор", "The Conners" і "That '90s Show". Також він брав участь у 30-му сезоні "Танців із зірками".

Браян Остін Грін та Марсія Кросс у серіалі "Відчайдушні домогосподарки" (скриншот)

До слова, раніше Styler розповідав, як змінились актори серіалу "Відчайдушні домогосподарки" .

У 2026 році актор знову опинився в центрі уваги. У серпні він розповів про проблеми зі здоров'ям, які тривалий час заважали йому повноцінно працювати. За словами Гріна, він переживав симптоми, схожі на наслідки інсульту, а на відновлення знадобилося близько п'яти років.

Також, актор знову зустрівся з Торі Спеллінг на знімальному майданчику. Їхня спільна робота стала особливо цікавою для шанувальників, адже екранна романтика Донни та Девіда мала продовження і в реальному житті: актори раніше розповідали про роман, який у них був на початку зйомок.

Нині Грін перебуває у стосунках із танцівницею Шарною Берджесс, з якою познайомився під час "Танців із зірками". У пари є син Зейн, а загалом актор виховує п'ятьох синів.

Ян Зірінг

Стів Сандерс у виконанні Яна Зірінга був одним із тих персонажів, які постійно потрапляли в кумедні ситуації, але водночас мали власні серйозні проблеми. Після серіалу актор знайшов зовсім несподіваний спосіб повернутися до великої популярності.

Ян Зірінг у серіалі "Район Беверлі Гіллз" (скриншот)

Йдеться про франшизу "Акуляче торнадо" (Sharknado). Зірінг зіграв Фіна Шепарда - чоловіка, який бореться з неймовірними стихійними лихами, коли акули буквально падають із неба. Абсурдний сюжет і навмисно перебільшена подача зробили ці фільми популярними серед шанувальників фантастичних трилерів.

Ян Зірінг у фільмі "Акуляче торнадо" (скриншот)

У 2026 році актор знову працює на телебаченні, але вже не як виконавець головної ролі в художньому серіалі. Він став ведучим і продюсером реаліті-шоу "The Great American Road Rally: Celebrity Edition" на The CW. Учасники проєкту вирушили в подорож легендарною трасою Route 66, а шоу поєднало автомобільні пригоди та благодійність.

Ян Зірінг разом з дружиною (фото: instagram.com/ianziering)

Втім, останні новини про Зірінга пов'язані й із судовим процесом. 6 листопада 2026 року його продюсерська компанія подала позов проти продюсера та компаній, які працювали над шоу. За інформацією Entertainment Weekly, актор стверджує, що йому не виплатили останню частину гонорару в розмірі 100 тисяч доларів. Це звинувачення, викладені в судовому позові, а не встановлений судом факт.

Габрієль Картеріс

Андреа Цукерман була інтелектуалкою компанії, редакторкою шкільної газети та однією з найбільш амбітних учениць West Beverly High. Її зіграла Габріель Картеріс, чия подальша кар'єра виявилася особливо цікавою.

Габрієль Картеріс у серіалі "Район Беверлі Гіллз" (скриншот)

Після виходу із серіалу акторка продовжила зніматися, зокрема з'являлася в "NCIS", "9-1-1" та "Code Black". Проте згодом її професійні інтереси дедалі більше зміщувалися в бік захисту прав акторів.

Габрієль Картеріс у серіалі "BH90210" (скриншот)

Картеріс очолювала SAG-AFTRA - одну з найбільших профспілок працівників кіно, телебачення та медіа у США. На цій посаді вона представляла інтереси акторів під час переговорів із великими студіями та виступала проти дискримінації за віком у Голлівуді.

Габрієль Картеріс разом з чоловіком (фото: instagram.com/gabriellecarteris)

Після завершення президентського терміну в SAG-AFTRA вона продовжила роботу в міжнародному професійному середовищі. Нині Картеріс очолює Міжнародну федерацію акторів (FIA).

Шеннон Догерті

Бренда Волш була однією з центральних героїнь перших сезонів. Її стосунки з Діланом, конфлікти з Келлі та непрості взаємини з братом Брендоном зробили персонажку важливою частиною історії "Район Беверлі Гіллз".

Шеннон Догерті у серіалі "Район Беверлі Гіллз" (скриншот)

Шеннон Догерті залишила серіал після четвертого сезону, але це не завадило їй побудувати успішну кар'єру. У 1990-х вона зіграла у фільмі "Heathers", а згодом отримала ще одну знакову роль - Прю Голлівелл у серіалі "Всі жінки - відьми" (Charmed).

Шеннон Догерті та Алісса Мілано у серіалі "Всі жінки - відьми" (скриншот)

До речі, раніше Styler вже розповідав, як змінились актори серіалу "Всі жінки - відьми" .

Акторка повернулася до образу Бренди в перезапуску "90210" та взяла участь у "BH90210" у 2019 році. Вона також відкрито говорила про боротьбу з онкологічним захворюванням, яке діагностували у 2015 році.

Шеннон Догерті та Браян Остін Грін у серіалі "BH90210" (скриншот)

13 липня 2024 року Шеннон Догерті померла у віці 53 років. Її смерть стала великою втратою для колег і шанувальників. Особливо символічним стало те, що ще до цього акторка встигла возз'єднатися з частиною команди "Район Беверлі Гіллз" і знову побачити глядачів у ролі Бренди.

Люк Перрі

Якщо Брендон був уособленням правильного хлопця, то Ділан Маккей у виконанні Люка Перрі став його повною протилежністю. Бунтар із непростою сімейною історією, любов'ю до ризику та складними стосунками швидко перетворився на одного з найпопулярніших персонажів серіалу.

Люк Перрі у серіалі "Район Беверлі Гіллз" (скриншот)

Після "Район Беверлі Гіллз" Перрі не обмежився молодіжними драмами. Він працював у театрі, знімався в різножанрових фільмах і серіалах, а в останні роки життя здобув нову аудиторію завдяки ролі Фреда Ендрюса, батька головного героя в серіалі "Рівердейл".

Люк Перрі у серіалі "Рівердейл" (скриншот)

Останньою великою кінороботою актора став фільм Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді". Стрічка вийшла у 2019 році вже після його смерті.

Люк Перрі у фільмі "Одного разу в Голлівуді" (скриншот)

4 березня 2019 року Люк Перрі помер у віці 52 років після інсульту. У 2025 році його друг і колега Джейсон Прістлі став виконавчим продюсером документального фільму "I Am Luke Perry", присвяченого життю та кар'єрі актора.